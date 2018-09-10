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Футуролог
10 сентября 2018, 6:00
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Ежедневный гороскоп. Понедельник 10 сентября 2018

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева

Предупреждение о луне

Избегайте покупок или важных решений с 11:00 до 11:45. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы начинаете на этой неделе чувствовать себя уверенно и можно сказать, дерзко? Однако подумайте дважды, прежде чем бросать вызов, потому что позже в тот же день могут возникнуть трудности с боссами, родителями и авторитетами.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вначале вы находитесь в заботах о состоянии здоровья, о домашнем животном или о том, как вы хотите применить себя на работе. Но когда вы начинаете работать над этим, кто-то блокирует вас. Или, может быть, вы столкнулись с правилом или правилами, которые вас закрыли. Это расстраивает.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это игривый день и вы очень хотите веселиться. Вы можете столкнуться с некоторыми трудностями, возможно, с обязательствами с детьми или трудностями в работе с деталями кратковременного характера относительно отпусков и социальных событий. Не беспокойся. Вы можете справиться с этим.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это насыщенная неделя, полная коротких поездок, поручений, заданий, встреч и чтения. Сегодня разговор с женским членом семьи изначально бодрящий, однако партнер или кто-то старше может все испортить.

Лев (23 июля — 22 августа)

В принципе, это хороший день для начала вашей недели. Вы чувствуете себя энергичным, общающимся с другими и стремящимся добиться успеха. Тем не менее, вы столкнетесь с препятствием, которое связано с работой или связано со здоровьем или даже с домашним животным. Но это незначительно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это мощная неделя, потому что Солнце и Меркурий находятся в вашем знаке. «Правило Девы!» Сегодня вы сосредоточены на финансовых вопросах, движении денежных средств, деньгах и возможных покупках. (Проверьте оповещение о луне выше.) Проблемы будут горячими и холодными. Сначала они выглядят великолепно – позже не так сильно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна переходит в ваш знак, который подпитывает вас и повышает вашу удачу любым желаемым способом. Вы захотите сделать улучшения дома или в своем частном мире. По общему признанию, кто-то старше или в состоянии авторитета может сглазить ваши планы. Тем не менее, это не остановит вас.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Хотя это популярная неделя для вас, особенно с молодыми людьми, сегодня вы, возможно, захотите сохранить незаметность. Скорее всего, что-то случится, что заставляет вас чувствовать себя отрезанным от других и немного одиноким. (Бывает.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы будете высоко именно на этой неделе, и другие будут восхищаться вами, особенно родителями, начальниками и полицией. Сегодня будет значительным взаимодействие с женщиной-знакомой или другом. Однако то, что начинается с позитива, может убрать вас. Жизнь – это движение вверх и вниз – разве это не правда?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Используйте каждый шанс отправиться в путешествие на этой неделе, если он придет на ваш путь. То же самое для получения дальнейшей подготовки или обучения, потому что вы хотите расширить свой мир! Обратите внимание, что сегодня у вас высокий уровень. Люди говорят о вас и возможно, о личных деталях вашей личной жизни.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это напряженная неделя для вас. Сейчас нет ничего случайного. Все имеет значение. Многие из вас связаны с наследствами, совместным достоянием, совместным имуществом, налогами, задолженностью и страховыми случаями. Следите за чувствительными темами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Помните, что вам нужно больше сна на этой неделе. Начните свою неделю сегодня, заботясь о сыпучих деталях, которые висят вокруг загромождения вашей жизни. Я говорю о красноречии материалах, связанных с наследствами, налогами и долгами. Просто сделайте это.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Колин Ферт,  Игорь Костолевский, Александр Ревва и Дон Дракон Уилсон,  певцы Лариса Долина и Евгений Белоусов, режиссер Гай Ричи и менталист Вольф Мессинг делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы теплые, добрые и надежные. Вы также определены и независимы. В этом году пора жить полноценно! Это потому, что вы входите в веселый, социальный год. Начните с оценки счастья и красоты вокруг вас. Будьте благодарны за то, кто вы и что у вас есть. Подсчитайте, наслаждаясь благословением повышенной популярности и теплых дружеских отношений в этом году.

Источник: SAKHALIFE.RU
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