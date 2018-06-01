Ежедневный Гороскоп. Пятница 1 июня 2018

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о луне

У нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес до 11 вечера сегодня. Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня начинается позитивная нота, особенно на переднем фронте! Это отличный день для совместного завтрака с другими, потому что сегодня все оптимистичны и счастливы. Богатство и ресурсы других принесут пользу вам, члену семьи или вашему дому сегодня. Как мило!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это потрясающий день для тех, кто продает, покупает, учит, редактирует, пишет или действует, потому что вы можете зарабатывать деньги на коммуникативных навыках. Ваши слова не только сладкие, но и обнадеживающие. Двигайте ваши войска и подвигайте их!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

«У них есть деньги!» Это прекрасный день для бизнеса и торговли. Доверяйте своим начинающимся идеям, особенно на работе или около. Поскольку это сильный день для движения денежных средств для вашего знака, вы, скорее всего, потратите также немало. (Сохраните свои квитанции.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Это очаровательный день! Яркая Венера находится в вашем знаменательном танце с удачливыми денежными сундуками Юпитера. Это заставляет вас чувствовать себя счастливым, радостным, оптимистичным и щедрым для всех. Вот почему вам нравится общение. Романтика будет сиять! Вечеринки, забавные события и спорт порадуют!

Лев (23 июля — 22 августа)

Собираетесь ли вы сегодня общаться с другими людьми или ищете одиночества в прекрасном окружении – в любом случае, вам понравится, потому что это прекрасный день. В последнее время вы наслаждались компанией младших друзей и знакомых. Возможно, именно поэтому некоторые из вас занимаются скрытым романом?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Взаимодействие с другом порадует вас сегодня, особенно если этот человек творческий или художественный. Это теплый, дружелюбный день, поэтому некоторые из вас будут иметь платоническую дружбу, превращающуюся во флирт или что-то жаркое и тяжелое.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы выглядите храбрым! Вот почему на вас впечатляются боссы, родители и VIP-персоны! На самом деле, кто-то настолько впечатлен, они могут завязать романтику или флирт с вами. Кто знает? Вы также можете сделать что-то, что увеличивает ваш заработок.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Путешествие ради удовольствия порадует вас сегодня. Сделайте все возможное, чтобы изменить пейзаж и расширить свой мир. Некоторые из вас будут влюблены в кого-то другого или кого-то из другой культуры. Это прекрасный день для изучения возможностей в области медицины, права, публикации и средств массовой информации.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Держите карманы открытыми, потому что подарки, лакомства и благосклонности от других придут вам сегодня. Это не только благоприятный для вас день с точки зрения денег и преимуществ — это тоже горячий, сексуальный день! (О, мой бог.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам понравится разговаривать с другими. Ваше взаимодействие с партнерами и близкими друзьями будет благоприятным и дружелюбным. Вам также понравится разговаривать с членами широкой публики, потому что ваши умные навыки очаровательны!

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас есть преимущество на работе сегодня, поэтому используйте его. Вы можете увидеть способы увеличить свой доход. Вы можете сделать вашу рабочую станцию ​​более привлекательной. Вы можете сделать что-то, что поощряет похвалу других за ваши усилия. Путешествие также порадует вас. Это отличный день!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Несмотря на вашу склонность оставаться дома, выходите сегодня и общайтесь, потому что это замечательный день! Партии, игровая деятельность с детьми, барбекю, пикники, фильмы, искусство и романтический тет-а-тет, это вас порадует.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Морган Фримен и Мэрилин Монро делятся своим днем ​​рождения сегодня.

Вам не нравится скука. Вы заинтересованы в людях и интересуетесь всем. Когда вы закончите этот девятилетний цикл, уделите время просмотру прошлых триумфов и неудач. Этот год – это время доработки и инвентаризации. Готовьтесь попрощаться с людьми и местами. Тяжелое бремя будет отставать от вас, когда вы перейдете к чему-то новому и легче!