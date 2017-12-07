Ежедневный Гороскоп. Четверг 7 декабря 2017

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это хороший день! Наслаждайтесь прогулками, вечеринками, длительными обедами, спортивными мероприятиями, романтическими вечерами и играми со своими детьми. В принципе, вы хотите хорошо провести время! Это также сильный день для финансовых спекуляций и изучения возможностей в мире развлечений и спорта.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для важных семейных дискуссий, особенно с женским членом семьи. Люди в положительном свободном пространстве! На самом деле, другие помогут вам сегодня, если вы занимаетесь домашним хозяйством или занимаетесь семейными делами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Короткие поездки и раговоры с другими будут сегодня оптимистичными и дружелюбными! Это относится к взаимодействию с коллегами по работе, а также к повседневным контактам с людьми. Хороший день для взаимодействия с братьями и сестрами и родственниками. Ваш оптимизм – вот что привлекает вас сегодня.

Рак (21 июня — 22 июля)

«Покажи мне деньги!» Это хороший день для бизнеса и торговли. Вы можете увидеть способы увеличить свой доход, особенно через мир развлечений, спорт или что-то общее с иностранными интересами. Если вы делаете покупки, вы можете потратить большие деньги, но вы будете счастливы. (Плохое время для покупки компьютеров, телефонов или автомобилей).

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку Луна в вашем знаке с Юпитером и Солнцем сегодня, вы чувствуете оптимистичность и радость! Очевидно, что вам понравится прогулка с другими, особенно с родственниками и членами семьи. И в тоже время вам понравится развлекаться дома.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Возможно, вы предпочтете работать в одиночку или за кулисами сегодня. Тем не менее, у вас есть теплое чувство в вашем животике, потому что вы чувствуете надежду на свое будущее. Сегодня члены семьи поддерживают вас. Хороший день для обсуждения чего-либо с родителем.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это дружелюбный, теплый день! Наслаждайтесь соединением с другими! Фактически, ваше взаимодействие с кем-то может в конечном итоге повысить ваш доход или привести вас к лучшей оплачиваемой работе. Беседы с братьями и сестрами и родственниками также положительны. Слушайте, что они говорят!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваши уши покалывают, потому что сегодня люди говорят о вас, и они говорят хорошие вещи. О да, вы впечатляете людей! Из-за этого вы наделены полномочиями, что означает, что все, что вы инициируете сегодня, найдет поддержку, и двери откроются для вас. Нам нравится!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличный день для путешествий или для планирования поездок. Вы также можете познакомиться с женщиной-знакомой из другой культуры или страны. Это также отличный день для обсуждения вопросов, связанных с изданием, высшим образованием, средствами массовой информации, медициной и законом. Но больше всего – вы хотите сменить декорации!

Козерог (22 декабря — 19 января)

За кулисами обсуждения и исследования могут принести пользу вашей позиции в вопросах, связанных с наследованием, совместным имуществом и вопросами страхования. Это хороший день для переговоров с другими, потому что у вас есть преимущество. Плюс, они даже не увидят, что вы идете!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Как мило! Это дружественный, позитивный день для общения с вашими друзьями и членами групп. Вот почему другие будут восприимчивы к вашим идеям. Они хотят поговорить с вами. Кроме того, они настроены на забаву, поэтому до сегодняшнего дня будут «сверх высшего» качества.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете довольны сегодняшней деятельностью, потому что вы не только будете продуктивны, вам понравится работать с другими. Возможно, вы склонны быть слишком щедрыми или слишком снисходительными с кем-то из другой страны или другой культурой. (Просто что-то, о чем нужно помнить.)

Если ваш день рождения сегодня

Вы духовный человек, который хочет сделать мир лучше. В этом году будет медленнее. Вы хотите отдохнуть и омолодиться. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Найдите взаимовыгодные отношения. Это интуитивный год, так что слушайте свой внутренний голос.