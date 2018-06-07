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7 июня 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Четверг 7 июня 2018

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 2:45 до 18:00. После этого Луна переходит из Рыб в Овна.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Проверьте оповещение о луне. Как только Луна движется в ваш знак, все хорошо сегодня. До тех пор просто лежите на берегу. Избегайте принятия важных решений. Ограничьте свои расходы на питание, газ и развлечения. После того, как Луна придет в Овена, все системы пойдут!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте осторожны сегодня. Помните об ограничениях оповещения о луне. (См. Выше.) В центре внимания – деньги и денежный поток. Кроме того, вы амбициозны. Поэтому не принимайте плохое финансовое решение или покупку, игнорируя предупреждение о предупреждении луны сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это сильное время для вас, потому что Солнце и ваш правитель Меркурий находятся в вашем знаке. Тем не менее, помните об ограничениях Луны выше, особенно при разговоре с боссами, родителями и VIP-персонами. Во время оповещения о луне, не добровольно ни на что и не соглашайтесь, ни на что важное.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня ощущения сильны. Вы хотите сделать что-то другое, потому что вам нужна какая-то стимуляция или приключение в вашей жизни! Однако в течение большей части этого дня появляется предупреждение о луне. Помните об этом. Избегайте принятия важных решений. Ограничьте расходы на питание, газ и развлечения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы сосредоточены на совместной собственности, страховании и наследовании. Однако прислушайтесь к ограничениям оповещения о Луне (см. Выше) и избегайте принятия важных решений, особенно финансовых решений. Делайте свою домашнюю работу. Получите ваши факты. Не действуйте.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы высоко, а именно, прямо сейчас. Люди замечают вас, включая родителей, боссов и учителей. Кроме того, они впечатлены! Не упустите это хорошее впечатление, которое вы создаете, приняв сегодня плохие решения. Помните о предупреждении Луны. Избегайте больших решений и расходов за это время.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня будьте дружелюбны. Избегайте принятия важных решений на работе, а также решений, касающихся вашего здоровья или даже домашних животных во время оповещения о луне (см. Выше). После этого, когда Луна находится в Овне, вы находитесь в ясном состоянии, но вам нужно будет сотрудничать с партнерами и друзьями.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это творческий день для вас! Те, кто работает в искусстве, мире развлечений, шоу-бизнесе или индустрии гостеприимства, могут быть полны оригинальных идей. Обратите внимание на них, но не действуйте до тех пор, пока Луна не перейдет в Овен. (См. Выше).

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Хотя основное внимание уделяется дому и семье в течение большей части этого дня, все немного нечеткое. Если вы можете, расслабьтесь и спрячьтесь в кокон дома, потому что это будет приятным побегом для вас. После того, как «Оповещение о луне» закончится, вы будете любить общаться и заниматься спортом.

Козерог (22 декабря  -19 января)

Несмотря на то, что вы заинтересованы в продуктивности, особенно на работе, вашей эффективности будет мешать слабоуловимое качество оповещения о лучах сегодня. Просто примите это и идите с потоком. Ограничьте свои расходы на газ, продукты питания и развлечения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы разорветесь энергией с огненным Марсом в своем знаке! Это творческое, игривое время для вас. Романтика, общественные прогулки и развлечения с детьми приятны. Отношения с коллегами также положительны. Проверьте оповещение о луне выше, чтобы быть в безопасности.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В то время как Луна в вашем знаке сегодня, все бывает неопределенно, поэтому вы чувствуете нерешительность. Это может быть творческое время для вас, но это плохое время для покупок для чего угодно, кроме еды, газа или развлечений. Это также плохое время, чтобы инициировать что-то новое.

Если ваш день рождения сегодня

Писательница Дарья Донцова, актер Лиам Нисон и певица Глюкоза делятся своим днем ​​рождения сегодня. У вас острый интеллект и вы очень дисциплинированы. Вы духовны и имеете чувство судьбы. Пора лучше понять, кто вы. Изучите медитацию, йогу или другие дисциплины. Это также год учения и обучения. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.

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Источник: SAKHALIFE.RU
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