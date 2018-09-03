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Футуролог
3 сентября 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Понедельник 3 сентября 2018

23, 24 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Близнец

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы ремесленник зодиака и сегодня вы хотите сделать что-то творческое, особенно своими руками. Вы также можете сказать кому-то, насколько вы их любите. (Этот человек может быть романтическим интересом или вашим ребенком.) Это прекрасный день!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшние семейные дискуссии пойдут хорошо, потому что люди теплые и ласковые. Дискуссии о семейных предприятиях будут успешными, потому что все борются за поиск способов увеличения прибыли. Это также прекрасный день для ремонта дома.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это хороший день! Если вы посмотрите вокруг, вы оцените красоту в повседневной обстановке. Вы могли бы внезапно осознать, как вам нравятся некоторые ваши ежедневные контакты и вы можете сказать им. (Люди любят слышать, что их любят.) Примечание: вы можете зарабатывать деньги на своих словах!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас отличные идеи. Например, вы можете приобрести арт-объект, который является хорошей инвестицией или вы можете продать что-то привлекательное или вы можете заставить кого-то выглядеть более привлекательным. Вы даже можете улучшить чей-то дом.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Меркурий в ваших знаках танцует с Венерой. Вот почему вы будете наслаждаться досуговыми занятиями, такими как чтение для развлечения или посещение художественной выставки или концерта, а также расслабление и общение с друзьями. Это идеальный день, чтобы поиграть или взять выходной. Побалуйте себя.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня исследования пройдут хорошо, потому что вам понравится искать ответы на старые вопросы или решения старых проблем. Это тот день, когда вы проверяете кого-то в инсте, а затем проводите следующие два часа, читая о разводе своих знакомых и о том, что они снова вышли замуж или женились и так далее. (Захватывающе!)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете пообщаться с молодыми людьми. Если это так, вы получите удовольствие от своей компании. Вы могли бы сказать кому-то, насколько вы заботитесь о них. Возможно, они дадут вам идеи или вдохновят вас заработать деньги или сделать что-то более привлекательным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Дискуссия с боссом, родителем или VIP будет приятной и прибыльной сегодня. Вы можете быть удивлены, что можете сказать то, что обычно никогда не вербализуете. Отношения с авторитетными деятелями являются теплыми и благоприятными.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку сегодня вы цените красоту, вам понравятся художественные галереи, бутики, музеи и любое место, где вы сможете оценить прекрасные объекты, которые не имеют никакой цели, кроме как быть тем, кем они являются. Дайте себе шанс сделать это, потому что это поднимет вас.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обсуждения об общей собственности, налогах, долгах, наследствах или страховых вопросах пойдут хорошо. Скорее всего, они пойдут в вашу пользу и вы будете рады. Будьте разумны и надейтесь на лучшее!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы будете наслаждаться обсуждениями с партнерами и близкими друзьями. Вы можете рассказать кому-то, насколько вы заботитесь о них или наоборот, они могут выразить свою привязанность к вам. Это дает всем ощущение тепла в животе. Все хорошо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Семейные обсуждения будут теплыми и приятными сегодня, потому что люди дружелюбны и поддерживают друг друга. Вы также можете увидеть, как сделать ваше рабочее пространство более привлекательным, делая что-то своими руками. Вы сегодня очень изобретательны!

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Гарретт Хедлунд и Чарли Шин, актриса Марина Зудина, художник Константин Васильев, конструктор Фердинанд Порше и писатель Сергей Довлатов делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы любознательный, терпеливый человек. Вы логичны и хорошо говорите. Вы цените честность. Это год, чтобы принять изменения и новые возможности. Ожидайте возбуждения и стимуляции! Будьте готовы действовать быстро. Сделайте свою личную свободу одной из своих целей в этом году. Наслаждайтесь возможностями путешествий и возможностью расширить свои горизонты. Наслаждайтесь этим занятым, быстро меняющимся годом!

Источник: SAKHALIFE.RU
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