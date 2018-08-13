Ежедневный Гороскоп. Понедельник 13 августа 2018

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы начинаете эту неделю с чувства долга и обязательства. Возможно, вам придется поместить соображения кого-то еще перед своим. Удержитесь от критики в отношении других, что легко сделать сегодня. Пришло время действовать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы не можете скрывать свои чувства от других, потому что вы взволнованы! Ваши отношения с любовником напряжены. Отношения с женщинами позитивны. Сегодня вы чувствуете себя защищенным и заботливым о других и конечно же, ваш основной упор делается на дом и семью.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это занятое, быстро развивающееся время, потому что у вас есть поручения и интересы во многих направлениях и разных аспектах вашей жизни. (Хорошо, что вы можете работать многозадачно.) Сегодня, однако, вы хотите уйти куда-то самостоятельно, чтобы вы могли перевести дыхание.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваша концентрация на деньгах, доходах и движении денежных средств продолжается. Однако сегодня у вас есть настоятельная потребность в общении. У вас есть что сказать. Вот почему вы хотите, чтобы общение с другими было реальным, а не просто пушистым. Вы хотите перейти к тому, что действительно важно для вас.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это было для вас безумным, потому что ретроградный Меркурий происходит во Льве. Сегодня вы сосредоточены на деньгах, доходах, движении денег и своих владениях. Легко идентифицировать себя с чем-то, что у вас есть, поэтому у вас будет сильная привязка к этому предмету. Интеллектуально, вы знаете, что все непостоянно, но эмоционально – это важно!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что означает, что вы чувствуете себя более эмоционально в том, что происходит. Вы чувствуете сильную потребность принадлежать к группе или близким. Однако, когда Луна находится в вашем знаке (что происходит в течение двух дней в месяц), вам также повезло больше, чем всем другим знакам. Это бонус!

Весы (23 сентября — 22 октября)

В последнее время вы были связаны с друзьями и группами и это требовало вашего времени и энергии. Вот почему сегодня вам действительно нужно передохнуть. Вам нужно спрятаться где-то предпочтительно комфортно с мягким освещением. Хорошая еда и напитки были бы приятными. Побалуйте себя сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Эмоциональный контакт с друзьями важен для вас сегодня. На самом деле вы можете чувствовать себя защитой или поддерживать друга. Это также отличный день для изучения ваших целей и обеспечения того, чтобы они были вашими целями, а не чужими.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Путешествие и шанс расширить свой мир – это место для вас! Жизнь увлекательна! Сегодня Луна высока в вашем графике, а это означает, что некоторые интимные и личные детали вашей жизни могут быть выставлены на всеобщее обозрение. Сохраняйте спокойствие. Люди смотрят.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это начало недели, и вы готовы! Вы хотите приключений и возможность исследовать новые области, изучать новые вещи и встречаться с новыми людьми. Надеюсь, на этой неделе события и события будут интересными и стимулирующими. Да! Давайте!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку вы уделяете особое внимание партнерству и близкой дружбе, вы можете больше узнать о своем стиле, относящемся к тем, кто ближе всего к вам. Сегодня, однако, вы интенсивные. Вы чувствуете себя притягательным в своей доле чего-то. Расслабьтесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы находитесь в рабочем режиме, и вы хотите хорошо управлять своей жизнью. Между тем, сегодня Луна противоположна вашему знаку, что увеличивает ваш фокус на партнерах и близких друзьях. Эти люди важны для вас сегодня. Будьте терпеливы, если возникнут конфликты.

Если ваш день рождения сегодня

Врач Иван Сеченов, революционер Фидель Кастро, актеры Андрей Соколов, Андрей Федорцов, Владимир Вдовиченков и Себастьян Стэн, певец Стас Пьеха, режиссер Альфред Хичкок, актрисы Лидия Арефьева и Анна Терехова делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы независимы, уверены и теплы. Вы также непоколебимы и преданны другим. Это год, чтобы охватить изменения и новые возможности! Ожидайте возбуждения и стимуляции. Естественно, вы должны быть готовы действовать быстро. Сделайте свою личную свободу одной из своих целей в этом году. Наслаждайтесь возможностями путешествий и возможностью расширить свои горизонты. Наслаждайтесь этим занятым, быстро меняющимся годом!