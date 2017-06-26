Ежедневный Гороскоп Понедельник, 26 июня 2017

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Оповещение о луне

Сегодня у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня для вас пятница, а для остального мира понедельник. Это потрясающий день для общения, занятий спортом или романтического свидания. Или, возможно, ускользнуть в отпуск. Флирт, а также игривые игры с детьми — это весело! (Да, такой понедельник).

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для семейного обсуждения, особенно с женским членом семьи, таким как мама. Вам понравится развлекаться дома. Вы открыты для дискуссий о том, как и каким образом расширить свою семью или ваш дом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы начинаете свою неделю, сосредотачиваясь на проблемах с наличными деньгами, прибыли, прибыльных идеях и основных расходах. Между тем, вы чувствуете себя позитивным, активным и нетерпеливым в отношении планов на будущее. Да, вы победитель! И это здорово, потому что отношения – это все.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это по-прежнему мощное время для вас, потому что Солнце, Меркурий и огненный Марс в вашем знаке привлекают удачу и энергию для вас, а также побуждают вас просвещать людей своими идеями. Сегодня – ваши финансы прибывают!

Лев (23 июля — 22 августа)

Несмотря на то, что в последнее время у вас низкий уровень внимания, вы начинаете эту неделю с большим количеством энергии, потому что Луна находится в вашем знаменательном танце с удачливыми денежными мешками Юпитера! Вот почему вы чувствуете себя сильным, мирным и счастливым. Вот почему это отличный день для бизнеса и торговли.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это было популярное время для вас и продолжает оставаться популярным временем, особенно прогулки с молодыми людьми. Вы можете участвовать в физических и творческих мероприятиях. Тем не менее, сегодня вы начинаете эту неделю с низкого старта, выбирая работу самостоятельно или за кулисами. Добрый день, чтобы перевести дыхание.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Отношения с друзьями и членами групп сегодня оптимистичны и позитивны. У вас есть движение верх, потому что вы высокопрофессиональны, амбициозны и в то же время у вас есть внимание других. Женский компаньон может вдохновить вас на изменение ваших целей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Личные данные о вашей личной жизни сегодня публичны в глазах других. Тем не менее, ваша главная цель – путешествовать и изучать возможности в области издательской деятельности, средств массовой информации, медицины и права.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На этой неделе начинается ощущение приключений! Вы хотите сделать что-то другое. Вы хотите увидеть новые места, поговорить с необычными людьми и узнать что-то новое. Еще возможно, вы хотите приключений! Сделайте то, что вы можете, но помните, что ваша основная задача прямо сейчас заключается в совместном имуществе, наследовании и страховании.

Козерог (22 декабря 19 января)

Ваше внимание к партнерам и близким друзьям продолжает оставаться сильным. Тем не менее, вы должны быть терпеливы с кем-то рядом с вами. Рассмотрите это как упражнение по созданию личности. Это хороший день, чтобы обсудить, как разделить или поделиться чем-то, потому что вы будете пахнуть, как роза.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Продолжайте действовать по мотивации, чтобы лучше организовываться на работе и дома. Сегодня прекрасный день, чтобы помириться с партнерами и близкими друзьями. Это также хороший день, чтобы составить планы поездок, потому что вы можете увидеть способы расширить свой мир через кого-то, кто рядом с вами. Есть идеи?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это, безусловно, приятное время для вас. Это прекрасное время для отдыха, флирта, спортивных мероприятий и развлечений с детьми. Тем не менее, сегодня, в частности, вы хотите выделить некоторое время, чтобы лучше организоваться.