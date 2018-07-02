Ежедневный Гороскоп. Понедельник 2 июля 2018

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о луне

Сегодня у нас есть «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это приятный день, чтобы начать свою неделю. Давайте посмотрим правде в глаза, вы – пионер зодиака, и сегодня вы беспокоитесь о приключениях! Вы хотите немного побыть дома или с родственницей. В принципе, вы хотите получить ответ!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Друг, возможно, женщина, удивит вас сегодня. Они могут сказать или сделать то, чего вы меньше всего ожидаете. Это, вероятно, понравится вам, потому что сегодня вы ищете стимуляцию. Возможно, вы встретите кого-то нового или кого-то, кто является интересным персонажем?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вам любопытно, и вы любите перемены. Сегодня, как начинается эта неделя, вы можете получить изменение, которое вы ищете, в разговоре с родителем, боссом, VIP или полицейским. То, что вы меньше всего ожидаете, имея дело с авторитетной фигурой, произойдет. (Будем надеяться, что это хорошая новость).

Рак (21 июня — 22 июля)

Захватывающие планы поездок могут упасть сегодня на коленях. (Пуф! Вы отправитесь в Дубай.) Для других планы поездок будут отменены, изменены или задержаны. Некоторые из вас встречают кого-то захватывающего и другого, возможно, из другой культуры или другой страны. Это не скучный день!

Лев (23 июля — 22 августа)

Держась на своих банковских счетах и ​​обмениваться собственностью, наследствами и богатством других (особенно партнеров), потому что сегодня некоторые сюрпризы в этих областях ждут вас. Когда дело доходит до денег или вашей справедливой доли чего-то – оставайтесь в курсе. Будьте в курсе.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Партнер или близкий друг сегодня поймают вас. Это будет что-то удивительное, возможно, развлекательное или забавное. (Вам нравится быть забавным.) Это также классический день, чтобы встретить настоящего персонажа – кого то другого. Оле!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то неожиданное, возможно, связанное с вашим здоровьем или домашним животным, которым вы владеете, может произойти сегодня. Определенно, что-то, связанное с вашей работой и вашей работой, будет «разным». Встречи могут быть отменены, нехватка персонала или сломанное оборудование могут отправить ваш день в новом направлении. Оставайтесь на ногах!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Любовь с первого взгляда случится сегодня для некоторых людей. Неожиданные приглашения на общественные мероприятия, вечеринки или спортивные мероприятия также могут произойти. Внезапные флирты будут классическими. (Это всегда хорошо для понедельника.) Однако дети могут представить новый вызов. Защитите их от возможных неприятностей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

По какой-то причине ваша домашняя рутина изменится. Возможно, это новость о семье. Возможно, член семьи делает или говорит что-то удивительное. Возможно (и мы надеемся, что нет) небольшие приборы могут сломаться или произойдут небольшие поломки.

Козерог (22 декабря -19 января)

Ваш обычный распорядок понедельника – если он у вас есть – изменится сегодня. Вы можете рассчитывать на это. Это может произойти по-разному, но это может включать в себя изменения в путешествиях и транспорте, знакомство с новыми людьми, услышать удивительные новости или придумать яркую идею. Замедляйтесь и успокойтесь, чтобы оставаться в безопасности.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Следите за своими деньгами и своим имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваше богатство. У вас может быть отличная мнимая идея. Или, возможно, это может быть так просто, как тот факт, что вы найдете деньги или потеряете деньги. Охраняйте свои владения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы чувствуете беспокойство, но это приятное беспокойство. Вы знаете, что произойдет что-то новое и хорошее. Вы хотите познакомиться с интересными людьми и услышать стимулирующие идеи. (Вы не хотите скучать.) Не бойтесь – скучать не будете!

Если ваш день рождения сегодня

Политик Патрис Лумумба, певицы Ёлка и Диана Гурцкая делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы креативны. Вы цените семью. Вы гибки и адаптируемы, но вам нравятся изменения на ваших собственных условиях. Это год ожидания и видимости – возьмите более медленный темп. Вам нужен отдых и омоложение. Это время сотрудничества с другими. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны, прохладны и приятны.