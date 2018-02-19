АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-36
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.36
 70.65
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 19 февраля 2018
19.02.2018, 0:28
Общество
Сегодня день рождения визажиста, журналиста и этнопевицы
18.02.2018, 22:32
Общество
Великий Пост 2018. Федорова неделя
18.02.2018, 20:06
Культура & Образование
Афиша
Золотые краски, кисти и руки: Открылась выставка художника Максима Афанасенко
18.02.2018, 14:36
Культура & Образование
Брутальные соревнования якутских кузнецов
18.02.2018, 14:00
Красота & Здоровье
Эксклюзив
«Мисс Якутия» – 1998 Мария Колодезникова о главной короне своей жизни
18.02.2018, 12:42
Происшествия
В Якутии в результате ДТП пострадала 5-летняя девочка
18.02.2018, 12:19
Экология
Видео
Благотворительный фонд Леонардо Ди Каприо сделал пост про Якутию
18.02.2018, 11:13
Происшествия
SOS
Внимание! Произошла утечка газа высокого давления!
18.02.2018, 9:29
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
18.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 18 февраля 2018
18.02.2018, 0:46
Происшествия
Граждане СНГ похитили у нерюнгринца стройматериалы
18.02.2018, 0:27
Общество
Сегодня день рождения артиста, журналиста, финансиста и писателя
17.02.2018, 19:02
Общество
Видео
Прославленный олимпиец и оппозиционер Александр Иванов о скандале вокруг министра Балакшина и современной политике
17.02.2018, 17:50
Культура & Образование
В IX раз прошла выставка кузнецов Якутии «Дархан Уус»
17.02.2018, 16:40
Происшествия
В Якутии задержаны четверо подозреваемые в краже денег и ювелирки на 3 млн. руб.
17.02.2018, 16:24
Культура & Образование
Ыллаа- туой, уол о5о: Отгремел вокальный конкурс среди мальчиков и юношей
17.02.2018, 16:08
Общество
В Якутии почтили память Тараса Десяткина
17.02.2018, 15:58
Республика
19 февраля предстоят временные ограничения электроснабжения
17.02.2018, 11:19
Культура & Образование
Совещание молодых писателей откроет новые имена
17.02.2018, 11:05
Культура & Образование
Егор Борисов поздравляет с Днём Российских студенческих отрядов
17.02.2018, 10:47
Политика
В России стартует период агитации в СМИ за кандидатов в президенты
17.02.2018, 9:27
Происшествия
В Якутске произошло 3 пожара
17.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 17 февраля 2018
17.02.2018, 2:04
Желток
Фотофакт
Оригинальное признание в любви в якутском селе
17.02.2018, 1:46
Общество
Сегодня день рождения главы, журналиста и шоумэна
16.02.2018, 23:25
Республика
В Алданском пожарно-спасательном гарнизоне прошли соревнования по мини-футболу
16.02.2018, 20:08
Общество
Резонанс
Сахатранснефтегаз: Кому выгодно выдумывать «конские тарифы»?
16.02.2018, 18:00
Общество
Первый обучающий для первых «исторических» наблюдателей
16.02.2018, 17:50
Сахалыы
Тыл тыыннаах буоларын туһугар
16.02.2018, 17:40
Финансы
Алмазэргиэнбанк снижает процентные ставки по ипотеке
16.02.2018, 17:30
Экономика
 «Теплоэнергосервис» начал подготовку к будущей зиме
16.02.2018, 17:20
Столица
Чтобы порадовать детей, учителя школы-интерната в -45 изготавливали ледяные скульптуры
16.02.2018, 17:10
Экономика
Доставка топлива в Абыйском районе производится по плану
16.02.2018, 16:55
Республика
В Ленске на рейтинговое голосование предлагается пять объектов благоустройства
16.02.2018, 16:40
Экономика
В Жатае пройдет апробация экспериментальной мусоросжигательной установки
16.02.2018, 16:30
Спорт
«Восхождение на Победу было не из легких, в любой момент мы могли погибнуть»
16.02.2018, 16:15
Общество
ЦИК Якутии задействует вертолеты и снегоходы для организации досрочного голосования
16.02.2018, 16:09
Культура & Образование
Эксклюзив
Известный российский дирижер высудил свой гонорар у ГТОиБ Якутии
16.02.2018, 16:00
Столица
Какие общественные места будут благоустроены в 2018 году решат горожане
16.02.2018, 15:50
Происшествия
Житель Якутска взял кредит по подложным документам
16.02.2018, 15:40
Красота & Здоровье
Больше не нужно вставать в 6 утра за талоном к зубному
16.02.2018, 15:25
Происшествия
Старшеклассник подозревается в вымогательстве
16.02.2018, 15:15
Культура & Образование
В НХМ откроется выставка Виктора Петрова
16.02.2018, 15:04
Экономика
Дневник судоремонта: Все идет по плану
16.02.2018, 14:45
Республика
Северяне пожелали выздоровления Михаилу Николаеву
16.02.2018, 14:30
Культура & Образование
Редакция детских журналов «Колокольчик» и «Чуораанчык» объявила видеоконкурс для отцов и сыновей
16.02.2018, 14:27
Футуролог
Эксклюзив
«Делай что должно, и будь что будет!» — Человек, которого не сломили репрессии
16.02.2018, 14:20
Красота & Здоровье
Как создаются узоры на изделиях «Камелька»?
16.02.2018, 13:30
Общество
Что нужно мужчине больше, чем секс
16.02.2018, 13:00
Происшествия
Резонанс
Самолету АК «Якутия», совершившему аварийную посадку, почти 45 лет
16.02.2018, 12:50
Политика
В Якутске началось изготовление избирательных бюллетеней к выборам 18 марта
16.02.2018, 12:40
Столица
OneclickYakutsk: Более 5 тысяч проблем, решенных в один клик!
16.02.2018, 12:38
Происшествия
Резонанс
Я требую, чтобы главных свидетелей искал Интерпол: экс-министр МВД Якутии
16.02.2018, 12:30
Происшествия
Житель Якутии осужден за 650 тысяч долга по алиментам
16.02.2018, 12:24
Путешествия
Незабываемое путешествие в Марокко
16.02.2018, 12:20
Спорт
Якутск к сдаче ГТО готов!
16.02.2018, 12:10
Происшествия
Жительница столицы стала жертвой няни-воровки
16.02.2018, 12:00
Экология
Почему по Лене не поднимается ряпушка и омуль
16.02.2018, 11:50
Красота & Здоровье
Светлана Давыдова: В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» мы должны решить вопросы здравосохранения
16.02.2018, 11:40
Общество
Михаил Гуляев поздравляет с праздником Белого месяца
16.02.2018, 11:30
Столица
Программа народного праздника «Здравствуй, Масленица, дай нам маслица!»
16.02.2018, 11:20
Культура & Образование
Афиша
Высшая школа музыки открывает Международный музыкальный фестиваль «Евразия. Диалог. Классика»
16.02.2018, 11:11
Столица
В Якутске отметили День православной молодежи
16.02.2018, 11:00
Происшествия
Грузчик украл шкатулку с деньгами и купил машину
16.02.2018, 10:50
Политика
Выборы президента России: куда подать заявление для голосования по месту нахождения
16.02.2018, 10:40
Культура & Образование
Выставка веревок открылась в Якутске
16.02.2018, 10:30
Столица
Анонс
Прямой разговор с Ириной Алексеевой
16.02.2018, 10:20
Республика
Оружейными залпами и минутой молчания алданцы почтили память солдат, погибших в Афганистане
16.02.2018, 10:18
Столица
В течение пяти лет в Якутске планируют создать 12 тысяч школьных мест
16.02.2018, 10:10
Культура & Образование
Музей под открытым небом «Якутская политическая ссылка»
16.02.2018, 10:03
Экономика
Немцы сняли документальный фильм в Якутии
Архив новостей
Футуролог
19 февраля 2018, 6:00
342

