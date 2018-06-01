АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
15
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.02
 72.58
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.06.2018, 9:45
Республика
Паводок – 2018: В ближайшие 3-4 суток ледоход на реке Лена достигнет устьевого участка
01.06.2018, 9:17
Происшествия
В Якутске сотрудники ГИБДД предотвратили чрезвычайные происшествия
01.06.2018, 9:00
Общество
Поздравление Александра Саввинова с Международным днем защиты детей
01.06.2018, 8:32
Происшествия
31 мая в Якутске на ДСК «Сардана» горели 4 участка
01.06.2018, 8:13
Культура & Образование
Старт Осуохаю дают дети!
01.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 1 июня 2018
01.06.2018, 0:38
Желток
Эксклюзив
«Один из нас» возвращается!
01.06.2018, 0:06
Общество
Сегодня день рождения руководителей, журналистов и певицы
31.05.2018, 22:55
Желток
Резонанс
Якутский предприниматель о доме в Калифорнии: Это была шутка!
31.05.2018, 22:44
Общество
Президент России наградил якутян
31.05.2018, 22:19
Политика
Экстра
Новая порция отставок госслужащих
31.05.2018, 21:42
Столица
Позитив
1 июня магазин BASCONI раздает сладости детишкам
31.05.2018, 21:16
Общество
Айсен Николаев на телерадиомарафоне и 1 миллион рублей от «Японца»
31.05.2018, 21:06
Общество
АЭБ направил около 2 млн. руб. пострадавшим от паводка многодетным семьям и муниципалитетам
31.05.2018, 20:51
Культура & Образование
100-летие поэта Гавриила Вешникова – Баал Хабырыыса отметили в НХМ РС (Я)
31.05.2018, 20:45
Красота & Здоровье
Некролог
Ушел из жизни знаменитый хирург Якутии
31.05.2018, 18:45
Происшествия
Резонанс
Жительница Якутска забила свою дочь до смерти плоскогубцами
31.05.2018, 18:30
Экономика
С 1 июня открывается навигация для маломерных судов в Якутске и районах
31.05.2018, 18:15
Столица
Школьники посадили 27 деревьев
31.05.2018, 17:55
Столица
В Якутске завершился очередной отопительный сезон 
31.05.2018, 17:45
Столица
В Якутске стоимость проезда в автобусах за наличные вырастет до 30 рублей
31.05.2018, 17:35
Общество
ECOGAS: Экология плюс экономия
31.05.2018, 17:25
Республика
Айсен Николаев присоединился к телемарафону «Всем миром»
31.05.2018, 17:15
Спорт
Их имена узнают все. Скай Файтер и Форлан одерживают первые победы
31.05.2018, 17:05
Спорт
Резонанс
Министерство спорта Якутии опровергает информацию, полученную от прокуратуры
31.05.2018, 16:55
Происшествия
Пожары в Майе и в Сунтаре
31.05.2018, 16:45
Общество
Парикмахеры Якутии заявили о готовности создать объединенную профсоюзную организацию
31.05.2018, 16:35
Общество
Фотофакт
Более тонны продуктов собрала «Корзинка добра»
31.05.2018, 16:25
Спорт
Марафонец-рекордсмен из Италии Паоло Вентурини посетит Ысыах в Якутии
31.05.2018, 16:15
Столица
Анонс
А вы идете на дискотеку 90-х?
31.05.2018, 16:05
Экономика
«Кораблик счастья» вновь отправился в путь!
31.05.2018, 15:55
Республика
Якутяне могут поддержать пострадавших от паводка через SMS
31.05.2018, 15:45
Экология
Сотрудники Минприроды Якутии перечислили свой однодневный заработок пострадавшим от паводка
31.05.2018, 15:35
Происшествия
Госавтоинспекция будет усиленно проверять водителей тракторов
31.05.2018, 15:25
Общество
Более 200 тысяч рублей собрали организаторы благотворительного концерта для маленькой Светы Протопоповой
31.05.2018, 15:15
Республика
