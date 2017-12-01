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Ежедневный Гороскоп. Пятница 1 декабря 2017

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес до 8:45 вечера. Луна находится в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Партнеры и близкие друзья могут удивить или поразить вас сейчас. Возможно, кто-то хочет больше свободы в отношениях? Может быть вы – может быть они. Вас может внезапно привлечь к тому, кто необычен, отличается или выходит из вашего обычного круга.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы готовы много работать, чтобы закончить проект или начать что-то, потому что у вас есть энергия, чтобы зажечь! Вы также можете направить усилия других или взять на себя проект. Аналогичным образом, вы можете принять новый режим для здоровья. (Вау.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы любите путешествовать, поэтому вы можете внезапно взорвать город, потому что фантастическая возможность ускользнуть в отпуск представляет себя. Счастливого пути! С другой стороны, вы можете внезапно разозлиться на кого-то. Новый роман может начаться! Спортивные мероприятия могут принести сюрпризы! Может быть что угодно!

Рак (21 июня — 22 июля)

Что-то необычное изменит вашу домашнюю процедуру в это время. Это может быть введение чего-то захватывающего или высокотехнологичного. Или это может быть авангард, современное искусство. Или вы можете полностью изменить то, как что-то делается дома. Оставайтесь на ногах!

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте осторожны, потому что это случайное время для вас. Будьте начеку. Вы также встретите новых людей и увидите новые места и поработаете над новыми идеями, потому что ваш повседневный мир – это меняющийся ландшафт. Будьте бдительны!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Многие из вас мотивированы сейчас, чтобы вырваться на свободу и стать самозанятыми. Вы хотите работать для себя на работе. Некоторые могут даже разработать способ заработать деньги на стороне. Между тем, вероятные покупки возможны. Складывайте чеки в коробку.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы энергичны, мотивированы и беспокойны! Вы не только ощущаете себя независимыми, но и любите делать что-то другое, потому что хотите изменить ситуацию. И вы чувствуете, что можете это сделать. Звучит хорошо для меня, потому что в ближайшие 12 месяцев вы можете увеличить свой заработок!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы беспокойны, потому что что-то происходит за кулисами и продолжает привлекать ваше внимание. Может быть, вы ждете результатов чего-то? Или вы знаете, что что-то идет по трубке, и вы задаетесь вопросом, как это повлияет на вас. Будьте на связи!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Возможно, вы внезапно столкнетесь с другом или членом группы сегодня. Что бы ни случилось, вы хотите сразиться с хорошей борьбой и сделать что-то, чтобы сделать мир лучше. Ваше участие в благотворительных организациях будет иметь для вас значение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша амбиция внезапно пробудилась! Вы намерены что-то сделать, и вы сделаете это быстро. Одно можно сказать наверняка, вы не намерены зацепиться или ждать на вокзале, когда приходит ваш корабль. Это может быть возможностью для вас исследовать самозанятость.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Неожиданные шансы на путешествие могут упасть на колени. Если это так, вам придется действовать быстро, потому что это окно возможностей кратковременно. Точно так же может возникнуть неожиданная возможность получить дополнительное образование или обучение. Опять же, вам придется действовать быстро!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Следите за своими активами и чем-то связанным с банковскими услугами, налогами, долгами и наследствами, потому что что-то может внезапно измениться. Когда дело доходит до денег и богатства и ресурсов других, вы должны быть в курсе. Деньги – это сила, но это и знание.

Если ваш день рождения сегодня

Вы оптимистичны и находчивы. Вы также наблюдаете за людьми и обществом. Это год изучения и обучения. Вы будете тратить время на размышления. Поскольку ваши духовные или религиозные убеждения будут иметь высокий приоритет, вы можете исследовать медитацию, йогу или другие дисциплины. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.

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