АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-41
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.52
 69.75
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 4 декабря 2017
04.12.2017, 3:29
Экономика
Сегодня день рождения руководителя
03.12.2017, 23:21
Желток
Эксклюзив
Позитив
Известные люди Якутии с покровителем наступающего 2018 года  
03.12.2017, 19:56
Общество
Поздравление Ольги Балабкиной с Днем юриста
03.12.2017, 17:46
Желток
Якутянин вышел в финал «Новой Фабрики звезд»!
03.12.2017, 17:37
Общество
Эксклюзив
Резонанс
Будут ли платить изготовители якутского ножа деньги Николаю Бурцеву?
03.12.2017, 17:02
Политика
В Якутии проходят выборы глав
03.12.2017, 14:57
Желток
Фотофакт
Фанера вместо стекла в ТРК «Туймаада»
03.12.2017, 12:40
Экономика
Видео
Анонс
Компания «Камелек» приглашает всех посетить ярмарку
03.12.2017, 12:35
Желток
Фотофакт
Топ-5 мутантов Якутии
03.12.2017, 11:26
Республика
В Алданском районе стартовали соревнования Worldskills 2017
03.12.2017, 10:28
Общество
Александр Ким-Кимэн поздравляет с Днем юриста
03.12.2017, 10:08
Происшествия
В Якутии произошло пять пожаров
03.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 3 декабря 2017
03.12.2017, 3:28
Культура & Образование
Сегодня день рождения артиста
02.12.2017, 22:02
Спорт
Видео
Якутянин выиграл бой на международном турнире!
02.12.2017, 21:28
Республика
Благочинный Алданского округа стал настоятелем Никольского храма села Жиганск
02.12.2017, 21:25
Столица
«Вкус Якутии»: Шеф-повар Николай Сарычев провел мастер-класс в Якутске
02.12.2017, 19:47
Политика
Резонанс
Как пристыдить глав муниципалитетов?
02.12.2017, 17:14
Общество
Время собирать деньги. В Якутии запатентовали якутский нож
02.12.2017, 16:52
Происшествия
Фотофакт
Скандал
Вандалы разбили памятник Ойунскому?
02.12.2017, 16:47
Общество
Фотофакт
Репортаж
«Дикая утка» презентовала уникальное меню
02.12.2017, 12:47
Культура & Образование
Председатель СО РАН встретился с научной общественностью Якутии
02.12.2017, 12:41
Столица
«Горячие объятия Севера» этноусадьбы Атласовых
02.12.2017, 12:22
Политика
Александр Ноговицын провел прием граждан в день рождения партии
02.12.2017, 12:14
Красота & Здоровье
В Республиканской больнице №2 ряды неврологов пополнились
02.12.2017, 11:28
Столица
Фотофакт
Анонс
В Якутске проходит ярмарка «Сувениры Якутии»
02.12.2017, 9:58
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
02.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 2 декабря 2017
02.12.2017, 3:27
Общество
Сегодня день рождения политиков и фотографа
01.12.2017, 22:33
Экономика
АЛРОСА продала на аукционе четыре бриллианта из коллекции «Династия»
01.12.2017, 22:13
Республика
В Якутии допущены к эксплуатации три  ледовые переправы
01.12.2017, 20:34
Красота & Здоровье
Фотофакт
Деды Морозы у детей в ожоговом
01.12.2017, 20:20
Столица
Позитив
Зима официально вступила в свои права! В Якутске зажглись огни Новогодних Елок 
01.12.2017, 18:46
Желток
Любимица Якутии потеряла аппетит
01.12.2017, 18:10
Общество
Как провести новогодние и рождественские праздники без происшествий
01.12.2017, 18:00
Столица
Символ «Новогодней столицы России» уехал из Якутска в Ханты-Мансийск
01.12.2017, 17:50
Культура & Образование
Анонс
