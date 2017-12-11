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Футуролог
11 декабря 2017, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Понедельник 11 декабря 2017

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вам придется идти более на уступки, имея дело с другими, потому что Луна находится в знаке, который находится напротив вашего знака. Вот как это работает. Это происходит два дня каждый месяц.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы полны решимости быть эффективными, целенаправленными и готовыми встретить любые земли на своем пути. Вы хотите почувствовать, что на этой неделе вы продуктивны и что вы получаете лучшие результаты для своих усилий. Действуйте! Вы можете сделать это.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы являетесь пятничным человеком в мире понедельника. Это потому, что вечеринки, спортивные состязания, забавные социальные развлечения и игровое время с детьми будут привлекать больше, чем работа. Тем не менее, Марс поможет вам усердно работать – если хотите.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у нас день дома, семьи и вашей личной жизни. Взаимодействие с женским родственником семьи, возможно, мамой, будет значительным. Вы можете захотеть спрятаться в кокон дома, если у вас появится такая возможность. Слишком большая игра означает, что вам нужно больше отдыхать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это невероятная, веселая неделя! Сегодня вы заинтересованы в общении с другими, особенно для того, чтобы выстроить некоторые забавные события! Планируйте наслаждаться хорошими временами с другими. Спортивные события и игривое время с детьми плюс романтические побеги — вот что вы имеете в виду!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Позаботьтесь о банковских потребностях сегодня. Следите за своим денежным потоком и имуществом. Сосредоточьтесь на доходах и деньгах. (Возможно, у вас есть планы по обновлению вашего дома или другие планы для старого семейного бизнеса.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что делает вас более эмоциональным, чем обычно. (Это происходит в течение двух дней в месяц. Мы все это переживаем.) Но хорошей новостью является то, что, когда Луна находится в вашем знаке, у вас есть дополнительная удача! О, да. Попросите вселенную о помощи!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы накачаны энергией, потому что огненный Марс в вашем знаке. Это делает вас откровенным, прямым и немного назойливым. Естественно, вы многое сделаете, но, возможно, вы будете немного властны. Доверяйте своим новомодным идеям. Попробуйте что-нибудь из прошлого и снова запустите флагшток.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня в вашем знаке есть четыре планеты, а это значит, что весь мир наполнен энергией Стрельца! Естественно, это ставит вас на место водителя. По общему признанию, ретроградный Меркурий происходит в вашем знаке, поэтому вы ошибаетесь и сталкиваетесь с глупыми ошибками.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хотя вы физически связаны с групповыми действиями, тем не менее, вы предпочитаете работать самостоятельно или за кулисами прямо сейчас. Это отличное время для исследований, потому что вы сможете предлагать решения старых проблем из прошлого.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это будет популярная неделя для вас! Многие из вас столкнутся со старыми лицами — друзьями или членами групп из вашего прошлого. Вы также будете заниматься творческими людьми. Они могут слушать вас сейчас, потому что ваши амбиции возбуждаются, и вы начинаете действовать!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планируйте сделать все на этой неделе, потому что боссы, родители и VIP-персоны восхищаются вами и думают, что вы кошка мяука. Стройте планы путешествий для будущего призыва. Вы также можете проверить свою удачу в издательской деятельности, средствах массовой информации, медицине и законодательстве.

Если ваш день рождения сегодня

Вы теплые, дружелюбные, напористые и очень внимательные. Вы также очень откровенны. В этом году вы будете больше заниматься с другими. Персональные обязанности с друзьями и семьей будут важны, так же как и ваше служение другим. Из-за этого вам разумно заботиться о себе. Почему бы не исследовать макияж или не сделать то, что омолаживает?

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