Ежедневный Гороскоп. Понедельник 5 февраля 2018

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 13:30 до 23:00. После этого Луна переходит из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В целом, это трудный день, чтобы начать свою неделю. Тем не менее, ожидайте сюрприз, или что-то неожиданное, от партнера или близкого друга. Что-то может быть немного раздуто. Это может быть неожиданное предложение. Или кто-то рядом, тоже, может быть, не справляется.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с боссами и типами с полномочиями сегодня прочны. Вы можете начать эту неделю с уверенностью. Тем не менее, что-то неожиданное повлияет на вашу повседневную жизнь на работе. Компьютерные сбои, смешанные сообщения, нехватка персонала — что-то может быть. Хммм. Дайте себе дополнительное время, чтобы справиться с неожиданностью.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Неожиданные приглашения могут поступить сегодня. Неожиданный объезд, связанный с социальными событиями или каникулами или даже спортом, может оказаться на ваших коленях. Родители должны быть бдительны с детьми, потому что это умеренно неблагополучный день для ваших детей. Держите глаза открытыми!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы любите спрятаться в кокон у себя дома, поэтому трудно вытащить себя из постели и выйти на работу. Плюс что-то неожиданное повлияет на вашу домашнюю и семейную сцену. (Может быть что угодно.) Небольшие приборы могут сломаться или могут произойти небольшие поломки. Хлоп!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы полны умных идей и готовы начать свою неделю с удвоенной энергией! Тем не менее, что-то может вас тронуть. Фактически, вы могли бы сделать словесную оплошность, иначе у вас может быть небольшая физическая авария. Чтобы этого избежать, будьте внимательны ко всему, что вы говорите и делаете. Держите глаза открытыми.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Что-то связанное с деньгами и владениями удивит вас сегодня. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Возможно, что-то, что у вас есть, будет потеряно, украдено или сломано? Поэтому будьте бдительны в отношении ваших активов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это веселый день! Это положительный понедельник для вашего знака. Тем не менее, Луна находится в вашем знаке, сидящем прямо напротив дикого Урана, который заставляет вас чувствовать себя импульсивным и немного неустойчивым. Используйте любой маленький маневр, который вы любите использовать, чтобы оставаться спокойным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это беспокойный день. Ваше внимание сосредоточено на семье – без вопросов. Фактически, многие из вас ремонтируют и исправляют ваши работы, а также обращаются к домашнему ремонту. Возможны также семейные дискуссии. Сделайте все возможное, чтобы оставаться спокойным сегодня. Это беспокойное чувство мимолетно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня все занято и быстро меняется, как все на этой неделе. Поэтому глаза должны быть острыми! Будьте готовы к нескольким сюрпризам сегодня, возможно, от знакомства с женщиной. Что бы ни случилось, это может повлиять на ваши будущие цели. Возможно, сегодня вы встретите настоящего персонажа.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с начальниками, родителями и авторитетами сегодня являются непредсказуемыми, поэтому вы должны оставаться на ногах. Ожидайте несколько сюрпризов. Не чрезмерно реагируйте. Не позволяйте им знать, что вас застали врасплох. Просто будьте крутым и дайте себе минутку, чтобы переварить все, что улавливает вас.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Планы поездок изменятся сегодня. Вы можете внезапно отправиться в путешествие, когда не ожидаете этого. Или, наоборот, запланированные планы поездок могут быть отменены, отложены или задержаны. Вы можете услышать неожиданные новости издалека.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Подружитесь со своим банковским счетом сегодня, чтобы вы знали, что происходит, потому что что-то неожиданное – надеюсь, незначительное – повлияет на совместное имущество, наследования, налоги, задолженность или какую-то ситуацию с кратким доступом. Встаньте сверху вашей сцены, чтобы вы не были ослеплены.

Если ваш день рождения сегодня

Вы уважаете науку и технику. Вы также увлечены тем, что помогаете другим. Это время завершения, окончания и инвентаризации. Просмотрите прошлые триумфы и неудачи, когда вы закончите этот девятилетний цикл. Многие отпустят людей, рабочие места, места и вещи, чтобы перейти к чему-то новому. Вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легче!