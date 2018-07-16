Ежедневный гороскоп. Понедельник, 16 июля 2018

Предупреждение о Луне

Сегодня «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это сложный день. Вы хотите заработать деньги и получить информацию об интересующей вас собственности. Однако, осторожно! У вас могут быть не все факты. Кто-то может даже обмануть вас (сознательно или нет). Проверьте свои данные.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы пятничный человек, оказавшийся в понедельнике. Вы не хотите работать. Вы хотите отдыхать! И у вас может появиться такая возможность. Возможны забавные планы поездок и игры. Однако роман может разочаровать. (Может быть, это путаница?)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Внутренний мир и счастье важны сегодня. Вы хотите продвигать теплые чувства с членами семьи. Вы также хотите чувствовать себя хорошо, где живете. Чтобы предотвратить неловкую ситуацию, дважды проверьте информацию перед разговором с родителем.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы можете тратить время на полеты фантазии. Легко. Однако в целом, это хороший день, потому что вы полны положительных чувств. Вы благословлены солнцем в своем знаке. У вас есть модные идеи, и люди очарованы вашим присутствием.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте осторожны с деньгами и финансами. Вы склонны тратить деньги как на бизнес, так и на себя лично. У вас есть интересные идеи. Тем не менее возможны путаница или обман. Проверьте свои данные. Не себя обмануть.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна находится в знаменательном танце с удачливыми денежными сундуками Юпитера и мутным Нептуном. Один из них заставляет вас чувствовать себя оптимистично и счастливо. Другой создает путаницу в отношениях с партнерами и близкими друзьями. Будьте ясны во всех ваших сообщениях.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хотя вы у всех на виду на этой неделе, сегодня вы хотите быть невидимыми. Вы хотите работать самостоятельно или за кулисами. Вот почему вы будете искать уединения в приятной обстановке, чтобы избежать оживленного безумия своего мира. Вам нужно какое-то время, чтобы восстановить свою энергию.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня будет важная беседа с женщиной. Вы можете сосредоточиться на общих планах поездок. Этот человек может также побудить вас быть более амбициозными в отношении ваших целей. Однако есть элемент путаницы. Будьте ясны в ваших сообщениях.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

С Луной в верхней части вашей карты сегодня, вы у всех на виду. Люди замечают вас. По большей части это хорошо, потому что это позитивный день. Однако фактор Нептуна может вызвать размолвку с вами и членом семьи. Это может также испортить ваш образ в чьих-то глазах. Помните об этом.

Козерог (22 декабря 19 января)

Это отличный день для путешествия, потому что вы хотите куда-то убежать и повеселиться. Вы хотите уйти от рутины . Как ни странно, у вас может быть шанс сделать это! Между тем разговоры о глубоких идеях вдохновят вас.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день для обсуждения наследования и собственности. Эти взаимодействия будут в значительной степени способствовать вам; однако есть элемент путаницы. Если вы не решаетесь принять решение, которое влияет на совместное имущество или ваши финансы — не делайте этого.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня теплые и оптимистичные. Тем не менее, есть место для разочарования. Возможно, это потому, что ваши ожидания были нереалистичными? Или, может быть, они не были известны? (Нереалистичные ожидания почти всегда приводят к разочарованию.)

Если ваш день рождения сегодня

Григорий Лепс делится своим днем ​​рождения сегодня. Несмотря на то, что у вас есть сильные аналитические навыки, вы также очень развита интуиция. Люди привлекают ваше естественное тепло. Пора лучше понять, кто вы. Изучите медитацию, йогу или другие дисциплины. Это также год обучения. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.