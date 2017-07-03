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Футуролог
3 июля 2017, 6:00
329

Ежедневный Гороскоп. Понедельник 3 июля 2017 г.

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион

Оповещение о луне

Сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это начало недели, и для вашего знака – это хороший день для обсуждения общих дел, наследования, налогов, долгов и страховых вопросов. Если вам нужно получить деньги на домашние улучшения – сегодня может быть тот день, который будет работать на вас. Удачи.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня теплые и дружелюбные. На самом деле, ваши связи со всеми являются первоклассными, поэтому это хороший день для тех из вас, кто занимается продажей, маркетингом, обучением, актерством, письмом и редактированием.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня в бизнесе и торговле, дискуссии, связанные с работой, будут хорошо развиваться. Особенно с боссами и VIP-персонами, которые могут быть полезными вашим запросам. Спросите, чего вы хотите, потому что вы можете это получить. (Вы не можете выиграть, если не купите билет.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Это сильный способ начать свою неделю, потому что у вас хорошее настроение. Отношения с романтическими партнерами, детьми и всеми, кто связан с индустрией гостеприимства или миром развлечений, будут положительными. Это также включает в себя спорт.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы предпочтете начать эту неделю с низкого старта. Вы хотите работать самостоятельно или спрятаться дома, потому что вам нужно обдумать свои действия, прежде чем что-то произойдет. (И вы правы.) Как только эта неделя прогрессирует, вы станете более занятым и разговорчивым.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это приятный социальный понедельник. Наслаждайтесь общением с другими, особенно с братьями и сестрами, соседями и родственниками. Ваше взаимодействие с группами также будет положительным. Встречи, конференции и случайные встречи будут результативными, потому что другие готовы слушать вас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный способ начать свою неделю. Счастливый понедельник! Боссы, родители и VIP-персоны замечают вас, и они восхищаются вами. Это означает, что вы должны спросить, чего вы хотите. Сделать свой шаг. Продвиньте свою повестку дня, потому что сегодня вы можете добиться успеха.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что делает вас эмоционально усиленным. Авиалинии ждут вас. Аналогичным образом, вопросы, связанные с изданием, средствами массовой информации, медициной, правом и высшим образованием, также выглядят многообещающими. Это хорошая неделя, чтобы попросить других о милостях – даже деньги.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня играйте в спокойные игры и прячьтесь в высокой траве. Отношения с партнерами и близкими друзьями хороши. Тем не менее, вам нужно видеть, что ветер дует в лицо, особенно в отношении наследования, займов и совместного имущества.

Козерог (22 декабря 19 января)

Это сильный день, чтобы помириться с другими. Однако вам придется терпеливо относиться к тем, кто ближе всего к вам. Что есть, то есть. Отношения с друзьями теплые. И аналогичные отношения с коллегами являются простыми и благоприятными. Обсудите будущие цели с женщиной-знакомой.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Держите свои мысли при себе сегодня, потому что по какой-то причине личные данные о вашей личной жизни находятся на устах других людей или, может быть, их глазах, если они читают о вас. Да, у вас высокий уровень. Хотите ли вы этого или нет. Не волнуйтесь – это выглядит хорошо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Попробуйте сделать что-то другое сегодня, чтобы удовлетворить ваше стремление к приключениям. Путешествуйте куда-нибудь, если сможете. Составьте совместные планы с кем-то, потому что вы хотите сделать что-то стимулирующее и приятное! Будет весело отремонтировать ваш дом, особенно на этой неделе.

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