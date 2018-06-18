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Футуролог
18 июня 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Понедельник 18 июня 2018

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева

Предупреждение о луне

После 5 утра сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ожидайте несколько сюрпризов этим утром. Чтобы быть в безопасности, проверьте свой банковский счет и свои вещи, чтобы убедиться, что все относительно в порядке. Знайте, что происходит. По мере того, как день прогрессирует, вы будете достаточно продуктивны. Обсуждение с кем-то старше или более опытным будет прочным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня утром ваше взаимодействие с детьми может быть неожиданным. То же самое для романтических отношений. Позже в тот же день вы можете сделать долгосрочные планы на отпуск или получить дальнейшее образование или обучение. Марс в верхней части диаграммы делает вас амбициозными!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня утром вы можете сжечь тост. Или вы можете быть вне чего-то. К счастью, по мере того, как наступает день, вы организуете домашние и семейные дела. Кто-то старше даст вам практическую или финансовую поддержку.

Рак (21 июня — 22 июля)

Этим утром будьте осторожны, потому что это может быть также подвержено несчастным случаям. Позже в тот же день ваш ум будет спокойным и целеустремленным, что отлично подходит для выполнения детальной работы, которая обычно вас утомляла. Вы будете сиять, и вы ничего не упустите!

Лев (23 июля — 22 августа)

Финансовые проблемы или сюрприз, связанный с чем-то, что у вас есть, могут произойти рано утром. Не бойтесь, потому что, поскольку день идет, вы будете продуктивным, эффективным и способным к лучшей организации. Вы увидите способы защитить свой денежный поток.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это сильный день для вашего знака, потому что Луна в Деве хорошо танцует с Сатурном. Сегодняшнее утро беспорядочно и игриво. Может произойти что-то необычное. Но в течение большей части этого дня вы чувствуете желание обратиться к тому, что есть на вашей тарелке, потому что обязанности на первом месте. Что есть, то есть.

 

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день для исследования чего-то. Что-то необычное может быть выпущено или обнаружено, особенно сегодня утром. Возможно, неожиданные новости или неожиданное событие? Это сильный день для тяжелой работы, потому что вы намерены оставаться на заднем плане и делать все возможное, чтобы лучше организоваться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждение с кем-то старше принесет вам пользу сегодня. Этот человек, вероятно, будет женщиной. Это взаимодействие может быть вызвано неожиданностью или неожиданной встречей с другом или партнером. Надеюсь, голос опыта будет иметь для вас совет.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня утром вы на ногах, потому что боссы, родители и учителя непредсказуемы. Тем не менее, позже ваша работа будет основной задачей. Кто-то старше или в положении власти может иметь для вас совет. Если да, слушайте. (Что вам терять?)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Планы поездок или школьные расписания могут измениться сегодня утром. Тем не менее, вы получите право заниматься бизнесом и учебой или добиться успехов в вопросах медицины, права и высшего образования. Кто-то более опытный может дать вам советы по путешествиям.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Подружитесь со своим банковским счетом, чтобы вы знали, что происходит, особенно сегодня утром. Могут произойти внезапные изменения соглашений, наследования или совместного использования. Когда вы откроете эту дверь, вы можете увидеть проблемы, которые необходимо стабилизировать, и вы будете действовать по этому поводу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня утром начинается несколько сюрпризов, где вы можете многое сделать, потому что вы мотивированы, и вы чувствуете себя хорошо, будучи продуктивным и занятым. Время летит, когда вы заняты — и есть так много дел!

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Пол Маккартни и шоумен Максим Галкин делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы откровенны и правдивы. Вы также осторожны с риском. Это год для доработок и инвентаризации. Просмотрите прошлые триумфы и неудачи, когда вы закончите этот девятилетний цикл. Вы можете отпустить людей, рабочие места и места, чтобы перейти к чему-то новому. Вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легче!

Источник: SAKHALIFE.RU
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