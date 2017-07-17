Ежедневный Гороскоп. Понедельник 17 июля 2017 г.

23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Оповещение о луне

Сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это классический день, чтобы бросить вызов родителям и авторитетным деятелям, связанным с домом и семьей. Это не может быть мятеж, но это крик свободы. Будьте осторожны, потому что ваш беспокойный характер может спровоцировать несчастные случаи дома. Никогда не забывайте о силе вежливости.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это определенно день, подверженный несчастным случаям, для вашего знака – как устно, так и физически. Частично это происходит потому, что вы импульсивны, беспокойны и не желаете слушать других. Неожиданные ситуации и неожиданные новости станут лейтмотивом вашего дня. Будьте готовы.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Следите за своими деньгами и вашим имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на них. Вы можете найти деньги. Вы можете потерять деньги. Вы можете оспаривать право собственности на что-то. Возможно, вы захотите ухватить собственность покрепче, чтобы что-то защищать. Кто знает?

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте осторожны, потому что огненный Марс в вашем знаке сегодня встречается с диким, неуравновешенным Ураном. Это делает вас беспокойным, вызывающим и готовым восстать против любого рода угнетения или ситуации, которая вам не нравится. Успокойтесь и оцените вашу ситуацию. Не делайте ничего, о чем вы могли бы пожалеть позже.

Лев (23 июля — 22 августа)

Что-то заваривается за кулисами, что заставляет вас беспокоиться. Вы могли бы знать об этом. Вы можете не знать, что это такое. Даже люди вокруг вас сегодня неустойчивы и импульсивны. Да, сегодня определенно плохой день, так что осторожно!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Друг может удивить вас сегодня или потребовать слишком много. (Это может также произойти внутри группы.) Возможно, вы встретите кого-то, кто является настоящим лидером – тем, кто бросает вызов конвенции и представляет собой мятежную позицию. Будьте осторожны, потому что вы можете выпасть в осадок.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы не в настроении следовать инструкциям или повиноваться авторитетам сегодня, будь то родители, боссы, учителя или VIP-персоны. Отчасти это связано с тем, что вы не верите в инструкции или регламентацию, с которыми вы должны столкнуться. Вы хотите вырваться на свободу!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы поездок будут отменены, изменены или списаны по какой-то причине сегодня. Не рассчитывайте ни на что. Мини-революции могут также иметь место в отношении политики, религии или национальных вопросах. Вы не согласитесь с чем-то, потому что это ваша линия.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Споры о наследовании, совместном имуществе, проблемах страхования и все, чем вы владеете совместно с другими (включая задолженность), возникнут сегодня. Удостоверьтесь, что у вас есть все факты, прежде чем сделать свою вызывающую позицию. Никто не хочет заканчивать яйцом на лице. (Если это произойдет – помогает кетчуп.)

Козерог (22 декабря 19 января)

Друг или партнер удивят вас сегодня, приняв необычный подход к чему-то. Они могут полностью не соглашаться с вами. Они могут бросить вызов предыдущей договоренности. Они могут бросить вам вызов. Они могут назвать это броском? Будьте осторожны, потому что это непредсказуемый день!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш рабочий день может будет прерван компьютерными сбоями, сбоями питания, противопожарными тренировками, нехваткой персонала или чем-то, что вы меньше всего ожидаете. (Это может относиться к огню или электричеству.) Кроме того, люди вызывающие и мятежные! Как, что с этим? Спрячьтесь где-нибудь!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Есть возможность несчастного случая для ваших детей или детей, с которыми вы работаете, поэтому будьте бдительны. Определенно. Убедитесь, что все, что потенциально опасно, убрано далеко. Дети также вызывают беспокойство, и их трудно контролировать сегодня. Будьте терпеливым и понимающим. Романтика тоже неровная!