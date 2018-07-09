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Футуролог
9 июля 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Понедельник 9 июля 2018

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец

Предупреждение о луне

Избегайте совершения покупок или принятия важных решений с 11:30 до 13:30. После этого Луна движется от Тельца к Близнецам.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это понедельник, но вы хотите поучаствовать! Это идеальный день для планирования отпуска или социального мероприятия. Примечание: Хотя это оптимистичный день, будьте осторожны, ожидая слишком многого от кого-то, особенно денег и ресурсов. Не переоценивайте то, что вы можете получить.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это сильные семейные дискуссии, в том числе семейные, потому что все открыты для амбициозных идей. У вас могут быть большие идеи об обновлении и ремонте жилья. Есть одна вещь, о которой нужно помнить. Оставайтесь реалистичными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отношения с другими являются динамичными и оптимистичными сегодня! Поскольку вы находитесь в таком позитивном настроении, всем понравится разговаривать с вами и слушать ваши идеи. У вас, вероятно, будет сильное желание путешествовать сегодня, потому что вы хотите все!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день для бизнеса и коммерции, потому что вы готовы много думать! У вас есть амбициозные идеи. Единственное предостережение — вы можете откусить больше, чем можете пожевать. Помните об этом. Точно так же, если вы делаете покупки, вы можете пойти за борт. Тем не менее, это отличный день для вас!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Меркурий в ваших знаках танцует с Юпитером, что заставляет вас чувствовать себя уверенно в жизни! Вы быстро видите большую картину, хотя можете не заметить детали. Это прекрасный день для составления планов или убеждения других согласиться с вашими амбициозными идеями.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы верите в себя. Не только это, вы цените, кто вы и что у вас есть, что является замечательной вещью, потому что оценка является мощной. Это противоположность жалости к себе. Используйте свою спокойную уверенность и радость сегодня, чтобы выполнить все, что захотите. То, как вы чувствуете себя, влияет на то, что вы делаете на улице.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это идеальный день, чтобы поговорить или привлечь других людей к вашему образу мышления, если вы на встрече. Люди будут слушать! У вас большие идеи, и вы оптимистичны. Ваш искренний энтузиазм убеждает других! Люди захотят вскочить на свою подножку.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Дискуссии с боссами, родителями, VIP-персонами и полицией будут сегодня оптимистичными и позитивными. И вы будете убедительны! Вы чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы представить большие идеи, чтобы увидеть, летают ли они. (Вы можете упустить некоторые подробности, но вы можете представить большие концепции с замечательными, широкими штрихами.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день для изучения философии, религии, иностранных культур и глубоких идей, потому что вы хотите делать все, что расширяет ваш разум и ваш опыт в мире. Оптимизм — проблема выживания для вашего знака – и сегодня вы чувствуете надежду!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня финансовые дискуссии будут хорошо развиваться, особенно в отношении общих прав собственности, наследования и страхования. Примечание: Не отдавайте ферму. Будьте реалистичным. Тем не менее, это тот день, когда люди щедры друг к другу и достигнут разумного согласия.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Наслаждайтесь разговорами и взаимодействиями с партнерами и друзьями сегодня. Это также хороший день для взаимодействия с представителями широкой общественности. Люди будут слушать то, что вы говорите, потому что вы выглядите оптимистично, и вы верите в то, что говорите.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поездки, связанные с работой, порадуют вас сегодня. Это также отличный день для работы с коллегами, потому что они будут дружественными и дружелюбными. Не принимайте слишком много проектов сегодня. Закончите то, что вы начинаете. Будьте осторожны с просмотром деталей. Даже ваше здоровье бодрит!

Если ваш день рождения сегодня

Актеры  Том Хэнкс, Лия Ахеджакова,  Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, экс-президент Украины  Виктор Янукович и певица Кортни Лав делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы амбициозны и талантливы. Многие из вас самоучки. Люди наслаждаются вашей компанией. Это время завершения и инвентаризации. Просмотрите прошлые триумфы и неудачи, когда вы закончите этот девятилетний цикл. Вы можете отпустить людей, рабочие места, чтобы перейти к чему-то новому. Вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легче!

Источник: SAKHALIFE.RU
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