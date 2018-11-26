Ежедневный гороскоп. Понедельник 26 ноября 2018

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Трудный понедельник. Вы оптимистичны, однако избегайте политики, религии и национальных вопросов, потому что они будут конфронтационными. Между тем, может произойти что-то неожиданное на домашнем фронте. Сгоревшие тосты? Сломанные приборы? Напряжение? Будьте крутым.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хорошее время, чтобы получить деньги от других – кредит или залог. Однако сегодня могут возникнуть споры о чужих деньгах, общей собственности, займах, налогах и долгах. Держите голову ясной и порох сухим.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Кто-то высокомерный может раздражать вас сегодня. У вас может быть спор с партнером, близким другом или даже боссом или родителем. Нехорошо. Нет никакого роста. Между тем, следите за своими деньгами и владениями, чтобы избежать потерь, краж или ущерба.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вам неловко из-за неожиданных событий. Это потому, что Луна в вашем знаке противоречит дикому Урану. Кроме того, отношения с коллегами могут быть напряженными. Вам это не нужно. Пойдите на обед и получите немного комфорта. Вкусный суп?

Лев (23 июля — 22 августа)

Родители должны быть терпеливы со своими детьми сегодня. Кроме того, любителям и романтическим партнерам нужно быть терпеливыми друг с другом, потому что это спорный день. К счастью, размещение Венеры в вашем графике позволяет вам быть очаровательным и дипломатичным. Поработайте с этим. Надо поцеловать, поцелуйте, надо обнять, обнимите.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Избегайте внутренних споров сегодня. Они обломки. Истина заключается в том, что гнев не имеет никакой цели, кроме как сделать всех несчастными. (Разве это не правда?) Вместо этого сосредоточьтесь на том, как вы можете привлечь деньги к вам, потому что вы можете сделать это прямо сейчас. Вы также покупаете красивые вещи.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Избегайте сегодняшних дрязг с другими людьми, особенно братьями и сестрами, потому что это только разрушит ваше спокойствие. По общему признанию, трудности с боссом или родителем могут испортить вам настроение. Это выглядит не очень хорошо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Избегайте денежных дрязг или споров о владениях или кому принадлежит. Точно так же могут возникнуть трудности с поездками и обсуждениями, связанными с политикой, религией, законом, издательством или медициной. Это потенциально сложный день, но вы можете подняться выше всего этого, не так ли?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня ретроградный Меркурий находится в вашем знаке в разногласии с огненным Марсом, а это значит, что вы трогательны и раздражительны. Вы чувствуете, что вам нужно защищать свои идеи или свои убеждения от кого-то другого. Вы даже можете привлечь кого-то к вам, кто настойчив и спорит. (Что весело!) Будьте спокойны, чтобы избежать несчастных случаев.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня многие спорят. Такое случается. Точно так же, как когда идет дождь, вы несете зонтик — в такой день, как сегодня, вам нужно «скрыть» себя психологически, чтобы вы были изолированы от любых колючек и стрел.

Водолей (20 января — 18 февраля)

«Был понедельник. Весь день был понедельник». Сегодня немного разочаровывает. Что-то на работе, которое неожиданно, может отвлечь вас или раздражать, что, в свою очередь, заставляет вас чувствовать себя нетерпеливым с друзьями или группами. Сделайте глубокий вдох и смягчитесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот день – несчастный случай для ваших детей, поэтому будьте бдительны. Это также переменчивый день, который будет расходиться с родителями, боссами, полицией и VIP-персонами, потому что будут возникать споры. Вам это не нужно. Никто это не делает.

Если ваш день рождения сегодня

Певицы Тина Тернер и Анна Байдавлетова, эпатажный политик Чиччолина, актеры Питер Фачинелли, Максим Аверин, Антон Макарский и Прохор Шаляпин делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы настроены, сосредоточены и трудолюбивы. Вы верите: «Нет боли, нет выгоды». Вы также очаровательны и внимательны. В этом году вы вступаете в веселый, социальный год! Начните с оценки счастья и красоты вокруг вас. Будьте благодарны за то, кто вы и что у вас есть. Подсчитайте, наслаждаясь благословением повышенной популярности и теплых дружеских отношений в этом году.