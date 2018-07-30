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Футуролог
30 июля 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Понедельник 30 июля 2018

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это приятный, позитивный день, чтобы начать свою неделю. Тем не менее, вы хотите быть незаметным и работать самостоятельно или за кулисами. (Возможно, вы даже захотите вообще не пойти на работу.) Это потому, что у вас есть желание скрыться сегодня. Это нормально.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день для теплого контакта с коллегой, особенно с подругой. Также самое время поделиться своими надеждами и мечтами о будущем с кем-то (возможно, этим же человеком), потому что их обратная связь может помочь. Или вы, возможно, захотите отбросить идеи о доме и семье, особенно родителя.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Люди замечают вас сегодня, потому что это день для вас. Боссы, родители и VIP-персоны могут обсуждать вас или кто-то может знать личные данные о вашей личной жизни. Все хорошо. Что бы ни случилось, это может способствовать путешествиям, связанным с работой, или помочь вам в вашей работе или вашем здоровье.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сильные чувства эскапизма присутствуют сегодня, поэтому вы можете не хотеть работать. Некоторые из вас хотят убежать и присоединиться к цирку но, скорее всего, вы предпочтете остаться дома и работать в саду. Возможности публикации, средства массовой информации и высшее образование могут быть представлены.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы будете на вершине своей денежной сцены, и все, что связано с банковской деятельностью, общей собственностью, наследствами и богатством других людей сегодня, потому что именно здесь вы сосредоточены. Некоторые из вас также сосредоточены на горячем сексе! Ну, теперь все может случиться, потому что бывшие партнеры снова на сцене.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна прямо противоположна вашему знаку, а это значит, что вы должны идти более чем на полпути, когда имеете дело с другими. Это неважно. Это просто требует небольшой вежливости, терпения и проживания. Вы можете сделать это  легко.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы найдете этот приятный день для работы. Ваши отношения с коллегами будут положительными, особенно если вы работаете с группами. Вы можете быть вовлечены в зарубежные страны или людей из других культур, и это также будет хорошо работать. Сегодня вы чувствуете себя благосклонно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это веселый, веселый день! (Наверное, вы предпочтете играть незаметно.) Проведите длинный обед и, если можете, уходите с работы раньше. Держите вещи ясными. Флирты будут заигрывать. Наслаждайтесь игровыми занятиями с детьми, а также спортивными мероприятиями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы предпочтете спрятаться в кокон дома, если у вас есть шанс. Это мягкий день, но вы чувствуете себя непринужденным и склонным искать спокойную обстановку в знакомой месте. Разговор с родственником-женщиной может быть значительным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы очень хотите поговорить с кем-то сегодня. Если у вас появится такая возможность, вы не будете тратить время на тривиальную болтовню. Вы хотите дойти до чего-нибудь. Есть кое-что, что вы хотите знать, и есть что-то, что вы собираетесь разделить. «Какая шумиха?»

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день для бизнеса и финансов, а также для финансовых операций. Доверяйте своим новомодным идеям. Не тратьте время на то, чтобы начать бизнес, потому что вы можете увидеть способы увеличить свой доход! Возможны поездки, связанные с работой, плюс общение с людьми из других культур.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна находится в вашем знаменательном танце с удачливыми денежными мешками Юпитера. Это всегда способствует внутреннему миру и счастью. Это приятный день для бизнеса. В целом, все будут дружелюбными и спокойными.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Арнольд Шварцнеггер,  Лоуренс Фишборн и Жан Рено, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, бизнесмен основатель компании «Форд» Генри Форд, стендап-комик Александр Незлобин и режиссер Кристофер Нолан делятся своим днем ​​рождения. Вы лояльны и сострадательны. Вы принимаете решения инстинктивно. Вы будете рады узнать, что вы вступаете в веселый, социальный год. Вы будете жить полностью! Начните с оценки счастья и красоты вокруг вас. Будьте благодарны за то, кто вы и что у вас есть. Сосредоточьтесь на позитиве. Повышенная популярность и теплые дружеские отношения благословят вас в этом году.

Источник: SAKHALIFE.RU
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