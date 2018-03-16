Ежедневный Гороскоп. Пятница 16 марта 2018

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ваши амбиции будут расти в ближайшие несколько недель. Ждать и смотреть. Между тем, с Меркурием в вашем знаке, вы говорите! И Венера делает вас общительным, обаятельным и дипломатичным. Амбиции и дипломатия – смертельное комбо. Смотри мир!

Телец (20 апреля — 20 мая)

В ближайшие два месяца вам будут предложены планы поездок. Между тем, сегодня разговор с подругой важен. Вы можете обсудить свои будущие цели или получить информацию о своих надеждах и мечтах о будущем. Послушайте, что они говорят.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Солнце и Луна находятся в полдень на вашем графике, что заставляет других вас замечать. И они говорят о вас. (Возможно, они обсуждают личные данные о вашей личной жизни.) Между тем, ваш секс-драйв усиливается и будет продолжаться в течение следующих двух месяцев.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями в ближайшие два месяца, потому что огненный Марс будет напротив вашего знака. Сегодня вам понравится возможность сделать что-то другое. Встряхнитесь немного! Идите туда, где вы никогда не были. Попробуйте этнический ресторан.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам понравится разговаривать с людьми, которые сегодня отличаются. Тем не менее, ваше внимание по-прежнему уделяется совместной собственности, наследствам, налогам, долгам и денежным средствам. И в меньшей степени ваш акцент делается на сексе. Деньги и секс. Хмм. Сегодня пятница.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы все еще должны идти на компромисс, когда имеете дело с другими, потому что Луна все еще противоположна вашему знаку. (Наряду с Солнцем). К счастью, если вам нужно обсудить, как поделиться чем-то, Венера понравится вам. Хороший бизнес взаимовыгоден.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Продолжайте сосредотачиваться на том, чтобы сделать то, что вы можете, чтобы чувствовать себя лучше организованным, больше верховодить и быть здоровее! Да, вы все хотите – а почему бы и нет? Если вам повезет, это приведет к созданию нового весеннего гардероба, потому что вы любите выглядеть потрясающе и в стиле.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваше игривое настроение продолжается и, к счастью, в пятницу! Время вечеринки! Примите приглашения, чтобы смириться с другими. Наслаждайтесь игровыми занятиями с детьми. Наслаждайтесь спортом. Возьмите мини-отпуск. (В ближайшие месяцы вы будете достаточно агрессивны.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день, чтобы развлечься дома, потому что часть вас хочет сосредоточиться на семье и вашей личной жизни. И все же другая часть вас хочет наслаждаться компанией других. Вы можете объединить это, пригласив гостей в свой дом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В течение следующих двух месяцев вы имеете в виду бизнес. Вы скажете, что вы имеете в виду и имеете в виду то, что вы говорите. Вы будете защищать себя каждым слоем своего существа. Это может быть хорошей идеей, чтобы получить больше физических упражнений, чтобы сдуть запах пара, который будет расти внутри вас. Хлоп!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасный день, чтобы замутить. Некоторые из вас участвуют в тайных любовных делах. (Вы дьявол.) Деньги – главный приоритет сейчас, поэтому вы можете покупать красивые вещи для себя и своих близких. Возможно, вы также будете работать с большими финансами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Солнце и Луна находятся в вашем знаке, что делает вас эмоциональными и все же сильными. Ожидайте, что в течение следующих двух месяцев вы будете соревноваться с другом или членом группы. По какой-то причине ваша жизнь будет занята!

Если ваш день рождения сегодня

Вы умны, философские, ясновидящие и креативные. Вы мечтатель, реалист. Вы цените свою независимость. Это год ожидания и видимости — более медленный темп. Вам нужен отдых и омоложение. Это время сотрудничества с другими. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны, прохладны и приятны.