Ежедневный гороскоп. Понедельник 23 июля 2018 г.

Предупреждение о Луне

Сегодня «все ясно» для покупок и ведения бизнеса. Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Следующие четыре недели — время развлечений! Оно идеально подходит для отпуска; и это потрясающее окно возможностей для романтики и любовных отношений. Вы будете наслаждаться спортивными событиями, общественными прогулками, увлечениями и творческими выходными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Дом, семья и ваша личная жизнь — ваш главный фокус в следующие четыре недели. Важное значение имеет ваше взаимодействие с родителями. Вы будете заняты семейными обсуждениями и домашними делами. Так много нужно сделать! Тем не менее, Венера обещает радость общения и романтику. Наслаждайтесь!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это единственное время года, когда Солнце бывает в Близнецах. Вот почему следующие четыре недели вы будете заняты работой, поездками и встречами. Начните вести ежедневник, чтобы не выбиться из быстрого темпа!

Рак (21 июня — 22 июля)

В течение следующих четырех недель у вас появятся новые идеи, и вы будете сосредоточены больше, чем обычно, на деньгах, доходах, а также на вашем имуществе и активах.

Лев (23 июля — 22 августа)

Солнце находится в вашем знаке в течение следующих четырех недель. Это единственный раз в течение всего года, когда это происходит, и когда это происходит, это повышает вашу энергию и дает вам возможность зарядиться энергией до конца года. Это также привлекает людей и благоприятные ситуации для вас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы желаете умчаться вдаль в течение следующих четырех недель, потому что вы хотите уйти от напряженности вокруг вас. Тем не менее, Венера в вашем знаке будет способствовать социальным ситуациям и теплым отношениям со всеми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы являетесь социальным знаком, и в эти следующие четыре недели вы будете часто общаться с другими людьми, ходить в клубы и наслаждаться компанией друзей. Отличное время для постановки целей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Солнце будет на вершине вашей карты в течение следующих четырех недель. Это единственный раз в течение всего года, когда это происходит, и когда это происходит, оно действует как прожектор на вас. Люди замечают вас больше, чем обычно, и они восхищаются вами! Очевидно, вы можете использовать это в своих интересах.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сделайте все возможное для расширения своего кругозора в течение следующих четырех недель. Во что бы то ни стало, путешествуйте, если сможете. Запишитесь на курсы и изучите новые идеи, потому что вы хотите, чтобы вас стимулировали, и вы хотите, чтобы жизнь была приключением!

Козерог (22 декабря 19 января)

Жизнь будет более интенсивной в течение следующих четырех недель, потому что у вас будут сильные чувства практически по всему. «Мне не все равно!» Фактически, проблемы будут казаться более черно-белыми. Сосредоточитесь на вопросах собственности и наследования.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Солнце будет напротив вашего знака на следующие четыре недели, что расположит ваше внимание к дружбе и партнерству. Это также дает вам возможность узнать больше о своих друзьях. Однако вам будет нужно больше отдыха и больше сна, чем обычно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваше желание быть трудолюбивым, эффективным и продуктивным будет преобладать в ближайшие четыре недели. Вы ставите для себя высокую планку. Кроме того, вы также захотите улучшить свое здоровье. Кроме того, вы будете готовы помочь кому-то.

Если ваш день рождения сегодня

Александр Олешко и Моника Левински делятся своим днем ​​рождения. Вы идеалистичны и хотите сделать мир лучше. Вы теплы, дружелюбны, уверены в себе и верны. Это год полный волнения и стимуляции! Примите изменения и новые возможности. Будьте готовы действовать быстро. Одна из ваших целей в этом году — ваша личная свобода. Ожидайте поездки в этом году и расширьте горизонты. Наслаждайтесь этим занятым, быстро меняющимся годом!