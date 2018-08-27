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Футуролог
27 августа 2018, 6:00
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Ежедневный гороскоп. Понедельник 27 августа 2018

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня отличный способ начать свою неделю! Вы чувствуете оптимизм. Кроме того, у вас хорошее настроение. Если вы участвуете в принятии решений о разделении или делении чего-либо – не отдавайте ферму.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Семейные обсуждения будут взаимовыгодными сегодня. Люди чувствуют тепло и щедры друг к другу. Вы можете принять амбициозный проект ремонта дома или семейного бизнеса. Хорошо быть оптимистом, но убедитесь, что ваши планы также обоснованы и реалистичны.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы чувствуете себя счастливым и оптимистичным, потому что ваш правитель Меркурий танцует с удачным Юпитером. Ваш стакан не наполовину заполнен – ​​он полон! Удостоверьтесь, что у вас есть все факты, прежде чем принимать решение сегодня, потому что легче прыгать с парашютом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день для бизнеса и торговли. Ищите способы увеличить продажи или увеличить свой доход. Поскольку вещи могут выглядеть более розовыми, чем они есть, если вы имеете дело с чем-то, что выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой – это может быть так.

Лев (23 июля — 22 августа)

Меркурий в знаменательном танце с удачным Юпитером сегодня дает вам позитивный взгляд на жизнь! Вы включаете идеи, особенно большие планы на будущее. Вы видите всю картину, далеко по дороге, и это выглядит захватывающе!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку у людей сегодня видна «большая картина», легко упускать из виду детали. К счастью, вы будете единственным, который поймает мелкие детали, которые другие не видят, поэтому будьте настороже. Сегодня мир зависит от вас. Браво!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вам понравится общение с другими людьми, особенно знакомство с друзьями и участие в группах и клубах. Однако если вы участвуете в деловой встрече или важном собрании сообщества, не упускайте из виду небольшие нюансы. Помните: «Дьявол кроется в деталях».

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Если вы разговариваете с боссами, родителями, учителями и VIP-персонами – не обещайте больше, чем вы можете выполнить, потому что у вас возникнет соблазн сделать это. Вы дисциплинированный, умный, мощный знак – но даже вы способны переоценить свои способности. Мы все это делаем. (И это тот день, когда мы это делаем.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы обожаете изучать что-то новое сегодня, потому что вы хотите расширить свой разум и свое понимание мира. Это поможет вам путешествовать, потому что вы будете приветствовать стимулирующий опыт и возможности делать новые наблюдения. Если у вас есть шанс поехать – возьмите его!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы могли бы сосредоточиться на вопросах, касающихся налогов, долгов, наследований, страховых вопросов и всего, что связано с общей собственностью. В основном, это хороший день для этого, однако есть два потенциальных недостатка: (1) вы можете упускать из виду детали и делать предположения, и (2) вы можете быть слишком щедрыми. Уважайте свои собственные интересы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Наслаждайтесь разговорами с другими людьми, друзьями, партнерами и представителями широкой общественности. Держите вещи в безопасности. Не критикуйте других, если они совершают ошибку. Люди ненавидят это. (Очевидно, если они за рулем и вы пассажир в машине — ну вы должны защитить себя!)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Люди на работе сегодня легкие и дружелюбные, поэтому для вас сегодня является оптимистичным для вас днем. Однако одно крошечное предостережение. В любой работе, которую вы делаете сегодня, очень легко упускать из виду детали и быть слишком оптимистичным. «Извините, но нужно было пристегиваться ремнями безопасности».

Если ваш день рождения сегодня

Писатель Теодор Драйзер, философ  Георг Гегель, актеры Патрик Адамс,  Аарон Пол,  Владимир Андреев и Богдан Ступка, актрисы Кайла Юэлл, Алекс Вега, Фаина Раневская и  Марина Федункив  делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы оптимистичны, практичны и ответственны. У вас есть сильное чувство цели и направления. Вы цените справедливость. В этом году вас ждут захватывающие перемены и новые начинания. То, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем. Поэтому пришло время прояснить ваши цели. Пришло время взять на себя инициативу. Хорошие новости! Ваша физическая сила увеличится в этом году.

Источник: SAKHALIFE.RU
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