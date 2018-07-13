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13 июля 2018, 5:00
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Ежедневный гороскоп. Пятница, 13 июля 2018

Предупреждение о Луне

Сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это веселый день. Это также кокетливый день и, возможно, отличный день. Тем не менее, в какой-то момент произойдет непредвиденное событие. Общественное событие может быть отменено. Что-то изменится. Родители должны проявлять бдительность за детьми.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня что-то прервет вашу домашнюю рутину. Может произойти незначительная поломка. Возможно, это будет просто неожиданный гость у двери? Будьте терпеливы во время семейных разговоров, особенно с родственниками. Оставайтесь холоднокровным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы захотите увидеть новые места, познакомиться с новыми лицами и поделиться новыми идеями. Тем не менее, будьте в курсе всего вокруг вас, потому что это немного случайный день для вас. Поэтому подумайте, прежде чем говорить или действовать.

Рак (21 июня — 22 июля)

Следите за своими деньгами и своим имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на то, что у вас есть. Вы можете найти деньги; вы можете потерять деньги. Будьте мудры и охраняйте свое имущество от поломки, потери, повреждения или кражи.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что дает вам преимущество перед всеми другими знаками. Тем не менее, Луна находится в противоречии с диким Ураном. Это означает, что произойдет что-то необычное. Это делает вас независимыми, мятежными и, возможно, раздражительными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете себя неспокойно. Это потому, что Луна сидит в скрытой части вашей диаграммы, и это противоречит Урану. Это может заставить вас действовать импульсивно. Очевидно, не делайте ничего, о чем позже пожалеете. Думай прежде чем говорить.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Друг, особенно женщина-знакомая, может удивить вас сегодня. Кроме того, вы можете встретить интересного человека. В любом случае, оставайтесь гибкими, чтобы сегодня вы могли идти с потоком, потому что ваши цели могут измениться. Люди немного непредсказуемы. Это меняющийся день.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы в центре внимания, а именно сегодня — знайте об этом. (Проверьте свою застежку-молнию.) Почти наверняка вы будете застигнуты врасплох тем, что говорит или делает сегодня босс, родитель или учитель. Не чрезмерно реагируйте. Не уходите с работы раньше.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас может быть неожиданная возможность отправиться сегодня пораньше домой. Кроме того, планы поездок могут измениться или быть отменены.  Аналогичным образом, школьные расписания могут внезапно измениться. Вероятно, вас ждет неожиданная новость из зарубежной страны.

Козерог (22 декабря 19 января)

Оставайтесь на вершине своей денежной пирамиды, особенно в отношении наследования и собственности, потому что что-то может внезапно измениться. Подружитесь со своим банковским счетом. Знайте, что происходит. Кто-то может внезапно дать вам что-то — или наоборот. Вы можете что-то потерять.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В обсуждениях с партнерами и близкими друзьями сегодня вы можете сделать больше предложений. Возможно, вы хотите больше независимости или больше сказать в отношениях? Некоторые из вас, с другой стороны, сегодня будут удивлены кем-то. Держать глаза открытыми.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня ваш рабочий график может выбиться из колеи. Малая техника может сломаться или нехватка персонала может произойти. Но оставайся на стороже. Сегодня люди непредсказуемы — так что будьте готовы. Попытайтесь предвидеть, что может пойти не так, чтобы избежать головной боли.

Если ваш день рождения сегодня

Эрне Рубик делится своим днем рождения сегодня, вы сочувствующий и спокойный, но иногда прихотливый. Вы помогаете и поддерживаете друзей и семью. Пришло время упростить вашу жизнь и построить прочные основы в одном направлении. Физические упражнения имеют первостепенное значение. Исследуйте йогу, боевые искусства или бег трусцой — любую физическую дисциплину. Тяжелая работа и усилия окупятся в этом году!

Источник: SAKHALIFE.RU
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