Ежедневный гороскоп. Пятница 14 сентября 2018

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о луне

Внимание: избегайте покупок или принятия важных решений с 4:30 до 9 вечера. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Несмотря на вашу заинтересованность в наследстве, проблемах страхования и совместного имущества – избегайте принятия важных решений в этих областях. Собственно, избегайте принятия важных решений в любой области! Ограничьте свои расходы на питание, газ и развлечения до конца оповещения о луне.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это на самом деле хороший день для сердечного разговора с близким другом или партнером, потому что вы оба более склонны быть откровенными и честными друг с другом. Сказав это помните, сейчас плохой день, чтобы согласиться на что-либо важное. Просто исследуйте идеи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Поскольку большая часть этого дня является предупреждением о луне, вы можете ожидать нехватки и задержки на работе. Вы также можете чувствовать неопределенность и неуверенность в том, что делать дальше. Минимизируйте свои решения. Ограничьте свои расходы на газ, продукты питания и развлечения. Просто протрите пыль.

Рак (21 июня — 22 июля)

Несмотря на то, что есть предупреждение о луне сегодня, день низок для важных решений и финансов, зато фантастически благоприятный для творческой деятельности! Сегодня вы общаетесь со своей музой, поэтому вы можете изучить искусство и насладиться своим творческим выражением. Повеселитесь!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодняшнее обсуждение в семье будет настоящим, потому что людей не будут охранять общественные рамки. Они будут более откровенными и скорее всего, признают, что они ничего не знают. Сказав это помните, это плохой день для принятия важной идеи или покупки чего-либо иного, кроме продуктов питания и газа. (Проверьте ограничения оповещения о луне.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня ваши сообщения с другими могут быть немного ограничены. Короткие поездки могут быть напрасны или отменены или вы можете столкнуться с отменой или задержкой. Это из-за предупреждения о Луне сегодня. К вечеру все будет хорошо. Повеселитесь там.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы уделяете естественное внимание финансовым вопросам. Возможно, вы захотите сделать покупки, особенно для чего-то красивого. Однако, во время оповещения о Луне, ограничьте свои расходы на газ, продукты питания и развлечения. (Для вашей собственной защиты.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В течение большей части этого дня Луна находится в вашем знаке и есть оповещение о луне. В одном случае это делает вас творческими и способными мыслить независимо. Но по-другому это означает, что планы нечеткие. Кроме того, ваше суждение о расходовании денег отключено. Будьте осторожны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Во многих отношениях это для вас духовный, трогательный день. Вы можете подумать о глубоких темах или просто мечтать. Не беспокойтесь. На самом деле это очень хороший день, чтобы созерцать мир. Однако избегайте принятия важных решений.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас может быть разговор по душам или отличный разговор один на один с кем-то сегодня, особенно с женщиной-знакомой. Это хороший день для изучения возможности разных будущих целей. Однако не соглашайтесь ни с чем. Просто поднимите некоторые идеи.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В беседах с боссами, родителями и VIP-персонами сегодня, не добровольно ни на что не соглашайтесь. Не соглашайтесь ни с чем. Не указывайте крайний срок. Подождите, пока оповещение о луне не закончится, прежде чем вы приступите к делу. Сделайте это для собственного самосохранения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день, чтобы путешествовать и изучать новые вещи, слушать новые идеи и разговаривать с людьми из разных слоев общества, потому что вы открыты ко всему. Вы хотите узнать больше. Вы чувствуете себя толерантным и естественно любопытным, что хорошо. Проверьте оповещение о луне.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Сэм Нил, телеведущая Наталья Дарьялова, биатлонист Мартен Фуркад, певица Эми Уайнхаус, экс-президент Дмитрий Медведев, диктор Игорь Кириллов и бизнесмен Роберт Херявек делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы очаровательны и это понимаете. Вы также быстро анализируете и классифицируете информацию. Это идеальный год для изучения медитации, йоги или любой дисциплины, которая поможет вам лучше понять, кто вы. Это также год учения и обучения. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.