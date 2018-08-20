Ежедневный гороскоп. Понедельник 20 августа 2018

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» сегодня, чтобы делать покупки и вести бизнес до 7:30 вечера. Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы готовы к приключениям! Вот почему вы будете противостоять рутине и пытаться сделать что-то другое. Собственно, это мудро. Послушайте свои убеждения. Путешествуйте, если сможете и узнаете что-то новое. Сделайте что-то другое, чтобы немного встряхнуться!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы никогда не будете случайны в деньгах. Поэтому неудивительно, что вы начинаете эту неделю с острого сосредоточения на совместной собственности, общих финансах и всего, что проводится совместно. Сюда относятся наследования и вопросы страхования.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Поскольку Луна противоположна вашему знаку в течение большей части этого дня, вы должны идти более на уступки, когда имеете дело с другими. Эй, это неважно. Вам просто нужно быть терпеливым, терпимым и гостеприимным — и, безусловно, вежливым.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это сильный день, чтобы начать свою неделю, потому что независимо от того, что вы делаете, вы сделаете достойную работу. Вы хотите быть эффективными и продуктивными. Вы хотите что-то сделать и чувствовать себя хорошо в своей работе и ваших усилиях. Отлично сработано!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы пятничный человек в мире понедельника. Вы предпочитаете играть. О да, вы чувствуете себя коварным и кокетливым! Ищите способы наслаждаться тем, что вы делаете, потому что, если вам нравится, что вы делаете, это не работает.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если сегодня вы можете тихо спрятаться в коконе дома, это идеально. В принципе, вы не совсем готовы попасть в рабочий трафик и начать свою неделю. Вы хотите спокойствия особенно в комфортной обстановке. Вы хотите расслабиться и созерцать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возьмите вторую чашку кофе, потому что эта неделя начинается быстро! У вас есть амбициозный список дел, в дополнение к которому вы разговариваете с людьми, выполняете поручения, заняты повышенным чтением и письмом и вам, возможно, придется совершить короткую поездку. Да — ваш темп ускоряется!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У вас сегодня есть деньги. Иногда хорошо понять, насколько вы стоите в сравнении с тем, сколько вы должны. Когда дело доходит до денег, информация расширяет возможности. Это хороший день, чтобы обдумать ваши ценности. Что для вас действительно важно?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете чувствовать себя более эмоционально, потому что Луна находится в вашем знаке. Однако хорошая новость заключается в том, что у вас также будет небольшая дополнительная удача, потому что Луна находится в вашем знаке. Вы выигрываете, вы теряете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Работайте самостоятельно или за кадром сегодня, потому что вам будет лучше, если вы останетесь в «защищенном» положении. Вы хотите чувствовать себя мягким и безопасным. К вечеру вы готовы начать растягиваться и протягивать руку, потому что завтра будет сильный день для вас.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Взаимодействие с другом будет важно для вас сегодня. Вполне вероятно, что это женщина –знакомая. Это хороший день, чтобы поделиться своими надеждами и мечтами о будущем, чтобы кто-то получил их отзывы. Возможно, это тот, с кем вам нужно поговорить?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна находится на вершине вашего графика, и у вас есть возможность привлечь к себе внимание. Вполне вероятно, что люди говорят о вас или они почему-то замечают вас. Общественный спор в лифте сделает это (или эскалаторе), даже если он будет проходить грубо.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Эми Адамс, Лиана Либерато, Елена Гольянова и Меган Ори, актеры Бен Барнс, режиссер Андрей Михалков-Кончаловский, певец Стас Костюшкин, поэт Владимир Вишневский, писатели Шарль де Костер, Болеслав Пруст, Вильям Похлебкин и Василий Аксенов делятся своим днем ​​рождения. Вы очаровательны, изящны и полированы. Вы также сострадательны и открыты с другими. Этот год — это время, чтобы жить полноценно! Это потому, что вы входите в веселый, социальный год. Начните с оценки счастья и красоты вокруг вас. Будьте благодарны за то, кто вы и что у вас есть. Подсчитайте, наслаждаясь благословением повышенной популярности и теплых дружеских отношений в этом году.