Состоится творческая встреча с народной мастерицей Анной Зверевой
01.12.2017, 17:40
Культура & Образование
Ресторан «Тамерлан»: «От «Вкуса Якутии» мы ждем признания»
01.12.2017, 17:30
Происшествия
Нападение бродячих собак на девочку в Намцах: как это было и что будет дальше?
01.12.2017, 17:20
Финансы
Егор Борисов отметил успехи Алмазэргиэнбанка в развитии цифровой экономики
01.12.2017, 17:10
Республика
Чего добился ГоскомАрктики за три года?
01.12.2017, 17:00
Общество
Советы МЧС по поведению в сильные морозы
01.12.2017, 16:45
Культура & Образование
Айсен Николаев встретился с участниками Декады хомуса
01.12.2017, 16:35
Красота & Здоровье
Из ожогового отделения выписался пациент, пострадавший в аварии на ГРЭС
01.12.2017, 16:26
Общество
Министерству сельского хозяйства Якутии — 95 лет
01.12.2017, 16:20
Общество
Юристы Якутии презентуют свою книгу
01.12.2017, 16:10
Экономика
На III Железнодорожном съезде определены важнейшие приоритеты развития
01.12.2017, 16:00
Происшествия
Осуждена бывшая руководительница почтового отделения в Усть-Нере
01.12.2017, 15:45
Культура & Образование
Анонс
«Поющая Туймаада» — в передаче «Музыкальный Якутск»
01.12.2017, 15:35
Культура & Образование
Анонс
Прямой разговор с Антонидой Корякиной
01.12.2017, 15:25
Происшествия
В Ленске стая собак набросилась на школьницу
01.12.2017, 15:10
Экология
На Полюсе холода появился интерактивный указатель температуры
01.12.2017, 14:50
Общество
Резонанс
Матвей Лыткин предложил запретить продажу алкоголя в выходные дни
01.12.2017, 14:40
Общество
Жизнь профкома бьет ключом
01.12.2017, 14:30
Общество
Резонанс
АЭБ: Информация о том, что банк забирает у вдовы Иннокентия Макарова жилье за долги, является ложной
01.12.2017, 14:20
Республика
Егор Борисов: Нужна тщательная оценка устойчивости и продуктивности экосистем в республике
01.12.2017, 14:10
Общество
Алмазэргиэнбанк поздравил коллектив и воспитанников Мохсоголлохского детдома с днем рождения
01.12.2017, 13:40
Столица
Кулинарные шедевры презентованы на гастрофестивале «Вкус Якутии»
01.12.2017, 13:30
Красота & Здоровье
Ученые создали гаджет, улучшающий память на 30%
01.12.2017, 13:20
Красота & Здоровье
В Якутии 73-летняя женщина заразилась СПИДом от партнера
01.12.2017, 13:10
Общество
Детские и школьные СМИ Якутии объединятся
01.12.2017, 13:06
Экономика
Объявление
«Сахатранснефтегаз»: изменен график работы кассы
01.12.2017, 13:00
Происшествия
В Якутске мошенник сдал в аренду чужую квартиру
01.12.2017, 12:50
Красота & Здоровье
В Якутии стремительно растет число ВИЧ-инфицированных
01.12.2017, 12:40
Общество
Некролог
Сахатранснефтегаз: Имя Рима Аглеевича Даутова навсегда останется в наших сердцах
01.12.2017, 12:30
Общество
Николай Кульбертинов посетил детский дом «Берегиня»
01.12.2017, 12:20
Происшествия
Житель Вилюйска украл из магазина кассовый аппарат
01.12.2017, 12:10
Республика
На переправе Хатассы – Павловск увеличена грузоподъемность
01.12.2017, 12:00
Происшествия
160000 рублей и документы отобрали у мужчины на улице
01.12.2017, 11:50
Путешествия
Фестиваль «Зима начинается с Якутии» входит в топ-5 лучших событий зимы в России
01.12.2017, 11:40
Общество
Фотофакт
В Якутии девушка в пуантах стоит на морозе в минус 41
Архив новостей
Футуролог
4 декабря 2017, 6:00
87

