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Футуролог
4 июня 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Понедельник 4 июня 2018

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей

Предупреждение о луне

Внимание! Избегайте покупок или важных решений весь день сегодня. Луна находится в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Берегись! Это странный день, чтобы начать свою неделю. Сегодня весь день является оповещением о луне, что означает, что вы должны ограничить свои расходы газом, едой и развлечениями. Вы также должны стараться избегать назначений или принятия важных решений. Просто сидите на берегу. Удачи!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте осторожны! Весь этот день – день оповещения о луне, что плохо для финансовых транзакций и важных решений. Это плохой день, чтобы тратить деньги на что угодно, кроме продуктов питания, газа и развлечений. Соблюдайте осторожность, разговаривая с боссами и VIP-персонами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Имейте в виду, что все сегодня – день оповещений о луне, а это означает, что плохой день  чтобы инициировать что-либо важное или принять большое решение. Это плохой день, чтобы составить планы поездок или делать бронирование отелей или авиакомпаний, что и есть у вас на уме. Подождите до завтра.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте осторожны с финансовыми вопросами, особенно с решениями о том, как делиться или делиться чем-то вроде наследования. Отложить решения по вопросам совместного использования имущества, задолженности и страхования. Ограничьте свои расходы на питание, газ и развлечения сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Весь этот день – это оповещение о луне, которое является разочаровывающим способом начать свою неделю, если вы не можете просто расслабиться. Нужно расслабиться – в этом случае это забавный день! Но это плохой день для принятия важных решений. Также плохой день тратить деньги на что угодно, кроме газа, продуктов питания и развлечений. Просто остыньте.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это понедельник. Вы отлично выглядите для боссов и VIP-персон. Вам нужно много работать, но вот оповещение о Луне! Это трудный день для принятия важных решений, финансовых вопросов и эффективности. Ограничьте свои расходы на газ, продукты питания и развлечения. Просто протрите пыль с мебели.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Повезло вам! Это плохой день, чтобы тратить деньги или принимать важные решения. Тем не менее, это потрясающий день для творческих идей и художественных проектов (именно там ваш фокус может быть). Запишите свои идеи и концепции!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это идеальный день для отдыха дома. Ничего не делайте для своего дома. Покупайте только продукты, газ или тратите на развлечения. Сегодня день Луны, а это значит, что вам нужно потянуть вожжи. Отложите важные решения. Тем не менее, семейные вечеринки будут веселыми!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это космический день. Предупрежден – значит вооружен. Сократите ваши ожидания от того, что вы можете выполнить, а также то, что другие могут выполнить. Тратьте деньги только на газ, продукты питания и развлечения. Дважды проверьте все свои планы, потому что это оповещение о луне весь день.

Козерог (22 декабря 19 января)

Это плохой день для принятия финансовых решений и траты денег на что угодно, кроме продуктов питания, газа или развлечений. Отложите важные покупки и решения до завтра. Сделайте себе эту услугу. Позаботьтесь о мелочах.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, но есть Лунный сигнал тревоги весь день. Вот почему вы чувствуете нерешительность. Тем не менее, это забавный день! Это также прекрасный день для создания творческих, оригинальных идей, потому что ваш ум похож на воздушный шар гелия, плавающий в небе. (См. «Предупреждение о луне» выше).

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если у вас есть роскошь играть и расслабляться сегодня, это на самом деле духовный, непринужденный, очень «настроенный» день. Тем не менее, это плохой день для бизнеса, финансовых решений или тратить деньги на что угодно, кроме газа, продуктов питания и развлечений. Удачного дня!

Если ваш день рождения сегодня

Анджелина Джоли делится своим днем ​​рождения сегодня. Вы предпочитаете идти с потоком и делать что-то в своем собственном темпе. В этот напряженный социальный год вы хотите жить в полной мере! Это будет веселое время. Цените счастье и красоту вокруг себя. Будьте благодарны за то, что у вас есть. Сосредоточьтесь на позитиве. Ожидайте большую популярность и теплые дружеские отношения, которые будут восхищать.

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Источник: SAKHALIFE.RU
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