Ежедневный Гороскоп. Пятница 10 августа 2018

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

«Какая разница в день — 24 часа». Вчера был космический кадетский день, но сегодня вы готовы повеселиться! Это отличный день. Наслаждайтесь игровыми занятиями с детьми. Спортивные мероприятия и общественные прогулки перевернут ваш мир.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вам понравится развлекаться. Или вы можете захотеть спрятаться в кокон дома и успокоиться, потому что чувствуете необходимость скрываться и расслабляться. Семейные дискуссии будут оптимистичными. Осторожно в отношении развлекательных идей, которые могут быть слишком амбициозными. Держите ноги на земле.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это счастливый, оптимистичный день! Вы чувствуете оптимизм и энтузиазм в отношении жизни. Наслаждайтесь беседой со всеми, особенно с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Это позитивный день для тех, кто занимается продажами, маркетингом, обучением, письмом и актерством. Короткая поездка понравится — определенно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы вернулись в игру, особенно в финансовом отношении. Вы надеетесь, потому что все выглядит хорошо. Тем не менее, не стоит ничего переоценивать. Если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой — это может быть. (У банков могут быть филиалы, но деньги не растут на деревьях).

Лев (23 июля — 22 августа)

Это звездный день! И Солнце, и Луна находятся в вашем знаменательном танце с удачным Юпитером. Вот почему вы чувствуете себя уполномоченными! Наслаждайтесь разговорами с другими. Это отличный день для общения. Предостережение о переутомлении всего, включая еду и напитки. (Не ешьте больше, чем можете.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день, однако, возможно, вы захотите сыграть мелодию с низким ключом. Вы можете захотеть отдохнуть дома или уйти от себя, чтобы размышлять о глубине. Или, может быть, вы просто хотите поспать. Доверяйте своим новомодным идеям. Вы также можете сделать покупки сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы социальный знак и это прекрасный, дружелюбный день! Наслаждайтесь разговорами с другими, особенно с женщинами-знакомыми. Вы также будете любить участвовать в группах и организациях. Сегодня люди вдохновлены позитивными идеями, и вам понравится обмен опытом. Добрый день, чтобы обсудить будущие цели.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Поговорите с боссами, родителями и VIP-персонами сегодня, потому что они будут восприимчивы. Если вы пишете идею, не заходите за борт. Оставайтесь реалистичными, потому что сегодня легко преувеличивать или иметь нереалистичные ожидания. Тем не менее, будьте уверены! Боги с вами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В вашем энтузиазме сегодня вы можете обсудить спорные темы, такие как религия, политика и национальные вопросы. К счастью, потому что сегодня люди в позитивном настроении, вы можете попробовать это. Вам непременно понравится путешествие и возможность познакомиться с новыми людьми и увидеть новые места.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это благоприятный день для обсуждения того, как разделить наследство или совместное имущество, потому что люди чувствуют себя взаимно щедрыми и справедливыми. Примечание. Существует тенденция к избытку, поэтому не отдавайте ферму. Это также романтический, сексуальный день! (Могу ли я пожениться?)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня люди оптимистичны и счастливы, поэтому ваши отношения с партнерами и близкими друзьями будут положительными и полезными. Имейте в виду, что существует тенденция переусердствовать и быть чрезмерной. Будьте разумны. («Я думал, что танцую, пока кто-то не наступил на мою руку!»)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Пятница, тем не менее, приятный день на работе. Проводятся поездки, связанные с работой. Ваше взаимодействие с другими людьми, особенно людьми из других стран и разных культур, будет положительным. Будьте осторожны, переоценивая что-то или слишком оптимистично, потому что это может быть проблемой. Но в основном – расслабьтесь, все хорошо.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор Александр Глазунов, актрисы Энжи Хармон, Девон Аоки и Розанна Аркетт, актеры Антонио Бандерас, Олег Стриженов, Вениамин Смехов, Андрей Краско, политик Анатолий Собчак и писатель Михаил Зощенко делятся своим днем ​​рождения. Вы очаровательный и дружелюбный лидер. Вы знаете, как вдохновлять и мотивировать людей. В этом году пора отдохнуть. Это более медленный темп, год ожидания. Узнайте, как сотрудничать с другими. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны и легко двигайтесь. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях.