Ежедневный Гороскоп. Понедельник 19 февраля 2018

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сохраняйте незаметность в течение следующих четырех недель, потому что это время подготовки для вашего дебюта, когда Солнце входит в ваш знак для вашего дня рождения. До тех пор готовьте стратегию, что вы хотите на этот год. Запишите некоторые цели с предельными сроками.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваша популярность увеличится в ближайшие четыре недели. Ожидайте более активного общения с молодыми, творческими, артистическими людьми. Это прекрасное время, чтобы задуматься о своих целях на будущее и о том, как вы можете воплотить свои мечты в реальность.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В течение следующих четырех недель Солнце будет в верхней части диаграммы. (Это единственный раз в течение всего года.) Это символизирует лестное внимание на вас! Это означает, что боссы и родители будут восхищаться вами, даже если вы не делаете ничего нового. Используйте эту возможность для продвижения своей повестки дня!

Рак (21 июня — 22 июля)

Используйте каждый шанс путешествовать в следующие четыре недели, потому что вам нужно сменить декорации. Вы хотите приключений и стимуляции. Новых лиц, новых мест и новых идей. Наслаждайтесь дискуссиями о философии, религии и политике. Расширь свой мир!

Лев (23 июля — 22 августа)

Финансовые вопросы будут вашей главной заботой в следующие четыре недели, особенно, как ваши финансы пересекаются с другими. Это означает наследование; общая собственность, налоги, задолженность и страховые вопросы будут в вашем центре внимания. Примечание. Решения приведут к вашей выгоде. Да!

Дева (23 августа — 22 сентября)

В следующие четыре недели вам понадобится больше отдыха и больше сна. Просто примите это. (Ложитесь спать.) В тот же самый период времени, близкие дружеские отношения и партнерские отношения станут основным направлением. Если вы изучите эти отношения, вы увидите, как их улучшить, чтобы все приносили пользу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы голодны, чтобы быть эффективными и продуктивными. В следующие четыре недели вы будете делать все возможное, чтобы усердно работать и получать результаты. Вы хотите больше всего за свой доллар! Вы также упорно трудитесь, чтобы улучшить свое здоровье. И почему бы нет? Иди за золотом!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Повезло вам! Следующие четыре недели обещают радость, игры, романсы, каникулы, вечеринки вместе с хорошими временами на спортивных мероприятиях плюс игровые занятия с детьми. Это ваш шанс, чтобы все это работало и наслаждалось! Примечание. Это также очень творческое время для вас.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В ближайшие четыре недели ваш фокус будет направлен к дому, семье и вашей личной жизни. Многие из вас захотят спрятаться в кокон дома больше, чем обычно, и отдохнуть среди знакомых окрестностей. Вы также можете заняться ремонтом дома. Вы обязательно захотите сделать ремонт.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте готовы, потому что темпы ваших дней ускорятся в ближайшие четыре недели. Да, у вас есть все, что нужно делать, места, куда можно пойти, и люди! Короткие поездки, повышенное чтение и письмо, а также разговоры с другими будут держать вас в форме!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Деньги и финансы будут больше, чем обычно, в ближайшие четыре недели. Вы будете отслеживать свой денежный поток и, возможно, увидите способы увеличить свой доход. Вы определенно будете ходить по магазинам больше, чем обычно, поэтому будьте в курсе «Оповещений Луны».

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Солнце находится в вашем знаке в течение следующих четырех недель вместе с Меркурием и справедливой Венерой. Это принесет вам положительную энергию и сделает вас более разговорчивым и более общительным. Наслаждайтесь разговорами с другими. Это подходящее время, чтобы купить сокровища гардероба.

Если ваш день рождения сегодня

Вы теплый, нежный, оптимистичный мечтатель. Вы ставите благополучие других людей перед своим. Это год, полный волнения и стимуляции! Примите изменения и новые возможности. Будьте готовы действовать быстро. Ваша личная свобода будет главным приоритетом. Вы также будете путешествовать в этом году и делать все, чтобы расширить свои горизонты. Наслаждайтесь этим занятым, быстро меняющимся годом!