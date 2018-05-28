АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
17
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  61.67
 72.12
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.05.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 28 мая 2018
28.05.2018, 1:11
Политика
Эксклюзив
Климент Иванов: Кривое зеркало современной истории. Кому это надо?
27.05.2018, 21:25
Экономика
Лето! Время пить квас «Сделано в Якутии»! Покупайте в сети супермаркетов «Алмаз»!
27.05.2018, 21:23
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения электроэнергии в Якутске
27.05.2018, 19:48
Столица
В Речпорту приступили ко второму этапу по ликвидации загрязнения нефтепродуктами
27.05.2018, 19:45
Общество
Фотофакт
Колесо обозрения покидает Якутск
27.05.2018, 19:43
Происшествия
Паводок 2018: в Якутии подтоплено две деревни
27.05.2018, 15:38
Столица
Энергоснабжение потребителей Центрального энергорайона восстановлено
27.05.2018, 13:22
Происшествия
Фотофакт
В Среднеколымске ведут работы по укреплению дамбы
27.05.2018, 13:20
Столица
Энергетики восстанавливают электроснабжение Якутска
27.05.2018, 13:04
Общество
Сегодня день рождения руководителя, главы и аниматора
27.05.2018, 12:13
Культура & Образование
В школе №24 Якутска прозвенел последний звонок
27.05.2018, 12:09
Желток
Фотофакт
Резонанс
Айаал Лазарев теперь рекламирует суши и пиццу
27.05.2018, 10:36
Происшествия
Паводок 2018: Среднеколымск готовится к повышению уровня воды
27.05.2018, 10:32
Происшествия
В Якутии произошло 6 пожаров
27.05.2018, 9:06
Общество
Троица 2018 — что нельзя делать, история, традиции и обычаи праздника
27.05.2018, 9:05
Общество
Некролог
Скончался советский политический деятель Якутии
27.05.2018, 8:08
Общество
Молодая исследовательница вернула имена сунтарского купца, лидера повстанцев и красного командира
27.05.2018, 7:54
Культура & Образование
Душевный вечер поэта-якутянина прошел в Санкт- Петербурге
27.05.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 27 мая 2018
26.05.2018, 23:23
Происшествия
В Якутии произошло смертельное опрокидывание трактора
26.05.2018, 21:41
Столица
Резонанс
В Якутске ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов
26.05.2018, 19:21
Общество
Резонанс
В Якутске прошел митинг сборщиков бивней мамонта
26.05.2018, 19:01
Происшествия
Колыма подтопила взлетно-посадочные полосы аэропортов Зырянки и Среднеколымска
26.05.2018, 13:49
Происшествия
В Среднеколымск направят 2 тонны дополнительной взрывчатки
26.05.2018, 13:44
Происшествия
В Серебряном бору при пожаре пострадала новостройка
26.05.2018, 13:40
Происшествия
Кража на девичнике
26.05.2018, 13:01
Общество
Видео
Михаил Николаев поздравил выпускников
26.05.2018, 12:14
Республика
Аэропорт «Якутск» — лучший аэропорт стран СНГ в 2017 году
26.05.2018, 11:42
Республика
Глава Якутии — Ущерб от паводка может превысить 1 млрд рублей
26.05.2018, 11:36
Республика
26 мая — День грамотного потребителя услуг ЖКХ в Якутске
26.05.2018, 10:17
Общество
Анонс
В Якутске открылась выставка коллекционеров
26.05.2018, 9:14
Республика
«Справедливая Россия» — Проблемы прикованных к кровати больных пациентов
26.05.2018, 9:11
Культура & Образование
Позитив
Якутянин стал лучшим режиссером на международном кинофестивале
26.05.2018, 9:06
Происшествия
В центре Якутска загорелся жилой дом
26.05.2018, 8:59
Происшествия
Паводок 2018 — в Якутии топит село
26.05.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 26 мая 2018
26.05.2018, 0:22
Столица
Александр Подголов посадил фамильное дерево
26.05.2018, 0:03
Культура & Образование
Сегодня день рождения артистов
25.05.2018, 23:05
Спорт
Трудовые коллективы перетягивали канат на Кубке Федерации профсоюзов Якутии
25.05.2018, 21:27
Экономика
Егор Борисов и Игорь Сечин подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве
25.05.2018, 21:22
Столица
Для выпускников коррекционной школы прозвенел последний звонок
25.05.2018, 21:18
Столица
Год новаторства: в Якутске открылась выставка-ярмарка для дачников
25.05.2018, 18:13
Политика
Указ Егора Борисова о награждении
25.05.2018, 18:10
Республика
В Ленск прибыла главная православная святыня Якутии
25.05.2018, 18:09
Культура & Образование
ЯГСХА —  центр лесных знаний Якутии
25.05.2018, 18:00
Культура & Образование
Детский театр «Этюд» приглашает на спектакль «У слоненка день рождения»
25.05.2018, 17:53
Общество
Резонанс
Кому выгодно поднимать шум вокруг сбора бивней мамонта?
25.05.2018, 17:50
Происшествия
Ватсап-объявления о продаже овощей и фруктов для жителей Севера оказались мошенническими
25.05.2018, 17:40
Общество
С подтоплением аэропортов на Колыме «Полярные авиалинии» начинает выполнять стыковочные рейсы
25.05.2018, 17:30
Общество
Фотофакт
Гигантская очередь выстроилась на паром Нижний Бестях-Якутск
25.05.2018, 17:20
Экология
В Вилюйском улусе продолжается транспортировка фрагментов
25.05.2018, 17:10
Происшествия
На Петра Алексеева совершено нападение. Грабитель напал ночью под домом
25.05.2018, 17:00
Происшествия
Будьте осторожны при покупке куриного мяса — Россельхознадзор
25.05.2018, 16:50
Происшествия
Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП на улице Халтурила
25.05.2018, 16:40
Республика
Жителей Среднеколымска просят подготовиться к подходу паводковых вод
25.05.2018, 16:30
Экология
В реке Колыме нашли два затонувших судна
25.05.2018, 16:20
Спорт
Игры Дыгына-2018 пройдут без призера прошлогодних игр Алексея Козлова
25.05.2018, 16:10
Экология
Удачнинский ГОК не сбрасывал неочищенную воду в реку Далдын — АЛРОСА
25.05.2018, 16:00
Красота & Здоровье
В Якутской городской клинической больнице прошел конкурс сестер-хозяек  
25.05.2018, 15:50
Спорт
Резонанс
Депутат Ил Тумэна Иннокентий Григорьев прокомментировал конфликт между Лазаревым и Малардыровым
25.05.2018, 15:40
Столица
Видео
Позитив
В соцсетях сравнили открытие улицы Кирова с открытием Крымского моста
25.05.2018, 15:30
Происшествия
Водитель манипулятора, задев стрелой ЛЭП, выпрыгнул из машины и сломал ногу
25.05.2018, 15:20
Происшествия
Психолог об убийстве в Булгунняхтахе: Нужно анализировать проблемы злоумышленника
25.05.2018, 15:10
Общество
Вниманию строительных организаций Якутии
25.05.2018, 14:50
Республика
В Среднеколымском районе сохраняется сложная паводковая обстановка
25.05.2018, 14:40
Столица
Улица Тимирязева будет перекрыта до конца июня
25.05.2018, 14:30
Столица
В Якутске проходят массовые проверки водителей
25.05.2018, 14:20
Экология
МЧС-ники предупреждают о пожарной опасности из-за метеоусловий
25.05.2018, 14:10
Экономика
Энергетики восстановили электроснабжение Якутска
25.05.2018, 14:00
Республика
Фотофакт
В Орто-Нахаре прозвучал «последний звонок» для единственного выпускника школы
25.05.2018, 13:45
Спорт
Триумф якутских пауэрлифтеров на чемпионате России
Архив новостей
Футуролог
28 мая 2018, 6:00
76