Ежедневный Гороскоп. Понедельник 4 декабря 2017

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы

Предупреждение о луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 14 ​​ до 16 часов сегодня. После этого Луна переходит от Близнецов к Раку.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Меркурий будет играть в хаос с планами поездок. Смута, путаница, пропажа документов (где мой паспорт?) И задержки в поездке — классика. Однако это прекрасное время, чтобы закончить школьное задание или написать книгу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Меркурий поможет вам узнать детали с налогами, задолженностью, страховыми случаями, наследствами и общей собственностью. Вещи, которые томились на заднем плане, могут быстро ускориться. Доберитесь до них!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Бывшие супруги и партнеры снова вернулись в ваш мир из-за Меркурия, который проходит напротив вашего знака. Возможно, это возможность для вас закрыть все? Или, может быть, вы просто хотите запустить другое направление!

Рак (21 июня — 22 июля)

Меркурий вызовет много глупых ошибок. Это просто глупые ошибки, но они могут сводить вас с ума! Неверные документы, транспонированные номера, пропущенные встречи, нехватка персонала и унизительные небольшие ошибки. («Я не глупый!»)

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы почувствуете влияние Меркурия на оставшуюся часть месяца. Одно из его влияний вернет старое пламя в вашу жизнь. (Смотри хорошо во все времена, потому что жить хорошо – это лучшая месть.) Вы также можете обратиться к старым проблемам с детьми. Может быть что угодно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родственники могут роиться и располагаться лагерем на вашем пороге, сживая вас из дома и сжирая все из холодильника. Однако это может стать возможностью торговать ложью и говорить о плохих старых днях! Это прекрасное время, чтобы заняться ремонтом дома, к которому вы хотели давно подобраться!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Меркурий проходит в части вашего графика, что будет действительно раздражать, потому что это вызовет задержки транспортировки, проколы в шине, проблемы с автомобилем или пропущенные автобусы. Это также создаст путаную связь с другими. К счастью, это то, с чем вы справитесь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хорошее время, чтобы обернуть старые детали, касающиеся денежных потоков, имущества, доходов и ваших активов в целом. Может быть, вы хотите отремонтировать что-то, что у вас есть? Возможно, вам нужно изучить бюджет и выяснить, как наилучшим образом использовать деньги, которые у вас есть. Удачи!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Меркурий теперь в вашем знаке, что может заставить вас почувствовать, что вы его теряете. Не беспокойтесь, вы не потеряете его. Когда Меркурий у вас, вы можете забыть, куда вы кладете вещи. Вы можете потерять ключи, книги и важные листы бумаги. Вы пропустили встречи (стоны) и опаздываете на многие. Наберитесь мужества!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот специфический Меркурий может быть полезен для вас, потому что он будет способствовать любому исследованию, которое вы хотите сделать. Если вы хотите изучать историю или копаться в прошлом или искать ответы и решения старых проблем – вы будете очень эффективны в этом!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ожидайте столкнуться со старыми друзьями или членами групп и организаций из прошлого. Вам это понравится, потому что вы любите встречаться с персонажами и иметь широкую сеть контактов. Если вы участвуете в групповой деятельности, вы можете что-то закончить.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В этом месяце на вершине вашего графика проходит ретроспектива ртути. Это означает, что вы столкнетесь с боссами, родителями и авторитетами из своего прошлого. Используйте это в своих интересах! Получите необходимую информацию, потому что это может быть полезно.

Если ваш день рождения сегодня

Вы независимы и рисковы. Вам нравится быть эксцентричным и немного другим. Этот год связан с успехом, властью и деньгами! Пришло время вам воспользоваться преимуществами последнего десятилетия. Ожидайте достижения аспектов власти и лидерства во всех ваших отношениях с другими. Это тоже напряженный год! Подготовьтесь.

comments powered by HyperComments
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
30.11.2017, 20:39
Общество
Эксклюзив
Назван лучший памятник Якутии!
30.11.2017, 13:01
Происшествия
Экстра
Самолет с делегацией Якутии не смог из-за тумана приземлиться в Якутске
01.12.2017, 11:01
Политика
Экстра
Назначен заместитель руководителя АГиП Якутии
02.12.2017, 19:47
Политика
Резонанс
Как пристыдить глав муниципалитетов?
03.12.2017, 12:35
Желток
Фотофакт
Топ-5 мутантов Якутии
02.12.2017, 16:52
Происшествия
Фотофакт
Скандал
Вандалы разбили памятник Ойунскому?
02.12.2017, 17:14
Общество
Время собирать деньги. В Якутии запатентовали якутский нож
28.11.2017, 23:46
Общество
НВК “Саха” приносит свои соболезнования руководителю АГиП Якутии
01.12.2017, 18:46
Желток
Любимица Якутии потеряла аппетит
30.11.2017, 9:36
Желток
Пресс-секретарь мэра Якутска научила гостей выживать зимой
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
03.12.2017

В Якутии проходят выборы глав

Компания «Камелек» приглашает всех посетить ярмарку Видео Анонс
Экономика
03.12.2017

Компания «Камелек» приглашает всех посетить ярмарку

Видео
Спорт
02.12.2017

Якутянин выиграл бой на международном турнире!

Общество
02.12.2017

Время собирать деньги. В Якутии запатентовали якутский нож

Фотофакт Скандал
Происшествия
02.12.2017

Вандалы разбили памятник Ойунскому?

Фотофакт Репортаж
Общество
02.12.2017

«Дикая утка» презентовала уникальное меню

Фотофакт Анонс
Столица
02.12.2017

В Якутске проходит ярмарка «Сувениры Якутии»

Позитив
Столица
01.12.2017

Зима официально вступила в свои права! В Якутске зажглись огни Новогодних Елок 