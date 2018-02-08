Ежедневный Гороскоп. Четверг 8 февраля 2018

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о луне

После 9 утра сегодня, у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сделайте что-нибудь другое сегодня! Встряхните свою рутину. В идеале, путешествуйте куда-то, где вы никогда не были. И если вы не можете путешествовать, тогда будьте туристом в своем собственном городе. Узнайте что-то новое. Расширьте свой мир.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы – финансовый волшебник Зодиака. Сегодня вы можете позаботиться о неприемлемых деталях в отношении налогов, долгов, наследований, страховых вопросов и всего, что связано с богатством и ресурсами вашего партнера или других людей. Оставайтесь на вершине этого материала.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна противоположна вашему знаку, а это значит, что вы сосредоточитесь на других, особенно тех, кто ближе вас к партнерам и близким друзьям. Это также означает, что вы должны больше идти на компромисс, когда имеете дело с другими. (Это не имеет большого значения.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Это порадует вас сделать что-то, чтобы чувствовать себя эффективным и продуктивным сегодня. Удалите пять предметов из своей аптечки, которые вам не нужны. Приберите свой бардачок в своем автомобиле. Сделайте что-нибудь, чтобы вы чувствовали себя на вершине своей игры. Да!

Лев (23 июля — 22 августа)

С Луной в вашем знакомом Огненном Знаке вы под напряжением! Вы хотите общаться. Вы хотите повеселиться. Изучите искусство. Примите приглашения на вечеринку. Будут спортивные мероприятия и игровая деятельность с детьми. Используйте на свои творческие позывы и выразите себя.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете захотеть спрятаться в кокон у себя дома – и все в порядке. У вас может быть интенсивный разговор с женским родственником семьи. Или у вас может быть такой же разговор, глядя на себя в зеркало. Это частный, продуманный день. Расслабьтесь. Нежелательная еда понравится. (Даже вам)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы очень хотите общаться с другими людьми сегодня, и вы действительно хотите поговорить. Не только поверхностная болтовня. Вы хотите перейти к основам. Вы хотите знать, что другие думают и чувствуют, особенно родные и близкие. (Я покажу вам свое, если вы покажете мне свое.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Деньги в вашем взгляде сегодня. Вы можете чувствовать себя более привязанным, чем обычно, к тому, что у вас есть, поэтому вы не хотите предоставлять его кому-либо. Это также может быть причиной того, почему вы хотите позаботиться об этом, сохранить его, отполировать, осветить, отремонтировать – что угодно. «Эй, посмотри на финиш!»

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, которая, как правило, сделает вас более эмоциональным, чем обычно. Вы можете заметить это на себе. Однако, когда Луна находится в вашем знаке (что происходит примерно два дня каждый месяц), это также может принести вам немного дополнительной удачи. Бинго!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Работа в одиночку или за кулисами сегодня, потому что вы чувствуете необходимость уйти и перевести дыхание. Это не значит, что вы чувствуете себя антиобщественным. Просто вы хотите быть спокойным и сдержанным. Во-первых, у вас много идей о деньгах.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Беседа с женщиной-знакомой могла быть значительной сегодня. Почему бы не поделиться своими ожиданиями и мечтами о будущем с этим человеком, чтобы получить отзывы? Что бы они ни говорили, это может повлиять на вас и отправить вас в новом направлении. Это могло случиться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Личные данные о вашей частной жизни кажутся сегодня публичными. По какой-то причине люди говорят о вас. Возможно, кто-то делает кредитную проверку. Возможно, ваше резюме на чьем-то столе. Что-то случилось. Хммм.

Если ваш день рождения сегодня

Вы совершенный экстрасенс. Вы делаете домашнее задание, потому что вам нравится быть готовым. Это занятый социальный год, когда вы будете жить в полной мере! Это веселый год! Вы захотите воспитывать счастье и красоту вокруг себя. Будьте благодарны за то, что у вас есть. Сосредоточьтесь на позитиве. Ожидайте большую популярность и теплые дружеские отношения, которые будут восхищать.