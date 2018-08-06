Ежедневный Гороскоп. Понедельник 6 августа 2018

24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это занятый быстро развивающийся день, чтобы начать свою неделю! Вы выполняете поручения, разговариваете со всеми и у вас есть интерес в каждом пироге. Вы, возможно, сильно переусердствовали. Между спортивными событиями, детской деятельностью, искусством и социальными обязательствами – вы растянуты до предела!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Деньги на ваш взгляд есть сегодня, но, в конце концов, вы являетесь финансовым волшебником зодиака. Беседы между членами семьи и семейными компаниями пойдут сегодня хорошо, потому что люди оптимистичны и склонны быть немного амбициозными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что дает вам небольшое преимущество над всеми другими знаками. Во что бы то ни стало, используйте это в своих интересах! Между тем, это позитивный способ начать свою неделю, потому что вы чувствуете себя победителем. Люди загипнотизированы вашим энтузиазмом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Остерегайтесь от выхода за борт в финансовом отношении сегодня. Вы можете купить что-то, что немного выше. (Сохраните квитанцию.) Или вы можете отбросить финансовую сделку, которая немного оптимистична. Тем не менее, это позитивный день для денег. Вы можете почувствовать его в воздухе!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете себя уверенно и оптимистично. Некоторые из вас обманывают. (Вы знаете, кто вы.) Ваш энтузиазм по поводу чего-то позволит вам заручиться поддержкой, в которой вы нуждаетесь. О да, все слушают вас!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это благоприятный способ начать свою неделю. Вы чувствуете себя счастливым в своей собственной коже и достаточно безопасно. Вы готовы зарабатывать деньги и тратить их на красивые вещи. И вы готовы много работать. Но ваше сильное преимущество – ваше позитивное настроение и ваша вера в себя.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Популярный день! Сегодня вы будете наслаждаться разговорами с другими, и они будут рады видеть вас, потому что все настроены оптимистично. Вы готовы стать лидером пакета и стремиться к достижению больших целей. Вы считаете, что все возможно, а другие последуют вашему примеру.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отношения с родителями, боссами и авторитетными людьми сегодня являются позитивными. По общему признанию, они могут быть немного оптимистичными, но почему бы и нет? «Кто не рискует, тот не пьет шампанское!»

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Отношения с боссами, родителями и VIP-персонами сегодня позитивны. У людей хорошее настроение. Естественно, это открывает путь для приятных, взаимодополняющих разговоров. Предохраняйтесь от склонности слишком стараться или согласиться с нереалистичной целью. Оставайтесь в реальном.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы хотите сделать что-то захватывающее, это расширит ваш мир. Если вы можете путешествовать, вы определенно хотите это сделать. Что-то стимулирующее! У вас могут быть большие планы по изучению возможностей публикации, средств массовой информации, медицины или закона. Если вы будете учиться или запишитесь на курс, это будет отлично. Сделайте что-нибудь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если вы хотите сотрудничать с другими людьми сегодня, ищите общий язык. Ваши амбиции велики, поэтому вы рассматриваете то, что, как вы обычно думаете, было бы трудным или невозможным. Вам нужно, чтобы кто-то верил в вас сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете привлечь других на свою сторону. Трюк будет заключаться в том, чтобы найти цель, которую вы оба хотите достичь. Таким образом, вы можете работать вместе, а не в перекрестных целях. Не нужно соревноваться. Вероятно, возможны поездки, связанные с работой. Это то, что вы с нетерпением ожидаете.

Если ваш день рождения сегодня

Художник Энди Уорхол, актер Алексей Гаврилов, актрисы Ксения Князева, Ирина Рахманова и Мишель Йео делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы выразительны и легко адаптируемы. Вы также сострадательны и заботливы. Это идеальный год для изучения медитации, йоги или любой дисциплины, которая поможет вам лучше понять, кто вы. Это также год учебы и обучения. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.