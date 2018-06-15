Ежедневный Гороскоп. Пятница 15 июня 2018

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с полудня до конца дня. Луна находится в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня многие люди чувствуют себя одинокими или отрезаны от других. Если вы так себя чувствуете, то вы не одиноки. Вы также можете почувствовать себя пресеченным в своих попытках сделать семейный ремонт или участвовать в семейных дискуссиях. К счастью, эти препятствия скоротечны. Не обескураживайте.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это трудный день для решения юридических задач и судов. Это также трудный день, когда речь идет о преподавателях и профессорах. Путешествие будет иметь свои особенности и препятствия. Не пытайтесь делать слишком много сегодня. Потяните свои поводья.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обсуждения об общей собственности, страховых вопросах, наследованиях и любых делах связанных с налогами и задолженностью могут препятствовать вам сегодня. Из-за этого отложите дискуссии о финансах и совместной собственности. Вы не можете защищать свои интересы. Подождите еще один день.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете чувствовать себя одиноким и отрезанным от других. Или вы могли бы попрощаться с кем-то. В любом случае, утешайтесь тем фактом, что это астрологическое влияние, которое сегодня затрагивает миллионы. Вы не одиноки.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваша работа и ваша дела могут казаться обременительными и утомительными сегодня. Держитесь, потому что это временно. Завтра совсем другое. Имейте храбрость! С другой стороны, ваш фокус является устойчивым и вы не будете игнорировать детали.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня дети могут возлагать большую ответственность. Даже социальные мероприятия и спортивные мероприятия требуют тяжелой работы и большой ответственности. К счастью, если вы что-то планируете, вы не упустите из виду, потому что ваш ум резко сосредоточен сегодня. Родители должны быть терпеливыми с детьми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это трудный день, чтобы поговорить с родителями и авторитетными деятелями. Если вы хотите попросить разрешения или одобрения, их ответ будет: «нет». Кроме того, будет сложно получить их одобрение в любом случае, потому что трудно сплотить ваши войска и получить поддержку от других.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это трудный день для изучения. Однако, если вы пристегнитесь и изучите, по иронии судьбы, ваши силы концентрации будут сильными, и вы не упустите детали. Дискуссии о политике, религии и национальных проблемах также будут угнетающими.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете быть недовольны тем, как что-то делается или делится сегодня, особенно это влияет на ваше богатство или ваши активы. Что-то или кто-то вне себя будет блокировать вещи, из-за чего вы чувствуете себя беспомощными. К счастью, это просто на сегодня. Завтра будет совсем другое.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями будут препятствовать вам сегодня. Люди серьезны, и у них есть важные проблемы. Никто не интересуется играми или тривиальными развлечениями. Сегодня вы хотите знать, каков практический результат чего-то. Где он оставит вас? Вы не хотите, чтобы вас оставили на холоде.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня работа может показаться репрессивной или слишком сложной. Или вы можете почувствовать, что у вас самая трудная работа. Кто знает? Это может быть правдой. Не оставляйте неприятностей, потому что завтра — восхитительно другой день. (Выберите дорогу).

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не поддавайтесь, если ваши творческие идеи закрыты. Романтика может быть в туалете. С детьми трудно справиться. Жизнь тяжелая, и вы одиноки! Сосредоточьтесь на умственной работе и сделайте все, потому что это заставит вас чувствовать себя лучше. К счастью, завтра лучший день.

Если ваш день рождения сегодня

Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов, певец Демис Руссос и актер Михаил Державин делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы очень креативны и любите демонстрировать свои таланты. Вы филантропичны, дружелюбны и талантливы. Вам весело быть рядом! В этом году речь идет о личных обязанностях, семье и услугах для других. Позаботьтесь о себе, чтобы вы могли помочь другим. Изучите искусство. Зарегистрируйтесь в классе. Поддерживайте отношения, которые вы цените. Настройте свой дом с воспоминаниями об этих отношениях.