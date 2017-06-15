Ежедневный гороскоп на 15 июня 2017

Четверг. 20, 21 лунный день. Убывающая Луна. Луна в знаке Водолей ♒

Уведомление о луне

После 6:30 утра сегодня у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете быть удивлены, что не можете общаться с другими. Либо они закрываются, либо вы закрываетесь. В любом случае, результат тот же. Не волнуйтесь – это кратковременное облако на вашем горизонте. Расслабьтесь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы чувствуете недостаток финансов. Вы можете быть разочарованы своей долей чего-то. Или ограничения других могут быть переложены на вас. Так будет.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отношения с партнерами не были отдыхом в последние два года. Сегодня что-то может начаться. По крайней мере, вы почувствуете, что блокируете общение с близкими вам людьми. К концу этого года эти проблемы почти исчезнут. Уф!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это тяжелый день. Независимо от того, что вы делаете, кто-то говорит вам, почему вы не можете этого сделать. Трудно получить одобрение от боссов и авторитетов. Эта обескураживающая ситуация даже повлияет на ваше здоровье. Вы чувствуете усталость.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас в гардеробе есть романтика. Аналогичным образом, отношения с детьми обескураживают. У вас возросла ответственность, и временами она кажется подавляющей. Не волнуйтесь, потому что вы Лев – когда время тяжелое, Львы ходят по магазинам.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это плохой день, чтобы попросить родителей, начальство или авторитетных деятелей оказать услугу или дать разрешение. Если вы это сделаете, их ответ будет: «Поговорите с заместителем». Сохраняйте спокойствие. Вы чувствуете затемнение, потому что поддержки, которую вам нужно от других, просто нет. Это временно. Подождите неделю.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы чувствуете себя в коробке. Фактически, вы можете буквально не иметь свободу передвижения, привычную вам. Дискуссии о политике, религии и путешествиях будут просто препятствовать вам, потому что все выглядит жестким – слишком сложно делать прямо сейчас.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Как сегодня что-то финансово разрешено (или, возможно, потому, что оно не разрешено), может быть разочарованием для вас. Вы хотите, чтобы все было самым лучшим образом, но сейчас слишком много препятствий. И это обескураживает. Не волнуйтесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Отношения с другими сегодня сложны, особенно отношения с теми, кто ближе всего к вам, как к партнерам и близким друзьям. Просто примите это и плывите по течению. Вы не можете ничего изменить. Не сегодня. Собственно, другие чувствуют то же самое. Время для жалости?

Козерог (22 декабря 19 января)

Что-то, связанное с вашей работой, сегодня обескураживает. Аналогично, для некоторых из вас это связано с вашим здоровьем. Не позволяй этому свести вас с ума. Испытания и несчастья – это построение личности. Поэтому это тоже пройдет, особенно если вы пьете много воды.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня дети могут возлагать большую ответственность. Фактически, планы, связанные со спортом, развлекательными мероприятиями, гостиничной индустрией, каникулами и романтическим свиданием, внезапно выглядят мрачными и непривлекательными. Что с этим? Иногда жизнь просто нечестна.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Является ли это авторитетной фигурой или правилами и положениями правительства – сегодня что-то ограничит то, что вы хотите делать дома или в своей семье. Да, вы в безопасности, по крайней мере – на данный момент. Но не волнуйтесь, потому что это действительно фантастический, мощный год для вас!