Я не исключаю, что в поселке Угольное будет развернут эвакопункт — Юрий Зайцев
31.05.2018, 15:05
Культура & Образование
Звездные художники — детям: АГИКИ приглашает на паблик-арт 
31.05.2018, 14:55
Экономика
Айхал Габышев принял участие на XV съезде саморегулируемых организаций
31.05.2018, 14:45
Общество
В Якутии стартовал телерадиомарафон «Всем миром» в помощь пострадавшим от паводка
31.05.2018, 14:35
Экономика
1 июня в Энергосбыте пройдет День самоуправления
31.05.2018, 14:25
Экология
Ожидается усиление ветра в четырех районах республики 
31.05.2018, 14:10
Республика
Представление врио главы Якутии состоится 1 июня
31.05.2018, 14:00
Спорт
Якутянка Матрена Ноговицына — чемпионка мира по стоклеточным шашкам
31.05.2018, 13:43
Политика
Резонанс
Анатолий Семенов опроверг информацию о возможном назначении премьером Якутии
31.05.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Какие пляжи вреднее: галечные или песочные
31.05.2018, 13:15
Экология
Позитив
Хаарчаана принимает поздравления
31.05.2018, 13:00
Происшествия
К дисциплинарной ответственности привлечена руководитель органа опеки и попечительства
31.05.2018, 12:50
Спорт
С 2019 года в мас-рестлинге будет введен допинг-контроль
31.05.2018, 12:47
Происшествия
Режим ЧС действует в лесах Усть-Майского района
31.05.2018, 12:40
Политика
В Якутии перенесли представление Николаева Госсобранию и правительству
31.05.2018, 12:37
Экономика
Энергетики продолжают восстановительные работы в центральной Якутии
31.05.2018, 12:30
Происшествия
Школьник украл смартфон и спрятал его в лесу
31.05.2018, 12:29
Происшествия
Правительственная группа вылетает в терпящий стихийное бедствие Верхнеколымский улус
31.05.2018, 12:20
Столица
Лучшие сказители Осуохая соберутся на Ысыах Туймаады
31.05.2018, 12:18
Происшествия
Полиция ищет пострадавших от действий «АартыкЭкспрессКредит»
31.05.2018, 12:10
Общество
Якутск в судьбе народов севера
31.05.2018, 12:00
Происшествия
Житель Якутска избил свою мать
31.05.2018, 11:59
Происшествия
Экстра
Пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Якутска
31.05.2018, 11:50
Культура & Образование
В кинозале «Республика» пройдет благотворительная акция в поддержку пострадавшим от паводка
31.05.2018, 11:40
Красота & Здоровье
Мария Каменева: Всегда гордилась и горжусь тем, что я врач-кардиолог
31.05.2018, 11:30
Происшествия
В Якутии подтоплено пять населенных пункта
31.05.2018, 11:20
Столица
День России в Якутске (программа)
31.05.2018, 11:10
Политика
Айсен Николаев поручил в кратчайшие сроки устранить последствия паводка в Якутии
31.05.2018, 11:00
Финансы
«Вы стали для меня настоящей семьей»: Заведующая хранилищем АЭБ Ирина Бабой в кругу коллег отметила 70-летие
31.05.2018, 10:50
Спорт
Алданские каратисты постигают новые вершины
31.05.2018, 10:40
Происшествия
Восстановлены подстанции и линии электропередачи, пострадавшие в непогоду
31.05.2018, 10:30
Происшествия
Паводок отступает из подтопленного Среднеколымска
31.05.2018, 10:20
Происшествия
Осужден мошенник, который сдавал в ломбарды серебро под видом золота
31.05.2018, 10:15
Политика
Бывший КВНщик возглавит правительство?
31.05.2018, 10:10
Столица
Объявление
В Якутске на три дня перекроют улицу Чернышевского
31.05.2018, 10:00
Происшествия
За оскорбления бывшей жены в WhatsApp оштрафован житель Якутии
31.05.2018, 9:53
Политика
Резонанс
Анатолий Кырджагасов: Пройдет ли Айсен Николаев испытание славой и лестью?
Архив новостей
Футуролог
1 июня 2018, 6:00
505