Ежедневный Гороскоп. Понедельник 28 мая 2018

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион

Предупреждение о луне

Избегайте совершения покупок и принятия важных решений с 13 часов до 19 часов сегодня. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы готовы, любопытны и готовы заниматься бизнесом. Это потому, что размещение Солнца и Меркурия дает вам начало на неделю! Однако прислушайтесь к предупреждению о луне выше. Кто хочет яйцо на лице?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы полны многообещающих идей в ближайшие две недели, что не является необычным, учитывая, что вы являетесь финансовым волшебником зодиака. Сюда относятся дискуссии о больших расходах. Наблюдайте за предупреждением о луне сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваш правитель Меркурий переходит в ваш знак, чтобы остаться до 12 июня. Это заставляет вас больше интересоваться другими, жаждать общения, полных идей и беспокойства для приключений, включая короткие поездки. Тем не менее, обратите внимание на предупреждение о луне. Будьте умным.

Рак (21 июня — 22 июля)

В течение следующих нескольких недель вы будете проводить исследования и учиться спокойно и самостоятельно. Это хорошая новость для тех, кто должен закончить рукопись, подготовить бумаги или находить решения и отвечать на старые проблемы. Потому что это также прекрасное время для покупки гардероба – прислушайтесь к сегодняшнему предупреждению о луне.

