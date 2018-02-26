Ежедневный Гороскоп. Понедельник 26 февраля 2018

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о луне

Избегайте совершать покупки или принимать важные решения с 16:45 до полуночи сегодня. Луна находится в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня все хорошо в доме, однако, ожидайте внезапных сбоев в вашей домашней или семейной рутине. У вас может случиться сюрприз. У женского члена семьи могут быть необычные новости или будут пребывать в застенчивом настроении. Будьте готовы ко всему, потому что сегодня события разворачиваются не так, как вы ожидаете.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что это ваш несчастный случай для вашего знака. К счастью, вы в оптимистичном, позитивном состоянии! Наслаждайтесь своим днем, но держите глаза открытыми. Дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было место для маневра, чтобы справиться с неожиданностью.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Следите за деньгами, денежными потоками и владениями сегодня, потому что что-то может удивить вас или оказаться неожиданным. Вы можете спонтанно купить что-то. Вы можете найти деньги или потерять деньги. То, что у вас есть, может быть потеряно или повреждено.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна в вашем знаке встречается с диким Ураном. Но в то же время он танцует с удачливым Юпитером. Это заставляет вас чувствовать себя сильным и счастливым. Тем не менее, вы также чувствуете себя независимым и мятежным. Сегодня вы хотите жить полной жизнью. Вы не хотите, чтобы кто-то вас вел.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это беспокойный день для вас. Вы чувствуете себя довольным тем, как все складывается, тем не менее, не все находится под вашим контролем. Сегодня есть постановочный элемент, и вы можете это почувствовать. Держите глаза открытыми, а ваши уши – на стороже. Будьте готовы к прыжку в любом направлении на случай, если что-то на вас нападет.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Друг может удивить вас, сказав или сделав что-то необычное сегодня. (Возможно, у них есть интересные новости?) Кроме того, сегодня вы можете встретиться с кем-то, кто настоящий персонаж, кто-то другой или какой-то другой. Оставайтесь в терпимом, открытом настроении.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваше взаимодействие с боссом или родителем может удивить вас сегодня. Они могут сказать или сделать то, чего вы меньше всего ожидаете. (Что бы ни случилось, не опускайте руки). Ожидайте изменений в планах поездок, связанных с работой. Еще раз проверьте все детали. Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями, потому что кто-то может быть не в духе.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы увлекаетесь новыми идеями, особенно в области психологии, философии, астрологии и религии. Вы хотите расширить свои горизонты и узнать больше о мире. Тем не менее, что-то необычное может вас удивить. Сегодня день разворачивается не так, как ожидалось.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Двойная проверка банковских реквизитов и все, что связано со страховыми рисками, наследствами и совместным имуществом, поскольку что-то неожиданное может повлиять на эти области. Не проспите, если произойдут эти изменения. Когда дело доходит до денег, вы хотите знать, что происходит.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня сотрудничайте с другими, потому что Луна противоположна вашему знаку. Вот как это работает. Сегодня вы привлечете кого-то необычного для вас. Этот человек может каким-то образом удивить вас, сказав или сделав то, чего вы меньше всего ожидаете. Оставайтесь на ногах.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваша рабочая процедура будет прервана сегодня – почти наверняка. Компьютерные сбои, нехватка персонала, технические проблемы, сбои в работе оборудования и неожиданные события заставят вас изменить свои планы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня родители должны проявлять особую бдительность, потому что это несчастный случай для ваших детей. Между тем, социальные планы могут быть изменены, отменены или перенесены, включая спорт. Кокетливые отношения будут увлекательными и полными обещаний!

Если ваш день рождения сегодня

Вы амбициозны, но вы также сострадательны. Для вас важны личные отношения. Это занятый социальный год, когда вы будете жить в полной мере! Это веселый год! Вы захотите воспитывать счастье и красоту вокруг себя. Будьте благодарны за то, что у вас есть. Сосредоточьтесь на позитиве. Ожидайте большую популярность и теплые дружеские отношения, которые будут восхищать.