Ежедневный Гороскоп. Пятница 1 июня 2018

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог

Предупреждение о луне

У нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес до 11 вечера сегодня. Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня начинается позитивная нота, особенно на переднем фронте! Это отличный день для совместного завтрака с другими, потому что сегодня все оптимистичны и счастливы. Богатство и ресурсы других принесут пользу вам, члену семьи или вашему дому сегодня. Как мило!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это потрясающий день для тех, кто продает, покупает, учит, редактирует, пишет или действует, потому что вы можете зарабатывать деньги на коммуникативных навыках. Ваши слова не только сладкие, но и обнадеживающие. Двигайте ваши войска и подвигайте их!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

«У них есть деньги!» Это прекрасный день для бизнеса и торговли. Доверяйте своим начинающимся идеям, особенно на работе или около. Поскольку это сильный день для движения денежных средств для вашего знака, вы, скорее всего, потратите также немало. (Сохраните свои квитанции.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Это очаровательный день! Яркая Венера находится в вашем знаменательном танце с удачливыми денежными сундуками Юпитера. Это заставляет вас чувствовать себя счастливым, радостным, оптимистичным и щедрым для всех. Вот почему вам нравится общение. Романтика будет сиять! Вечеринки, забавные события и спорт порадуют!

Лев (23 июля — 22 августа)

Собираетесь ли вы сегодня общаться с другими людьми или ищете одиночества в прекрасном окружении – в любом случае, вам понравится, потому что это прекрасный день. В последнее время вы наслаждались компанией младших друзей и знакомых. Возможно, именно поэтому некоторые из вас занимаются скрытым романом?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Взаимодействие с другом порадует вас сегодня, особенно если этот человек творческий или художественный. Это теплый, дружелюбный день, поэтому некоторые из вас будут иметь платоническую дружбу, превращающуюся во флирт или что-то жаркое и тяжелое.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы выглядите храбрым! Вот почему на вас впечатляются боссы, родители и VIP-персоны! На самом деле, кто-то настолько впечатлен, они могут завязать романтику или флирт с вами. Кто знает? Вы также можете сделать что-то, что увеличивает ваш заработок.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Путешествие ради удовольствия порадует вас сегодня. Сделайте все возможное, чтобы изменить пейзаж и расширить свой мир. Некоторые из вас будут влюблены в кого-то другого или кого-то из другой культуры. Это прекрасный день для изучения возможностей в области медицины, права, публикации и средств массовой информации.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Держите карманы открытыми, потому что подарки, лакомства и благосклонности от других придут вам сегодня. Это не только благоприятный для вас день с точки зрения денег и преимуществ — это тоже горячий, сексуальный день! (О, мой бог.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам понравится разговаривать с другими. Ваше взаимодействие с партнерами и близкими друзьями будет благоприятным и дружелюбным. Вам также понравится разговаривать с членами широкой публики, потому что ваши умные навыки очаровательны!

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас есть преимущество на работе сегодня, поэтому используйте его. Вы можете увидеть способы увеличить свой доход. Вы можете сделать вашу рабочую станцию ​​более привлекательной. Вы можете сделать что-то, что поощряет похвалу других за ваши усилия. Путешествие также порадует вас. Это отличный день!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Несмотря на вашу склонность оставаться дома, выходите сегодня и общайтесь, потому что это замечательный день! Партии, игровая деятельность с детьми, барбекю, пикники, фильмы, искусство и романтический тет-а-тет, это вас порадует.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Морган Фримен и Мэрилин Монро делятся своим днем ​​рождения сегодня.

Вам не нравится скука. Вы заинтересованы в людях и интересуетесь всем. Когда вы закончите этот девятилетний цикл, уделите время просмотру прошлых триумфов и неудач. Этот год – это время доработки и инвентаризации. Готовьтесь попрощаться с людьми и местами. Тяжелое бремя будет отставать от вас, когда вы перейдете к чему-то новому и легче!

comments powered by HyperComments
Источник: http://sakhalife.ru/goroskop-na-1-iyunya-2017-goda/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
26.05.2018, 21:41
Столица
Резонанс
В Якутске ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов
27.05.2018, 8:08
Общество
Молодая исследовательница вернула имена сунтарского купца, лидера повстанцев и красного командира
26.05.2018, 9:14
Республика
«Справедливая Россия» — Проблемы прикованных к кровати больных пациентов
30.05.2018, 9:30
Политика
Эксклюзив
Евгения Михайлова о назначении Айсена Николаева: Опыт у него достаточный
26.05.2018, 19:01
Происшествия
Колыма подтопила взлетно-посадочные полосы аэропортов Зырянки и Среднеколымска
26.05.2018, 19:21
Общество
Резонанс
В Якутске прошел митинг сборщиков бивней мамонта
26.05.2018, 0:22
Столица
Александр Подголов посадил фамильное дерево
28.05.2018, 20:31
Политика
Эксклюзив
Экстра
Путин назначил врио главы Якутии Айсена Николаева
27.05.2018, 7:54
Культура & Образование
Душевный вечер поэта-якутянина прошел в Санкт- Петербурге
28.05.2018, 20:30
Политика
Путин принял отставку главы Якутии Егора Борисова
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
01.06.2018

Старт Осуохаю дают дети!

Эксклюзив
Желток
01.06.2018

«Один из нас» возвращается!

Резонанс
Желток
31.05.2018

Якутский предприниматель о доме в Калифорнии: Это была шутка!

Общество
31.05.2018

Президент России наградил якутян

Позитив
Столица
31.05.2018

1 июня магазин BASCONI раздает сладости детишкам

Общество
31.05.2018

АЭБ направил около 2 млн. руб. пострадавшим от паводка многодетным семьям и муниципалитетам

Некролог
Красота & Здоровье
31.05.2018

Ушел из жизни знаменитый хирург Якутии

Общество
31.05.2018

ECOGAS: Экология плюс экономия