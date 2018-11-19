Ежедневный гороскоп. Понедельник 19 ноября 2018

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Луна находится в вашем знаке и ваш правитель Марс не согласен с удачным Юпитером. В принципе, это удачный день! Вы чувствуете себя позитивно, оптимистично и надежно, что бы вы ни делали. Вы также чувствуете себя мощным, потому что знаете, что можете вытащить некоторые строки из-за кулис, чтобы все произошло.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Хотя вы, возможно, захотите работать самостоятельно или за кадром сегодня, тем не менее, вы будете активны с группами и друзьями. Сегодня такой день, когда вы распланируете свои войска и подвигаете их! Ваш энтузиазм вдохновит других!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваши амбиции вызывающи, поэтому вы считаете, что можете сделать что-нибудь сегодня. Если вы рискуете убиться, убедитесь, что ваши амбиции реалистичны. Легко откусить больше, чем вы можете пережевывать сегодня. Имейте это в виду, тем не менее!

Рак (21 июня — 22 июля)

Люди могут говорить о вас сегодня, потому что личные данные о вашей частной жизни кажутся публичными. Это вас не волнует, потому что вы занимаетесь политикой, религией и расовыми вопросами, а также волнуетесь о планах поездок, публикации и средствах массовой информации.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это простой день для вас, поэтому вы чувствуете оптимизм и уверенность. Будьте осторожны, что вы не слишком уверенны, особенно в отношении долга, налогов и совместного имущества, наследования и всего, чем вы владеете совместно с кем-то еще. Немного потяните поводья.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если вы обсуждаете общую собственность с партнером или близким другом, не обещайте больше, чем можете сделать, потому что у вас возникнет соблазн сделать это. Будьте реалистичными. Делайте то, что можете, но знайте свои пределы. (Это то, что называют зрелость – знание ваших ограничений и функционирования в меру ваших возможностей внутри них).

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте готовы идти больше на уступки, когда общаетесь с другими сегодня, потому что Луна противоположна вашему знаку. (Это просто так работает.) Между тем, вы работаете. У вас много энергии, которая позволяет вам вдохновляться и вдохновлять сотрудников.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы в режиме игры! Вы готовы много работать и играть! Не переусердствуйте, потому что у вас возникнет соблазн сделать это. Всегда приятно наслаждаться моментом, но вы также хотите жить в другой день, верно? (Будьте честными и честны со своими детьми сегодня.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это игривый, кокетливый, коварный день, а это означает, что вы хотите отдохнуть от хорошего поведения. Между тем, значительное количество безумия или повышенного хаоса на внутреннем фронте нельзя игнорировать. Не позволяйте вещам выйти из-под контроля и не тратьте слишком много денег.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы идете, как танк! Это, безусловно, дает вам преимущество, если вы занимаетесь продажами, маркетингом, обучением, актерством и письмом. Ваш энтузиазм заразен! Взаимодействие с женским членом семьи может быть значительным сегодня.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Предостережение о том, чтобы сегодня переходить к финансовым сделкам. Вы можете считать слишком много или слишком много тратить, потому что у вас есть соблазн сделать это. Это нормально действовать как победитель, но убедитесь, что вы можете покрыть свои ставки.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы полны энергии, возможно, даже до такой степени, что можете быть немного безрассудными. Не забывайте разумное планирование и предвидение, потому что они ваши друзья. Сегодня вы хотите спросить о будущем и следовать своим мечтам.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Эллисон Джэйни, Мэг Райан, Джоди Фостер, Татьяна Пискарева и Лина Бракните, режиссер Леонид Гайдай, модельер Келвин Кляйн, ученый Михаил Ломоносов и политик Индира Ганди делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы уверены и независимы. У вас есть сильные лидерские навыки и часто популярны. В этом году настало время принять изменения и новые возможности. Вы можете ожидать волнения и стимуляции! Двигайтесь так, чтобы вы были готовы действовать быстро. Сделайте свою личную свободу одной из своих целей в этом году. Наслаждайтесь возможностями путешествий и возможностью расширить свои горизонты. Наслаждайтесь этим быстрым годом!