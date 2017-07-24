Ежедневный Гороскоп. Понедельник 24 июля 2017 г.

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Уведомление о луне

Сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Неожиданные события произойдут сегодня, особенно то, что связано с работой или связано с вашим здоровьем. Те из вас, кто на работе, будут генерировать умные, новые идеи! Но могут возникнуть проблемы, связанные с компьютером или высокотехнологичными технологиями. Также возможны необычные изменения у персонала или неожиданные новости. Может быть что угодно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваши творческие вибрации сегодня горячи, поэтому это потрясающий день для тех, кто работает в искусстве, мире развлечений или индустрии гостеприимства. Между тем, неожиданное приглашение на захватывающие социальные мероприятия или отпуск может вас порадовать. Удивительные флирты тоже возможны! (Вау)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Неожиданные новости на домашнем фронте захватят вас сегодня. Или, возможно, это просто означает, что небольшое устройство сломается или произойдет небольшая поломка. Удивительная компания может постучать в вашу дверь, или родственник может иметь новости для вас.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы полны умных и оригинальных идей! Сегодня вы можете совершить короткую поездку. Вы также можете встретить новых людей, которые отличаются и необычны. Одно можно сказать наверняка — это не скучный день!

Лев (23 июля — 22 августа)

Следите за деньгами и денежными потоками сегодня, потому что может произойти что-то необычное. Вы можете найти деньги; Вы можете потерять деньги. Что-то может повлиять на то, что у вас есть. Тем не менее, вы могли бы также придумать какие-то невероятные, незабываемые идеи! (Запишите их.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Меркурий находится в вашем знаменательном танце с Ураном, который стимулирует ваш ум и заставляет вас чувствовать себя живым и бодрствующим! Новые идеи продолжают появляться в вашем мозгу. Вы также будете заинтригованы новыми, необычными ситуациями и, конечно, разговоры будут энергичными!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день для исследования, потому что вы инстинктивно пойдете по правильному пути. Вы будете знать, где найти то, что ищете, и пока вы это делаете, вы можете получить неожиданные результаты, которые вы, по крайней мере, ожидали увидеть. Интересный день! (Но также и продуктивный)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете встретить настоящего персонажа: кого-то богемного, неординального или даже немного странного. Или, возможно, тот, кого вы уже знаете, сделает то, что вас поражает. У друга или группы может также быть необычная информация для вас. Будьте на связи!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Новость от босса, родителя или кого-то, кто находится во власти, может остановить вас сегодня. Но это может быть и отличная новость! (Что, безусловно, удивительно.) Если вам не нравится то, что вы слышите, не реагируйте чрезмерно. Не оставляйте свою дневную работу. Подождите, пока пыль не уляжется, чтобы увидеть, куда дует ветер.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сюрпризные планы поездок могут внезапно измениться сегодня или наоборот, планы поездок могут быть отменены – это может произойти в любом случае. Одно можно сказать наверняка: сегодня вы узнаете новые вещи из неожиданных источников, и эта информация просветит вас и расширит ваш мир.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Оставайтесь на вершине вопросов, связанных с общей собственностью, наследствами, налогами и долгами, потому что сегодня может произойти что-то необычное. Убедитесь, что вы находитесь в «обойме». Между тем, кто-то может сделать необычное предложение относительно совместного имущества. По крайней мере, послушайте.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня друзья и партнеры полны сюрпризов, поэтому вам придется ходить на цыпочках. Что бы ни случилось, вы можете отвлечь себя от страха и заставить двигаться в новом направлении. (Это вам не составит труда.) Тем не менее, держите глаза открытыми!