Ежедневный Гороскоп. Понедельник 19 февраля 2018

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сохраняйте незаметность в течение следующих четырех недель, потому что это время подготовки для вашего дебюта, когда Солнце входит в ваш знак для вашего дня рождения. До тех пор готовьте стратегию, что вы хотите на этот год. Запишите некоторые цели с предельными сроками.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваша популярность увеличится в ближайшие четыре недели. Ожидайте более активного общения с молодыми, творческими, артистическими людьми. Это прекрасное время, чтобы задуматься о своих целях на будущее и о том, как вы можете воплотить свои мечты в реальность.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В течение следующих четырех недель Солнце будет в верхней части диаграммы. (Это единственный раз в течение всего года.) Это символизирует лестное внимание на вас! Это означает, что боссы и родители будут восхищаться вами, даже если вы не делаете ничего нового. Используйте эту возможность для продвижения своей повестки дня!

Рак (21 июня — 22 июля)

Используйте каждый шанс путешествовать в следующие четыре недели, потому что вам нужно сменить декорации. Вы хотите приключений и стимуляции. Новых лиц, новых мест и новых идей. Наслаждайтесь дискуссиями о философии, религии и политике. Расширь свой мир!

Лев (23 июля — 22 августа)

Финансовые вопросы будут вашей главной заботой в следующие четыре недели, особенно, как ваши финансы пересекаются с другими. Это означает наследование; общая собственность, налоги, задолженность и страховые вопросы будут в вашем центре внимания. Примечание. Решения приведут к вашей выгоде. Да!

