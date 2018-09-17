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Футуролог
17 сентября 2018, 6:00
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Ежедневный гороскоп. Понедельник 17 сентября 2018

8, 9 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Стрелец

Предупреждение о луне

После 7:30 утра сегодня, у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и делать бизнес. Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не опаздывайте на работу сегодня, потому что боссы могут быть недовольны. Что-то неожиданное, связанное с авторитетными фигурами, может вызвать элемент неодобрения. Ожидайте, что старый спор возобновится. Невесело.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте наготове и решите свои вопросы, если сегодня имеете дело с учителями, профессорами, врачами, юристами или судами. (Есть и другие примеры.) Изменения в планах поездок – один из сюрпризов, которые сегодня могут усложнить жизнь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны в обсуждениях об общей собственности и наследованиях, потому что могут возникнуть некоторые трудности, а также что-то неожиданное. Оставайтесь на вершине этих вопросов, а следите за вашим банковским счетом и работайте с кредиторами. Это классический день для игры в прятки.

Рак (21 июня — 22 июля)

Близкий друг или партнер может бросить вам кривой мяч сегодня. Что-то произойдет, это немного необычно и может привести к отрицательным колебаниям в отношениях. Просто справляйтесь как можно лучше. (И вы справитесь потому, что Венера и Юпитер в это время будут веселиться в вашей жизни.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Приготовьтесь к вашей работе сегодня. Да – это понедельник, и некоторые понедельники легче других, но это может быть не один из них. Недостаток персонала, отмененные встречи, компьютерные сбои, перебои в подаче электроэнергии, пожарные упражнения – что-то прервет вашу рабочую рутину. И это надо будет пережить.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родители должны быть бдительными, потому что этот день – несчастный случай для ваших детей. В любом случае может произойти что-то, что заставляет детей увеличивать бремя ответственности сегодня. Романтика тоже немного непостоянная сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте терпеливы с членами семьи сегодня, особенно с матерью и женскими родственниками. Сделайте все возможное, чтобы сохранить мир и оставаться мягким, потому что что-то прервет ваш день. (Может быть, проблема во время завтрака.) Если это произойдет, это ваш шанс быть крутым и проявлять изящество под давлением.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте осторожны, потому что это день, подверженный несчастным случаям – и физически, и устно. Подумайте, прежде чем говорить или что-либо делать. Сегодня легко попасть в негативное пространство, но вы можете контролировать свою реакцию на что угодно. Вы самый волевой знак в зодиаке.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следите за своими деньгами, финансами и активами сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на них. Что бы ни случилось, это может не понравиться вам. Поэтому будьте упреждающими. Предупрежден – значит вооружен. Знайте, что происходит.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Понедельник – и в воздухе много энергии! Вы можете это почувствовать. Вот почему вы полны оригинальных, спонтанных идей. К сожалению, кто-то, особенно кто-то из авторитетов, может отбросить ваши предложения. Облом. Не позволяй этому свести вас с ума.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы чувствуете себя неспокойно. Это понедельник и пришло время заставить мяч прокатиться, но вы еще не совсем готовы, не так ли? Не волнуйтесь. Сегодня многие люди так себя чувствуют. Просто справляйтесь как можно лучше. Если вы чувствуете себя отрезанным от других или немного одиноким – это чувство временное. Расслабьтесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Кто-то старше вас может быть сегодня на вашем деле. Вы можете быть удивлены их реакцией (но это не лестно и не приветствуется). Не принимайте это близко к сердцу. То, что делает кто-то другой, является лишь отражением их, а не вас.

Если ваш день рождения сегодня

Хоккеист Александр Овечкин, актеры Владимир Меньшов и Йен Уайт,  врач Сергей Боткин, ученый Константин Циолковский и певица Анастейша сегодня делятся своим днем рождения. Вы целеустремлены и вы доверяете своим инстинктам. Вам будет это полезно. В этом году вас ожидают захватывающие изменения и начинания, когда вы начнете новый цикл. Потому что то, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем, пришло время прояснить ваши цели. Пришло время взять на себя инициативу. Хорошие новости! В этом году ваша физическая сила возрастет.

Источник: SAKHALIFE.RU
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