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Гороскоп
10 декабря 2018, 0:01
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Ежедневный гороскоп.  Понедельник 10 декабря 2018

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 16:00 до 19:00. После этого Луна движется из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это трудный день для начала вашей недели, потому что отношения с боссами, родителями и высокопоставленными лицами (включая полицию) непредсказуемы. На самом деле, кто-то может сказать или сделать что-то, что ставит вас в тупик. (Надеюсь, не буквально.) Что бы ни случилось, не слишком остро реагируйте. Не стреляйте от бедра. Не бросай свою дневную работу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Планы поездок, скорее всего, будут отменены, отложены или изменены сегодня. Или возможно, вам вдруг придется путешествовать, когда вы этого не ожидали. Аналогичным образом, после школьного образования – колледжи и университеты – подвергнутся непредсказуемым расстройствам. У СМИ могут быть удивительные новости.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Дважды проверьте ваши отношения с банками, страховые вопросы, наследство и все, что связано с общим имуществом, потому что что-то непредсказуемое может повлиять на эти области. Если это так, вы хотите быть в курсе событий, а не спать на коммутаторе. Правильно?

Рак (21 июня — 22 июля)

Партнер или близкий друг может вас удивить сегодня. Они могут сделать то, что вы меньше всего ожидаете или возможно они потребуют больше свободы в отношениях. В воздухе есть элемент независимости и неповиновения! Вы чувствуете это?

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваш рабочий день не будет идти так, как ожидалось сегодня. Что-то произойдет, чтобы встряхнуть вещи. Компьютерные сбои, пожарные учения, перебои в подаче электроэнергии, нехватка персонала, потерянные документы или спор с коллегой поставят ваш день в штопор. Дайте дополнительное время, чтобы у вас было время для маневра, чтобы справиться с неожиданностью.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родители, пожалуйста, будьте очень бдительны, потому что это опасный  день для ваших детей. Между тем, социальные мероприятия – обед, встреча, кино, спортивное мероприятие могут быть отменены или изменены. Кроме того, неожиданное приглашение может прийти к вам! Скажите да.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Домашнее расстройство может иметь место сегодня дома, особенно с вашей матерью или родственницей. Вам нужна гармония в доме, чтобы быть счастливыми. Помните – терпение является противоядием от гнева. Будьте понимающим и терпимым.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что это умеренно-опасный день для вашего знака. С другой стороны, у вас могут быть блестящие гениальные идеи, потому что вы можете мыслить нестандартно. Тем не менее, ваш распорядок дня будет прерван.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следите за своими активами сегодня. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. С другой стороны, уважайте ваши идеи зарабатывания денег! Если появляется финансовая возможность – действуйте быстро, но не во время оповещения о Луне. (См. Выше.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Что бы ни случилось сегодня, будет неожиданным. Однако, если вам это нравится, то придется действовать быстро, потому что это окно возможностей будет кратким. Все происходит быстро. Это может быть сумасшествием – что может быть великолепно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы чувствуете себя беспокойным и независимым сегодня. (В этом нет ничего удивительного, потому что вы являетесь одним из самых независимых знаков зодиака!) Тем не менее, вы не будете любезны, если вам скажут, что делать, или кто-то будет пасти вас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Подруга может сказать или сделать что-то, что застигнет вас врасплох сегодня. Это может быть полезным. Или это может быть чем-то, что создает препятствие для вас? Кто-то может также сделать необычное предложение, которое заставит вас по-новому взглянуть на свои будущие цели.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Эммануэль Чрики и Светлана Антонова, певица Таисия Повалий, актеры Майкл Кларк Дункан, Семён Стругачёв, Денис Матросов и Юрий Цурило, клоун  Карандаш Михаил Румянцев, поэт Николай Некрасов и первый программист Ада Лавлейс сегодня разделяют ваш день рождения. Вы спокойны и уверены в себе. Вы также теплый, щедрый и отзывчивый к другим. Служение другим – ваша тема в этом году. Сосредоточьтесь на своих личных обязанностях по отношению к семье и себе. Берегите себя, чтобы вы были сильным ресурсом. Развивайте отношения, которые вы цените. Изучите искусство, запишитесь в класс. Персонализируйте свой дом с сокровищами, которые имеют значение.

Источник: SAKHALIFE.RU
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