Ежедневный Гороскоп. Понедельник 4 декабря 2017

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 14 ​​ до 16 часов сегодня. После этого Луна переходит от Близнецов к Раку.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Меркурий будет играть в хаос с планами поездок. Смута, путаница, пропажа документов (где мой паспорт?) И задержки в поездке — классика. Однако это прекрасное время, чтобы закончить школьное задание или написать книгу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Меркурий поможет вам узнать детали с налогами, задолженностью, страховыми случаями, наследствами и общей собственностью. Вещи, которые томились на заднем плане, могут быстро ускориться. Доберитесь до них!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Бывшие супруги и партнеры снова вернулись в ваш мир из-за Меркурия, который проходит напротив вашего знака. Возможно, это возможность для вас закрыть все? Или, может быть, вы просто хотите запустить другое направление!

Рак (21 июня — 22 июля)

Меркурий вызовет много глупых ошибок. Это просто глупые ошибки, но они могут сводить вас с ума! Неверные документы, транспонированные номера, пропущенные встречи, нехватка персонала и унизительные небольшие ошибки. («Я не глупый!»)

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы почувствуете влияние Меркурия на оставшуюся часть месяца. Одно из его влияний вернет старое пламя в вашу жизнь. (Смотри хорошо во все времена, потому что жить хорошо – это лучшая месть.) Вы также можете обратиться к старым проблемам с детьми. Может быть что угодно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родственники могут роиться и располагаться лагерем на вашем пороге, сживая вас из дома и сжирая все из холодильника. Однако это может стать возможностью торговать ложью и говорить о плохих старых днях! Это прекрасное время, чтобы заняться ремонтом дома, к которому вы хотели давно подобраться!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Меркурий проходит в части вашего графика, что будет действительно раздражать, потому что это вызовет задержки транспортировки, проколы в шине, проблемы с автомобилем или пропущенные автобусы. Это также создаст путаную связь с другими. К счастью, это то, с чем вы справитесь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хорошее время, чтобы обернуть старые детали, касающиеся денежных потоков, имущества, доходов и ваших активов в целом. Может быть, вы хотите отремонтировать что-то, что у вас есть? Возможно, вам нужно изучить бюджет и выяснить, как наилучшим образом использовать деньги, которые у вас есть. Удачи!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Меркурий теперь в вашем знаке, что может заставить вас почувствовать, что вы его теряете. Не беспокойтесь, вы не потеряете его. Когда Меркурий у вас, вы можете забыть, куда вы кладете вещи. Вы можете потерять ключи, книги и важные листы бумаги. Вы пропустили встречи (стоны) и опаздываете на многие. Наберитесь мужества!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот специфический Меркурий может быть полезен для вас, потому что он будет способствовать любому исследованию, которое вы хотите сделать. Если вы хотите изучать историю или копаться в прошлом или искать ответы и решения старых проблем – вы будете очень эффективны в этом!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ожидайте столкнуться со старыми друзьями или членами групп и организаций из прошлого. Вам это понравится, потому что вы любите встречаться с персонажами и иметь широкую сеть контактов. Если вы участвуете в групповой деятельности, вы можете что-то закончить.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В этом месяце на вершине вашего графика проходит ретроспектива ртути. Это означает, что вы столкнетесь с боссами, родителями и авторитетами из своего прошлого. Используйте это в своих интересах! Получите необходимую информацию, потому что это может быть полезно.

Если ваш день рождения сегодня

Вы независимы и рисковы. Вам нравится быть эксцентричным и немного другим. Этот год связан с успехом, властью и деньгами! Пришло время вам воспользоваться преимуществами последнего десятилетия. Ожидайте достижения аспектов власти и лидерства во всех ваших отношениях с другими. Это тоже напряженный год! Подготовьтесь.