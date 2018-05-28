Ежедневный Гороскоп. Понедельник 28 мая 2018

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о луне

Избегайте совершения покупок и принятия важных решений с 13 часов до 19 часов сегодня. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы готовы, любопытны и готовы заниматься бизнесом. Это потому, что размещение Солнца и Меркурия дает вам начало на неделю! Однако прислушайтесь к предупреждению о луне выше. Кто хочет яйцо на лице?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы полны многообещающих идей в ближайшие две недели, что не является необычным, учитывая, что вы являетесь финансовым волшебником зодиака. Сюда относятся дискуссии о больших расходах. Наблюдайте за предупреждением о луне сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваш правитель Меркурий переходит в ваш знак, чтобы остаться до 12 июня. Это заставляет вас больше интересоваться другими, жаждать общения, полных идей и беспокойства для приключений, включая короткие поездки. Тем не менее, обратите внимание на предупреждение о луне. Будьте умным.

Рак (21 июня — 22 июля)

В течение следующих нескольких недель вы будете проводить исследования и учиться спокойно и самостоятельно. Это хорошая новость для тех, кто должен закончить рукопись, подготовить бумаги или находить решения и отвечать на старые проблемы. Потому что это также прекрасное время для покупки гардероба – прислушайтесь к сегодняшнему предупреждению о луне.

Лев (23 июля — 22 августа)

В течение следующих двух недель ваше взаимодействие с молодыми людьми увеличится. Вам понравится их компания, и они будут рады поговорить с вами. (Такие люди, как вы, потому что Львы развлекают.) В частном порядке вы будете думать о будущих целях.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обсуждения с боссами, родителями и VIP-персонами важны в ближайшие несколько недель. Вы будете впечатлять людей своим логическим анализом и возможностями решения проблем, а также ваши способности видеть общую картину. Обратите внимание на оповещение о луне сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы хотите путешествовать в ближайшие две недели, потому что хотите исследовать больше мира, плюс вы хотите сменить декорации. Изучение любого рода также понравится, потому что вы голодны, чтобы узнать больше, особенно о философии, политике и религии.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В течение следующих трех недель вы можете продвигаться вперед, расчищая разрозненные детали с общим имуществом, налогами, наследованиями и чем-либо, что связано с богатством и ресурсами партнеров или бывших партнеров. Между тем, путешествие для удовольствия выглядит сладким!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Меркурий движется напротив вашего знака, где он будет находиться в течение следующих двух недель, давая вам отличный шанс прояснить и объяснить проблемы с близкими вам людьми. Это также замечательное окно, чтобы проконсультироваться со специалистом по любой проблеме, которая вас беспокоит. Используйте это в своих интересах!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ожидайте, что в течение следующих трех недель вы будете более практичными в любой задаче, заданной для себя или своей работы. Вы заинтересованы быть эффективными, практичными и продуктивными. Эта же амбиция переведет ваши надежды на ваше здоровье. «Я хочу быть совершенным!».

Водолей (20 января — 18 февраля)

В ближайшие несколько недель вы будете более игривыми. Увлекательные развлечения с детьми, игры, умственные загадки и отдых и бегство, а также общение с другими людьми – это вершины вашего меню. Вы хотите, чтобы вас стимулировали, и вы хотите повеселиться!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы готовы засучить рукава и начать несколько капитальных ремонтов и домашних работ на дому в течение следующих нескольких недель. Лето приближается, и вы хотите провести свою работу вместе, чтобы вы могли развлекать друзей и наслаждаться своими раскопками. Постарайтесь!

Если ваш день рождения сегодня

Вы имеете подход ко многим людям. Вы ищете способы расширить свои представления о жизни. В этом году – год власти. Большие решения и основные достижения. Думайте об успехе, власти и деньгах! Пришло время воспользоваться преимуществами последнего десятилетия. Ожидайте достижения аспектов власти и лидерства во всех ваших отношениях с другими. Активность ключевая!