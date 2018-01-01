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Футуролог
1 января 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Понедельник 1 января 2018

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Супер полная луна в раке достигает максимума в 9:24 вечера.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В этом году начинается полная луна, которая тянет вас между потребностями дома и семьи в сравнении с требованиями карьеры и репутации. Хотя семья – золото, вы не можете игнорировать свою карьеру сегодня. Работайте с этим умело.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте осторожны, потому что сегодняшняя энергия усугубляется полной Луной! Это умеренно несчастный день для вас. Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете, особенно вождение, ходьба и бег трусцой.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

О, мой бог, этот новый год начинается с Полной Луны. Как любопытно! Для вашего знака эта полная Луна приносит финансовые вопросы в голову – в частности, нужны деньги. Это вековой стон. Время затянуть пояс.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это начало нового года, и это полная луна в Раке. Действительно, у вас будет второе полнолуние в этом году 22 декабря. В этом году вы единственный знак с двумя полными лунами – это значит, что у вас есть преимущество! Будьте терпеливы с другими людьми сегодня. С нетерпением ждем вашего будущего!

Лев (23 июля — 22 августа)

Этот новый год начинается с полного скрытия «Луны» в вашем графике. Символично это означает, что некоторые вещи в вашей жизни достигают кульминации. Вы знаете, что вы их переживаете, но это не очевидно для других. (Хороший день для темного шоколада.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшнее Полнолуние в первый день года может создать напряжение с другом или членом группы. Возможно, вы не согласны с их идеалами или целями. Не бойтесь, потому что ваш оптимизм будет настолько сильным в этом году, ничто не сможет сдержать вас!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это первый день нового года, и в верхней части карты есть полнолуние. Как здорово! (Это должно означать что-то.) На самом деле, вас тянет между приятным домом и семьей, а также увлекательными карьерными устремлениями. Сегодня вы не можете игнорировать семью.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это начало очень счастливого года для вас, потому что есть счастливый Юпитер в вашем знаке. В следующий раз это произойдет в 2030. Наслаждайтесь удачей! Будьте осторожны сегодня, потому что Полнолуние создает для вас небольшое качество, подверженное несчастным случаям. Следите за своими шагами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот новый год начинается с Полной Луны в одном из ваших денежных домов. Деньги всегда интересуют вас, наряду с мероприятиями на свежем воздухе, животными, путешествиями и хорошими временами. Пришло время составить бюджет на этот новый год. Заставьте свои активы работать, чтобы сделать вашу жизнь проще.

Козерог (22 декабря — 19 января)

По мере того, как начинается этот новый год, у нас есть полная Луна напротив вашего знака. Это привлекает внимание к вашим партнерским отношениям и самым близким друзьям. Потому что вы входите в новую песочницу в этом году, будьте в курсе близких и как привести их в свой новый мир. Будет много изменений!

Водолей (20 января — 18 февраля)

В этом году вы сделаете себе имя! У вас есть лучший шанс сделать это за последние десять лет! Сегодня полная Луна может создать некоторое напряжение с вашей работой или даже с вашим здоровьем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Путешествия и образование станут захватывающей темой для вашего нового года! Сделайте что-нибудь, чтобы расширить свои горизонты. Сегодня полная Луна может создать напряжение с романтическими партнерами и детьми. Терпение – ваш лучший союзник.

Если ваш день рождения сегодня

Вы спокойны и сдержанны. У вас высокая мораль и стандарты. В этом году вы проведете инвентаризацию и просмотрите свои прошлые триумфы и неудачи, потому что вы заканчиваете девятилетний цикл. Некоторые из вас отпустят людей, рабочие места, места и вещи, чтобы перейти к чему-то новому. К счастью, это время также отхода от тяжелого бремени.

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