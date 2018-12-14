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Полуголая женщина на улице Якутска. Фото (18+)
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В районе Якутии во время пожара эвакуировано 20 человек. Дополнено
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Гороскоп
14 декабря 2018, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Пятница 14 декабря 2018

7, 8 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рыбы

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Рыбах. (Еще один отличный день для покупки обуви!)

Овен (21 марта-19 апреля)

Будьте осторожны сегодня, потому что вещи не совсем очевидны. На самом деле, они могут быть немного нечеткими. Тем не менее, кто-то может приветствовать ваше сочувствующее внимание, потому что он хочет довериться вам. Или наоборот, вы можете им доверять?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Поскольку ваша чувствительность к другим людям сегодня значительно возросла, вы будете чутко относиться к окружающим, особенно к друзьям или группам. Вот почему кто-то может захотеть обсудить с вами свои проблемы. Однако будьте осторожны, общаясь с негативными людьми, которые вас обижают. Уважайте свои ограничения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обсуждения с родителями и боссами могут сегодня сбить с толку. Если обсуждение важно, повторите другому человеку то, что, по вашему мнению, он хочет, чтобы вы сделали, чтобы избежать недоразумений. Вы можете доверять своим догадкам, которые на самом деле сегодня немного сомнительны.

Рак (21 июня — 22 июля)

Чувство побега сегодня сильно. Возможно, вы хотите погрузиться в мир фантазий об экзотических местах с белым песком и бирюзовой водой, где люди приносят вам вкусные напитки с маленькими розовыми зонтиками. Да, это тот самый день.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это плохой день для важных финансовых решений о наследстве и долевой собственности. Скорее всего, вы будете чувствовать сочувствие к нуждам тех, кому повезло меньше и это похвально. Тем не менее, убедитесь, что все, что вы делаете, является реалистичным. Не будьте мечтателем.

Дева (23 августа — 22 сентября)

С одной стороны, вы настроены на чувства близких друзей и партнеров. По иронии судьбы, ваш процесс принятия решений несколько ошибочен из-за желаемого мышления и нечетких мыслей. Знакомо это.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сотрудник может прийти к вам со своими проблемами сегодня, потому что они хотят вашего участия или сочувствующий слух. Все в порядке. Тем не менее, будьте осторожны с негативными людьми, которые просто хотят жаловаться, потому что это вас унизит. Если вы можете помочь – хорошо, в противном случае, двигайтесь вперед для собственного выживания.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы могли бы идеализировать романтический интерес сегодня, но есть вероятность, что это – безумие, потому что сегодня так легко думать. Родители должны быть бдительными в отношении своих детей, особенно малышей в отношении ядовитых жидкостей и вредных веществ, которые они могут проглатывать. Будьте начеку!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Возможно, вы захотите помочь члену семьи сегодня, но вы чувствуете себя подавленным или не в состоянии справиться с этой задачей. Ну, вы можете, по крайней мере, быть сочувствующим ухом, потому что иногда это все, что кому-то нужно. Как только они озвучивают свои проблемы вслух, они видят вещи в перспективе. (Иногда.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не будьте жестоки к себе, если вы сегодня проводите много времени, мечтая. Многие люди вовлечены в это, потому что Луна выровнена с размытым Нептуном. К тому же, общение с другими людьми сегодня может сбивать с толку. Будьте в курсе этого.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это плохой день для важных покупок или финансовых дискуссий, потому что люди увлечены желанием думать, а не иметь дело с реальными фактами. Мало того, что данные или информация могут быть неверными, но вы этого не знаете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна в вашем знаке выстроена в линию с вашим правителем Нептуном. Это значительно увеличивает ваше сочувствие к окружающим. Но это также делает вас эмоциональной губкой. Будьте осторожны, с кем вы тусуетесь. Вы не можете спасти весь мир перед сном.

Если ваш день рождения сегодня

Шеф-повар, музыкант, телеведущий Роджер Мукинг, актрисы Дарья Сагалова, Ванесса Хадженс и Наташа МакЭлхоун, актеры Сергей Барковский и Радж Капур, мультипликатор Николай Серебряков и предсказатель, врач, ученый Мишель Нострадамус делят сегодня твой день рождения. Вы любопытны, решительны и очень честны. В этом году вас ждут захватывающие перемены и начинания, когда вы начинаете новый цикл. Потому что то, что вы начинаете сейчас, будет разворачиваться в будущем, пришло время уточнить ваши цели. Вы сострадательны, но вы также можете быть объективными. Пришло время проявить инициативу. Хорошие новости! Ваша физическая сила увеличится в этом году.

Источник: SAKHALIFE.RU
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