Дева (23 августа — 22 сентября)

В следующие четыре недели вам понадобится больше отдыха и больше сна. Просто примите это. (Ложитесь спать.) В тот же самый период времени, близкие дружеские отношения и партнерские отношения станут основным направлением. Если вы изучите эти отношения, вы увидите, как их улучшить, чтобы все приносили пользу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы голодны, чтобы быть эффективными и продуктивными. В следующие четыре недели вы будете делать все возможное, чтобы усердно работать и получать результаты. Вы хотите больше всего за свой доллар! Вы также упорно трудитесь, чтобы улучшить свое здоровье. И почему бы нет? Иди за золотом!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Повезло вам! Следующие четыре недели обещают радость, игры, романсы, каникулы, вечеринки вместе с хорошими временами на спортивных мероприятиях плюс игровые занятия с детьми. Это ваш шанс, чтобы все это работало и наслаждалось! Примечание. Это также очень творческое время для вас.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В ближайшие четыре недели ваш фокус будет направлен к дому, семье и вашей личной жизни. Многие из вас захотят спрятаться в кокон дома больше, чем обычно, и отдохнуть среди знакомых окрестностей. Вы также можете заняться ремонтом дома. Вы обязательно захотите сделать ремонт.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте готовы, потому что темпы ваших дней ускорятся в ближайшие четыре недели. Да, у вас есть все, что нужно делать, места, куда можно пойти, и люди! Короткие поездки, повышенное чтение и письмо, а также разговоры с другими будут держать вас в форме!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Деньги и финансы будут больше, чем обычно, в ближайшие четыре недели. Вы будете отслеживать свой денежный поток и, возможно, увидите способы увеличить свой доход. Вы определенно будете ходить по магазинам больше, чем обычно, поэтому будьте в курсе «Оповещений Луны».

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Солнце находится в вашем знаке в течение следующих четырех недель вместе с Меркурием и справедливой Венерой. Это принесет вам положительную энергию и сделает вас более разговорчивым и более общительным. Наслаждайтесь разговорами с другими. Это подходящее время, чтобы купить сокровища гардероба.

Если ваш день рождения сегодня

Вы теплый, нежный, оптимистичный мечтатель. Вы ставите благополучие других людей перед своим. Это год, полный волнения и стимуляции! Примите изменения и новые возможности. Будьте готовы действовать быстро. Ваша личная свобода будет главным приоритетом. Вы также будете путешествовать в этом году и делать все, чтобы расширить свои горизонты. Наслаждайтесь этим занятым, быстро меняющимся годом!

comments powered by HyperComments
Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
17.02.2018, 19:02
Общество
Видео
Прославленный олимпиец и оппозиционер Александр Иванов о скандале вокруг министра Балакшина и современной политике
14.02.2018, 20:47
Происшествия
Скандал
Лопнула еще одна популярная у якутян пирамида
14.02.2018, 9:29
Желток
Как всегда в России, в Кремле чихнули – в Якутии уже пневмония
14.02.2018, 9:05
Общество
Эксклюзив
Интервью
О любви…
14.02.2018, 18:00
Желток
Красивые, успешные, сильные: Завидные холостяки Якутии
18.02.2018, 14:00
Красота & Здоровье
Эксклюзив
«Мисс Якутия» – 1998 Мария Колодезникова о главной короне своей жизни
14.02.2018, 19:43
Общество
Экстра
Скончался Тарас Десяткин
16.02.2018, 12:38
Происшествия
Резонанс
Я требую, чтобы главных свидетелей искал Интерпол: экс-министр МВД Якутии
14.02.2018, 19:40
Общество
Резонанс
Изменение здоровья Михаила Николаева
13.02.2018, 12:40
Спорт
Резонанс
Егор Филиппов: Хотел бы извиниться перед родными и болельщиками Леонида
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Видео
Общество
17.02.2018

Прославленный олимпиец и оппозиционер Александр Иванов о скандале вокруг министра Балакшина и современной политике

Происшествия
17.02.2018

В Якутии задержаны четверо подозреваемые в краже денег и ювелирки на 3 млн. руб.

Общество
17.02.2018

В Якутии почтили память Тараса Десяткина

Резонанс
Общество
16.02.2018

Сахатранснефтегаз: Кому выгодно выдумывать «конские тарифы»?

Эксклюзив
Культура & Образование
16.02.2018

Известный российский дирижер высудил свой гонорар у ГТОиБ Якутии

Резонанс
Происшествия
16.02.2018

Самолету АК «Якутия», совершившему аварийную посадку, почти 45 лет

Резонанс
Происшествия
16.02.2018

Я требую, чтобы главных свидетелей искал Интерпол: экс-министр МВД Якутии

Путешествия
16.02.2018

Незабываемое путешествие в Марокко