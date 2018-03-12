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12 марта 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Понедельник 12 Марта 2018

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог

Предупреждение Луны

Избегайте покупок или больших решений с 11 утра до 19:15 вечера. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 Марта – 19 Апреля)

Будьте осторожны сегодня! Неожиданные трудности с авторитетными фигурами (родители, начальство и высокопоставленными лицами или полицией) может произойти в начале дня. Кроме того, большую часть этого дня есть предупреждение Луны. Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Лимит расходов на питание, газ и развлечения.

Телец (20 Апреля – 20 Мая)

План путешествия может измениться. Будьте готовы к отменам, объездам, а  также изменения коснутся не только путешествий, но также учебного расписания и ничего общего с медиа, медициной, правом и издательской деятельностью. Это плохой день для принятия важных решений. Пристегните ремни и скользите.

Близнецы (21 Мая – 20 Июня)

Двойная проверка вопросов, связанных с банковской деятельностью, общей собственностью, наследованием и вопросами страхования, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Не будьте застигнутым врасплох. Однако, избегайте важных решений в этих областях. Отложите все, что вы можете до завтра.

Рак (21 Июня — Июль 22)

Партнер или близкий друг преподнесут утром сюрприз в некотором роде. Будьте готовы. Пожалуйста, знайте, что большую часть этого дня занимает предупреждение Луны, которое означает, что это плохой день, чтобы потратить деньги на что-либо, кроме еды, газа или развлечения. Но это может быть творческий день! Закидайте всех идеями!

Лев (23 Июля – 22 Августа)

Готовьтесь, потому что ваши работы будут приостановлены сегодня утром. Это может быть из-за компьютерных сбоев, технических сбоев, нехватки персонала или отмененных заседаний. Дважды проверьте информацию о своем графике, чтобы убедиться, что вы в курсе последних новостей. Не будьте застигнутым врасплох.

Дева (23 Августа – 22 Сентября)

Сегодня утром невезучее время для ваших детей, так что будьте бдительны и очень терпеливы. Кроме того, социальные мероприятия могут быть перенесены или отменены. Просто справьтесь как можно лучше. Ограничьте расходы газа, еды и развлечений.

Весы (23 Сентября – 22 Октября)

Ваша бытовая рутина будет изменена этим утром. Мелкая бытовая техника может сломаться. Могут возникнуть мелкие поломки. Кто-то может отменить встречу. Будьте готовым ко всему. Это такой день, так что не ожидайте слишком многого для себя. Будьте в обороне и держите глаза открытыми.

Скорпион (23 Октября – 21 Ноября)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что это невезучий день для вас, особенно по утрам. Думайте, прежде чем говорить, чтобы избежать словесного ляпа. Однако вы могли также быть полны оригинальных, свежих идей! Подождите до завтра, чтобы договориться, чтобы не пропустить ничего важного.

Стрелец (22 Ноября – 21 Декабря)

Сегодня вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Аналогичным образом, что- то может быть сломано, повреждено, потеряно или украдено. Это означает, что вы должны проявлять бдительность в отношении денежных средств и банковских бумаг. Кроме того, будьте бдительными о том, как вы зарабатываете свои деньги сегодня. Глаза на приз.

Козерог (22 Декабря – 19 Января)

Сегодня день начинается с Луны в вашем знаке в ладах с ужасным Ураном. Это означает, что вещи непредсказуемы, и вы чувствуете, что импульсивны. Защитите себя, считая до трех, прежде чем говорить или делать что-либо. Это кривое начало недели!

Водолей (20 Января – 18 Февраля)

Эта неделя начинается с Луны в вашем знаке в ладах с непредсказуемым Ураном. Вы можете быть одержимы чем-то необычным. Вы могли также чувствовать себя супер независимым и не хотите никого слушать. (Вы также можете быть раздражительными.) Держите порох сухим.

Рыбы (19 Февраля — 20 Марта)

Это непредсказуемый день, особенно при общении с подругами и друзьями. Кто-то может лаять на вас или сделать что-то, что вас удивляет. Не преувеличивайте. Не настаивайте на чем-либо. Просто расслабьтесь сегодня.

Если Ваш День Рождения Сегодня

Вам нравится ладить. Вы в основном мягки и легко собираетесь. Вы также талантливые и творческие! В этом году вы у власти. Серьезные решения. Крупные достижения. Думаю, что успех, власть и деньги! Пришло время пожинать плоды последнего десятилетия. Ожидайте аспектов власти и лидерства во всех ваших отношениях с другими. Активность –это ключ.

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Источник: SAKHALIFE.RU
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