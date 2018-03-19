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Масштабная работа проекта «МОЯ ШКОЛА» в Якутии
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Айхал Габышев проголосовал в своем родном Усть-Алданском улусе
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Поддержим своим голосом нашего земляка! Талант, рождённый в Якутске!
18.03.2018, 18:43
Политика
Как голосует Алдан
18.03.2018, 18:41
Политика
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В 18.00 часов явка на выборы Президента РФ в Якутии
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В 15.00 часов явка на выборы Президента РФ в Якутии составила 51,7%
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19 марта 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Понедельник 19 марта 2018

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен

Предупреждение о луне

Избегайте покупок или важных решений с 15:00 до 21:30. После этого Луна переходит от Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Помните об ограничениях оповещения о луне. (См. выше.) В полдень или днем ​​вы будете чувствовать себя взрывными, беспокойными и нетерпеливыми. Может произойти что-то захватывающее. Или что-то может заставить вас потерять что-нибудь – это может быть в любом случае. Будьте терпеливы и осведомлены.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это беспокойный день для вас – не вопрос. Вы можете почувствовать импульсивность или неуверенность в том, что делать дальше. Проверьте время оповещения о луне в вашем часовом поясе. Избегайте принятия важных решений. Тратьте деньги только на газ, продукты питания и развлечения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вполне вероятно, что друг удивит вас сегодня. Для других, возможно, вы встретите кого-то необычного или немного странного. (Угадайте, кто любит интересных персонажей и увлекательных людей?) Что бы ни случилось, избегайте принятия важного обязательства или обещания во время оповещения о луне. (См. Выше).

Рак (21 июня — 22 июля)

Кто-то, кто находится в положении власти – родитель, босс или полицейский, может сегодня поймать вас. Что бы ни случилось, вас это удивит. Это может быть хорошей новостью. Или это может быть скоростной билет. Будьте осторожны. Не будьте добровольцем для чего-либо важного сегодня во время оповещения о луне.

Лев (23 июля — 22 августа)

Планы поездок будут прерваны, сфальсифицированы или изменены сегодня – почти наверняка. С другой стороны, вам вдруг придется куда-то путешествовать, когда вы этого не ожидали. Кто-то из другой культуры или другой страны может вас удивить. У вас может быть даже религиозное или философское прозрение. Это интересный день!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обратите пристальное внимание на банковские дела и все, что связано с общей собственностью, наследствами или страховыми делами, потому что все может внезапно выйти не так как нужно. И если есть внезапная проблема, вы узнайте об этом как можно скорее. Не дайте поймать себя врасплох.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня партнер или друг бросит вас на кривую дорогу. Они могут сказать или сделать то, что вас удивляет. Или они могут познакомить вас с кем-то необычным или другим. Будьте осторожны с вашим ответом. Это плохой день, чтобы начать что-то или принять вызов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте настороже, потому что ваша рабочая процедура будет прервана из-за компьютерных сбоев, технологических сбоев, сбоев в работе оборудования, нехватки персонала или отмены встреч. (Это лишь некоторые причины, по которым будет проходить ваш день). Просто справьтесь как можно лучше.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это плохой день для ваших детей. (Родители и учителя должны проявлять бдительность.) Аналогичным образом, социальные обязательства могут быть отменены или внезапно изменены. Даже романтические отношения будут испытывать несколько ударов по скорости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня что-то нарушит вашу рутину. Мелкие приборы могут сломаться или могут произойти небольшие поломки. У члена семьи или родственника могут быть удивительные новости. («Я беременна!») Чтооо? Помните об ограничениях оповещения о луне. Отложите важные решения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Держите глаза открытыми, потому что это плохой день для вашего знака. Однако сегодня это также захватывающее приключение, потому что вы можете столкнуться с новыми местами и встретить новые лица. Удивительные новости и изменение вашей повседневной жизни будут равны курсу. Тратьте деньги только на газ, еду или развлечения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Следите за своими финансами сегодня, потому что большая часть этого дня – оповещение о луне. Воздержитесь от покупок. Ограничьте свои покупки газом, едой и развлечениями. Следите за своими деньгами и своим имуществом. Вы могли бы найти что-то, вы можете что-то потерять.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Брюс Уиллис (1955) делится своим днем ​​рождения сегодня. Вы независимы. У вас причудливое чувство юмора, и вы многоженец. Это год, полный волнения и стимуляции! Примите изменения и новые возможности. Будьте готовы действовать быстро. Ваша личная свобода будет главным приоритетом. Вы также будете путешествовать в этом году и делать все, чтобы расширить свои горизонты. Наслаждайтесь этим занятым, быстро меняющимся годом!

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Источник: SAKHALIFE.RU
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