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Выявлена причина разлива воды в Мирном
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Егор Филиппов защитил титул обладателя Кубка чемпиона по многоборью
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Айсен Николаев рассказал о Якутске на Всемирном форуме городов
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В Якутске произошел пожар в 203 микрорайоне
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Сегодня день рождения главы и врача
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В Якутске состоялся праздник встречи Солнца
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Семикратного чемпиона Игр Дыгына Ивана Белолюбского проводили из большого спорта
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В честь 80-летия со дня рождения Владимира Ларионова возложили цветы к его памятнику
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Видео задержания главы Усть-Майского района
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В Якутии произошло 3 пожара
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Ежедневный Гороскоп. Суббота 10 февраля 2018
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Сегодня день рождения депутата и журналистов
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Футуролог
12 февраля 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Понедельник 12 февраля 2018

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы производите сильное впечатление на других, потому что вы находчивы и можете решать проблемы. Вы видите, как использовать общие свойства или ресурсы других для улучшения. Босс, родитель или кто-то из власти думает одинаково. Это день победы  для вас!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете получить поддержку партнера или близкого друга, чтобы поддержать интересные планы поездок. Другие получат поддержку от кого-то, чтобы исследовать содержательные идеи, связанные с религией, философией или политикой. Что бы ни случилось, это принесет пользу вам, и оно также расширит ваш мир.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это хороший день, чтобы обсудить, как разделить что-то или поделиться наследованием, потому что вы будете убедительными и точными. Кто-то из вас будет поддерживать вас. Вы также можете получить средства из другого источника, чтобы путешествовать. Это хороший день для денег и деловых решений.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы привлечете кого-то мощного и убедительного. (Вы могли бы даже оторваться на этом человеке, что может быть захватывающим.) Обсуждения об отдыхе, социальных мероприятиях и заботе о детях будут интенсивными, но позитивными и ориентированными на решение. Вы получите все!

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы хотите сегодня внести улучшения в свою работу. Это может включать в себя то, как вы выполняете свою работу, а также как другие влияют на вашу работу. Возможно, вы захотите улучшить свои условия работы. Следуя еще одному шагу, вы также можете улучшить свое здоровье. Почему бы не все?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это страстный день во многих отношениях. Это интенсивный эмоциональный день для романтики. Но это также интенсивно для спорта, социальных развлечений и игрового времени с детьми. Это позитивный день, который предлагает множество возможностей наслаждаться! Сделайте то, что нравится вам.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Семейный разговор может быть интенсивным сегодня, но он будет позитивным, оптимистичным, и все будет сделано. У кого-то (может быть у вас) есть идеи о том, как делать улучшения дома или внутри семейной динамики. Будьте готовы к этим предложениям. Конечно, если это ваши предложения, скажите больше!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы действительно в положительной зоне, поэтому ваши навыки общения с другими – это вершины. Вы убедительны и в то же время, вы оптимистичны и вдохновляющие. Это отличный день для семейных дискуссий, а также для забавы, социальных утечек.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня плюс в бизнесе и торговле. Сегодня у вас есть глубокое понимание чего-то, поэтому вы можете увидеть, как заработать больше денег в будущем. Люди слушают вас!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это мощный, напряженный день, но вы можете многое сделать, потому что у вас есть поддержка друзей и групп. Если вы что-то предложите, другие согласятся с вами. Если у вас есть идеи о том, как внедрять реформы или делать улучшения, говорите.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Изучение чего-то или выполнение некоторой работы за кулисами повысит ваше доброе имя среди ваших сверстников. Ваши навыки решения проблем также превосходны сегодня. Доверяйте своей способности обработать некоторые детали, потому что, в конечном счете, вы будете выглядеть победителем!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Кто-то из другой страны или другой культуры может повысить ваш моральный дух или ваши идеи сегодня. Будьте готовы работать с другими, особенно с женщиной-компаньоном, потому что ваши комбинированные энергии будут приносить улучшения, которые влияют и приносят пользу другим. Прикольно!

Если ваш день рождения сегодня

Вы идеалист. Вы также эксцентричны и независимы и иногда вы немного в стороне от других. Пора лучше понять, кто вы. Изучите медитацию, йогу или другие дисциплины. Это также год обучения и учебы. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.

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Источник: SAKHALIFE.RU
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