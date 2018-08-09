Ежедневный Гороскоп. Четверг 9 августа 2018

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о луне

После 7 утра сегодня, избегайте покупок или важных решений. Луна находится в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это может быть сложный день. Немного потяните поводья и будьте наблюдательными. Посмотрите, прежде чем прыгнуть. По некоторым причинам отношения с другими немного напряжены. Люди чувствуют себя сдерживаемыми из-за правил, конвенций или необходимости быть политически правильными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте осторожны при работе с другими людьми, особенно на работе. По какой-то причине люди могут быть обидчивыми или сдержанными. Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и расовые проблемы сегодня. Весь этот день является предупреждением о луне, поэтому тратьте деньги только на газ, продукты питания и развлечения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня — Оповещение Луны весь день, тем не менее, вы ориентируетесь на деньги и денежный поток. Ограничьте свои расходы на газ, продукты питания и развлечения. Даже развлечение может быть потерянным делом, потому что сегодня люди немного мрачны. Это не должно быть ситуацией, но эта тенденция. Удачи.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что противоречит Плутону. Между тем, Венера не согласна с Сатурном. Да, это один из тех дней. Ничего доброго. Не принимайте никаких важных решений. Тратьте деньги только на газ, продукты питания и развлечения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это плохой день для принятия важных решений или покупок — коммерческих или личных. Тем не менее, это может быть творческий день, и вы являетесь творческим знаком. Возможно, вы захотите провести исследование и подумать. Социальные ситуации могут быть напряженными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете себя ограниченным. И действительно, сегодня существуют ограничения, потому что есть оповещение о луне весь день, а это означает, что вам следует избегать важных решений или покупок (за исключением предметов первой необходимости, таких как еда и газ). Ваши финансы могут выглядеть обескураживающими. Это временно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это плохой день, чтобы попросить разрешения, особенно от босса или родителя. Семейные дискуссии могут быть напряженными. Ищите способ сбежать с друзьями. Вы можете найти развлекательное мероприятие, в котором весело провести время. Успокойтесь сегодня. Идите осторожно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отношения с другими могут быть напряженными или отчужденными сегодня. Люди не уверены, какие действия предпринять или каким направлением идти. Вы, вероятно, чувствуете то же самое. Поэтому будьте осторожны в том, что вы делаете. Идите осторожно. Избегайте принятия важных решений и избегайте тратить деньги на что угодно, кроме продуктов питания или газа.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня сложно излучать энтузиазм в отношении некоторых забавных событий. Ваши обязанности за что-то могут быть на пути или отвлечь вас. Не волнуйтесь, потому что сегодня многие люди так себя чувствуют. Все чувствуют нерешительность и неуверенность. Расслабьтесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это трудный день, потому что есть оповещение о луне весь день, в дополнение к которому связь напряжена. Вы чувствуете, что вам нужно идти по книге. (И, возможно, вы это делаете.) Но жизнь это не «Книга Любви». Просто пойдите с потоком и не ожидайте слишком многого от других.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте дипломатичным на работе сегодня, потому что может быть несколько ударов по скорости. Сегодня есть не только «Оповещение о луне» весь день, оно сочетается с ретроградным Меркурием. Поэтому будьте реалистичны. Понизьте ваши ожидания. Просто перемещайтесь в этот день как можно проще. Не суетитесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не делайте важных финансовых решений сегодня, особенно об общих имущественных правах, наследствах и проблемах страхования. Весь этот день — «Оповещение о луне» плюс ретроградный Меркурий. Позаботьтесь об основах – вот все. Родители должны быть терпеливы со своими детьми.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Уитни Хьюстон, актриса Мелани Гриффит, стилист Влад Лисовец и писательница Туве Янссон делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы энергичны, уверены в себе и решительны. У вас есть любопытный ум, и вы любите учиться. В этом году вас ожидают захватывающие изменения и новые начинания, когда вы начнете новый цикл. То, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем. Поэтому пришло время прояснить ваши цели. Пришло время взять на себя инициативу. В этом году ваша физическая сила возрастет. Хорошие новости!