Лев (23 июля — 22 августа)

В течение следующих двух недель ваше взаимодействие с молодыми людьми увеличится. Вам понравится их компания, и они будут рады поговорить с вами. (Такие люди, как вы, потому что Львы развлекают.) В частном порядке вы будете думать о будущих целях.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обсуждения с боссами, родителями и VIP-персонами важны в ближайшие несколько недель. Вы будете впечатлять людей своим логическим анализом и возможностями решения проблем, а также ваши способности видеть общую картину. Обратите внимание на оповещение о луне сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы хотите путешествовать в ближайшие две недели, потому что хотите исследовать больше мира, плюс вы хотите сменить декорации. Изучение любого рода также понравится, потому что вы голодны, чтобы узнать больше, особенно о философии, политике и религии.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В течение следующих трех недель вы можете продвигаться вперед, расчищая разрозненные детали с общим имуществом, налогами, наследованиями и чем-либо, что связано с богатством и ресурсами партнеров или бывших партнеров. Между тем, путешествие для удовольствия выглядит сладким!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Меркурий движется напротив вашего знака, где он будет находиться в течение следующих двух недель, давая вам отличный шанс прояснить и объяснить проблемы с близкими вам людьми. Это также замечательное окно, чтобы проконсультироваться со специалистом по любой проблеме, которая вас беспокоит. Используйте это в своих интересах!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ожидайте, что в течение следующих трех недель вы будете более практичными в любой задаче, заданной для себя или своей работы. Вы заинтересованы быть эффективными, практичными и продуктивными. Эта же амбиция переведет ваши надежды на ваше здоровье. «Я хочу быть совершенным!».

Водолей (20 января — 18 февраля)

В ближайшие несколько недель вы будете более игривыми. Увлекательные развлечения с детьми, игры, умственные загадки и отдых и бегство, а также общение с другими людьми – это вершины вашего меню. Вы хотите, чтобы вас стимулировали, и вы хотите повеселиться!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы готовы засучить рукава и начать несколько капитальных ремонтов и домашних работ на дому в течение следующих нескольких недель. Лето приближается, и вы хотите провести свою работу вместе, чтобы вы могли развлекать друзей и наслаждаться своими раскопками. Постарайтесь!

Если ваш день рождения сегодня

Вы имеете подход ко многим людям. Вы ищете способы расширить свои представления о жизни. В этом году – год власти. Большие решения и основные достижения. Думайте об успехе, власти и деньгах! Пришло время воспользоваться преимуществами последнего десятилетия. Ожидайте достижения аспектов власти и лидерства во всех ваших отношениях с другими. Активность ключевая!

comments powered by HyperComments
Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
27.05.2018, 9:05
Общество
Некролог
Скончался советский политический деятель Якутии
26.05.2018, 21:41
Столица
Резонанс
В Якутске ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов
26.05.2018, 9:14
Республика
«Справедливая Россия» — Проблемы прикованных к кровати больных пациентов
27.05.2018, 8:08
Общество
Молодая исследовательница вернула имена сунтарского купца, лидера повстанцев и красного командира
26.05.2018, 19:21
Общество
Резонанс
В Якутске прошел митинг сборщиков бивней мамонта
26.05.2018, 0:22
Столица
Александр Подголов посадил фамильное дерево
26.05.2018, 19:01
Происшествия
Колыма подтопила взлетно-посадочные полосы аэропортов Зырянки и Среднеколымска
27.05.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 27 мая 2018
27.05.2018, 7:54
Культура & Образование
Душевный вечер поэта-якутянина прошел в Санкт- Петербурге
26.05.2018, 9:06
Происшествия
В центре Якутска загорелся жилой дом
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
27.05.2018

Лето! Время пить квас «Сделано в Якутии»! Покупайте в сети супермаркетов «Алмаз»!

Фотофакт
Происшествия
27.05.2018

В Среднеколымске ведут работы по укреплению дамбы

Происшествия
27.05.2018

Паводок 2018: Среднеколымск готовится к повышению уровня воды

Общество
27.05.2018

Троица 2018 — что нельзя делать, история, традиции и обычаи праздника

Общество
27.05.2018

Молодая исследовательница вернула имена сунтарского купца, лидера повстанцев и красного командира

Происшествия
26.05.2018

В Серебряном бору при пожаре пострадала новостройка

Республика
26.05.2018

Глава Якутии — Ущерб от паводка может превысить 1 млрд рублей

Анонс
Общество
26.05.2018

В Якутске открылась выставка коллекционеров