Ежедневный Гороскоп. Пятница 16 февраля 2018

30, 1, 2 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ваш фокус сегодня на какие-то тайные отношения, даже возможно, какое-то тайное дело. Или у вас может быть частный обмен или флирт с кем-то, даже если он в сети, потому что есть скрытый аспект этого сообщения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы чувствуете сильную связь с кем-то, возможно, с женщиной-знакомой или членом группы. Это может быть подходящее время, чтобы поделиться некоторыми из ваших идей на будущее, чтобы получить на них отзывы, потому что вы думаете о будущих целях.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Многие из вас захотят подавить вашего босса сегодня или чьего-то босса. Ха-ха. Между тем, кто-то может попросить вас о своем творческом вкладе или совете о том, как сделать что-то лучше. (Они хотят, чтобы вы взяли на себя организацию расстановки мебели, макет, дизайн и т. Д.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Путешествие для удовольствия понравится вам сегодня. Вы также можете столкнуться с уютными отношениями или полюбить кого-то из другой культуры или другой страны. Поскольку ваша оценка красоты усиливается, посетите музеи, художественные галереи и красивые здания. Наслаждайтесь!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это страстный день для близости. На мирском уровне вы можете извлечь выгоду из богатства и ресурсов других. Возможно, кто-то подарит вам подарок или сделает одолжение. Наслаждайтесь этими преимуществами. Будьте терпеливы вечером.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это потрясающий день, чтобы смириться с другими, потому что вы очаровательны и дипломатичны. Людям понравится быть в вашей компании. Возьмите длинный обед или встретьте друзей для «счастливого часа». По общему признанию, к вечеру вам нужно быть терпеливым с кем-то.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это игривый, кокетливый день! Планируйте повеселиться – определенно. Тем не менее, вы также получите удовольствие от сотрудников и людей на работе. Это делает двойную комбинацию – вы не можете проиграть! Отложите время на развлечения и игры с любимыми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Хотя теперь вы сосредоточены на семье и возможно, на родителях, тем не менее, сегодня вы хотите устроить вечеринку и потренироваться! Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, веселыми днями с друзьями, игровыми занятиями с детьми и, возможностью посмотреть фильм или сходить в театр.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это занятое, быстрое время для вас, однако сегодня вы сосредоточены на семейных отношениях или, возможно, просто наслаждаетесь временем дома. Что-то о семье и доме принесет пользу вам. Вы также можете изучить возможности недвижимости или сделать покупки чего-то прекрасного для вашего дома.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день для тех из вас, кто общается для жизни – тех, кто продает, покупает, учит, пишет и действует. Вы дипломатические и гладкие, и вы можете даже зарабатывать деньги на своих словах. Имейте это в виду. Вам определенно понравится вербальный контакт с другими.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы в бизнесе и торговле. Ищите способы увеличить свой доход, потому что они существуют. Многие из вас также будут делать покупки красивых вещей для себя и близких, потому что это даст вам удовольствие. (Неплохая идея, потому что фортуна благоволит вам прямо сейчас.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы будете наслаждаться покупками предметов гардероба. Это действительно замечательная пятница для вас. Наслаждайтесь взаимодействием с другими. Тонкие, более спокойные времена порадуют вас больше всего, потому что вы все еще чувствуете себя «частным».

Если ваш день рождения сегодня

Вы оптимистичны, идеалистичны и целеустремлены. Вы используете свой надежный прогноз, чтобы составить планы на будущее. Это год ожидания и видимости – возьмите более медленный темп. Вам нужен отдых и омоложение. Это время сотрудничества с другими. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны, прохладны и приятны.