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Гороскоп
3 декабря 2018, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Понедельник 3 декабря 2018

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы

Предупреждение о луне

Избегайте покупок и важных решений с 13:00 до 15:15. После этого Луна переходит из Весов в Скорпиона.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Партнер или близкий друг могут сказать или сделать то, что вас удивляет сегодня. Будьте готовы ко всему. Этот сюрприз может иметь какое-то отношение к тому, с кем вы сталкиваетесь в широкой публике, возможно женщине. Держитесь начеку!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что-то неожиданное повлияет на вашу повседневную работу. Компьютерные сбои, пожарные тренировки, нехватка персонала, аннулированные встречи, потерянные документы – может быть что угодно. Будьте умны и дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было место для маневра, чтобы справиться с неожиданностью.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Родители должны проявлять особую бдительность, чтобы избежать несчастных случаев или неудач с детьми. Между тем, неожиданное приглашение может прийти сегодня или запланированные социальные события могут быть изменены или отменены. Сюрпризы, связанные со спортивными событиями, также вероятны. Это плохо!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня что-то скажется на вашей домашней рутине. Маленький прибор может сломаться или может произойти незначительный поломка. Кто-то неожиданно мог постучать в вашу дверь. Будьте готовы к неожиданным событиям, которые вас отвлекают. (Для начала, оденьтесь.) Я правильно думаю?

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте внимательны и настороже, чтобы избежать несчастных случаев, потому что они возможны. Не отвлекайтесь, особенно используя свой мобильный телефон. С другой стороны, у вас могут быть умные, гениальные идеи! Запишите их, потому что вам легко думать масштабно сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Следите за деньгами, чтобы избежать потерь. Например, вы можете найти деньги или потерять деньги. Кроме того, защитите свои владения, чтобы избежать краж, повреждений или потерь, потому что это сложный день. Однако уважайте свои неосуществленные идеи.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны, потому что сегодня вы эмоционально возбуждены, что делает вас импульсивными. Естественно, это может привести к необоснованным результатам. Потому что вы готовы к некоторым ударам, вы можете привлечь к вам необычных людей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы чувствуете себя немного беспокойным и импульсивным. Убедитесь, что вы знаете причину, по которой вы что-то делаете. Не уходите взволнованными, чтобы потом не удивляться, почему что-то произошло. Имейте в виду, что жизнь всегда является причиной и следствием. Если вы сажаете маргаритки, вы получаете маргаритки. Если вы сажаете лук, вы получаете лук.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете встретить кого-то необычного, но скорее всего кто-то, кого вы уже знаете, скажет или сделает что-то, что вас удивляет. (Вероятно, женщина.) Что бы ни случилось, вы можете переосмыслить свои цели. Если это так, переосмыслите их снова по дороге, потому что это может быть импульсом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ожидайте несколько сюрпризов, касающихся боссов, родителей и VIP-персон. Реагируйте чрезмерно и не бросайте свою работу. Дайте себе возможность обработать все, что было сказано или сделано. Удостоверьтесь, что вы получите полные факты и предысторию. Когда вы будете полностью информированы, вы знаете, что происходит. И когда вы знаете, что действительно происходит, вы будете знать, что делать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что-то неожиданное повлияет на ваши планы поездок сегодня. Для начала вам, возможно, придется куда-то путешествовать, когда вы этого не ожидали. Напротив, запланированные планы могут быть отложены, изменены или отменены. Средства массовой информации могут содержать удивительные новости. (Вот это да.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Дважды проверьте все свои отношения, связанные с богатством других, включая активы вашего партнера, потому что что-то неожиданное повлияет на ваше богатство – косвенно. Проверьте свои банковские счета и все, что связано с общей собственностью и кредитами. Не пытайтесь вздремнуть.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Джулианна Мур и Нина Дорошина, рок-музыкант Оззи Осборн, актер Брэндан Фрейзер, конструктор Михаил Кошкин, композитор  Георгий Свиридов, фигуристка Катарина Витт и хоккеист  Игорь Ларионов делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы сильны волей, уверены и независимы. У вас большие идеи, они оптимистичны и позитивны. В этом году вас ожидают захватывающие изменения и начинания, когда вы начнете новый цикл. То, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем, пришло время прояснить ваши цели. Пришло время взять инициативу на себя. Хорошие новости! В этом году ваша физическая сила возрастет.

Источник: SAKHALIFE.RU
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