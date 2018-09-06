АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
5
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 6 сентября 2018
06.09.2018, 2:43
Экология
Якутские ученые проводят мониторинг парниковых газов в атмосфере
06.09.2018, 1:47
Политика
Эксклюзив
Верховный суд России вернул на выборы Ивана Данилова
06.09.2018, 0:25
Общество
Сегодня день рождения спикера, артиста и журналиста
05.09.2018, 22:40
Общество
Видео
Лихой водитель в Якутске
05.09.2018, 22:39
Экономика
Теплоэнергосервис приглашает жителей Алданского районана День потребителя
05.09.2018, 22:13
Политика
Резонанс
Экс министр Якутии стал зам.губернатора!
05.09.2018, 21:43
Столица
В Якутске продолжается ремонт и реконструкция дорог
05.09.2018, 20:55
Политика
Кандидаты в депутаты скрыли факты своих судимостей
05.09.2018, 20:33
Политика
Резонанс
Против Александра Акимова применяют грязные технологии
05.09.2018, 20:20
Происшествия
Резонанс
Известный оперативник Белюнас не выйдет из СИЗО 9 сентября
05.09.2018, 20:01
Политика
Уважаемые избиратели Набережного округа! Призываем голосовать за Марию Христофорову!
05.09.2018, 18:52
Общество
Алексей Еремеев: Законопроект направлен на обеспечение интересов граждан – жителей республики
05.09.2018, 18:45
Политика
Главы российских городов и Всероссийский Совет местного самоуправления поддерживают Александра Саввинова
05.09.2018, 18:35
Культура & Образование
Анонс
В Якутске пройдут Международные дни документального кино
05.09.2018, 18:14
Общество
Сахамин Афанасьев: Изменения в региональное законодательство должны быть приняты до второго чтения законопроекта в Госдуме
05.09.2018, 18:00
Общество
Кто станет победителем проекта «Битва блогеров»?
05.09.2018, 17:52
Экономика
Объявление
Праздничная акция по оплате взносов без пени «Прощеные дни»
05.09.2018, 17:49
Происшествия
Фотофакт
Тройная авария в Якутске
05.09.2018, 17:38
Экология
Краснокнижный орлан Ханидо летит из Черского в Якутск
05.09.2018, 17:32
Общество
Николай Дегтярев о законодательной инициативе врио главы Якутии
05.09.2018, 17:15
Столица
Ко Дню города в Якутске открыли двадцатую теплую остановку
05.09.2018, 16:58
Происшествия
В Якутии без вести пропали 7 человек
05.09.2018, 16:58
Общество
В Якутии обсужден вопрос проезда ленчан по дороге ВСТО
05.09.2018, 16:43
Общество
Фотофакт
Ольга Григорьева: «Камелек» — это целая жизнь длиною в 13 лет
05.09.2018, 16:39
Общество
Айсен Николаев выступил с законодательной инициативой в поддержку региональных льгот
05.09.2018, 16:33
Происшествия
Бывший хозяин квартиры воспользовался доверчивостью новоселов
05.09.2018, 16:17
Экология
Прогноз погоды в Якутске на 6 сентября
05.09.2018, 16:06
Столица
В Якутске стартовал первый запуск тепла
05.09.2018, 15:44
Происшествия
Якутянин проснулся после кутежа и обнаружил пропажу ноутбука
05.09.2018, 15:35
Красота & Здоровье
В республиканской больнице №3 открыли кабинет компьютерной томографии
05.09.2018, 15:23
Спорт
Якутский мас-рестлер занял первое место на III Всемирных играх кочевников
05.09.2018, 15:07
Происшествия
Желание продолжить веселье подтолкнуло к преступлению жителя Якутска
05.09.2018, 14:42
Происшествия
Старик укатил на чужом велосипеде в Якутии
05.09.2018, 14:21
Культура & Образование
Анонс
«Священный табун мифических лошадей» откроют 8 сентября
05.09.2018, 14:05
Происшествия
Экологическая катастрофа в Якутии: хронология событий
05.09.2018, 14:00
Спорт
Кто представит Якутию на турнире Дмитрия Коркина?
05.09.2018, 13:30
Общество
Почему мы постоянно чувствуем вину перед родителями
05.09.2018, 13:00
Культура & Образование
Снова праздник кино Якутии!
05.09.2018, 12:49
Культура & Образование
В Якутии раскопали прайд
05.09.2018, 12:37
Столица
Полная программа Дня города Якутска
05.09.2018, 12:27
Культура & Образование
Председатель Совета ректоров аграрных вузов России поздравил ЯГСХА
05.09.2018, 12:27
Экология
Резонанс
Сахамин Афанасьев призвал ученых к комплексному исследованию бассейна реки Вилюй
05.09.2018, 12:25
Сахалыы
Видео
Биир өйүнэн-санаанан өйүөххэйиҥ!
05.09.2018, 12:21
Происшествия
Следователи заинтересовались самолетом АК «Якутия»
05.09.2018, 12:12
Происшествия
Резонанс
Консервы, из-за которых массово отравились якутяне, уничтожили
05.09.2018, 12:08
Красота & Здоровье
Якутянка завоевала титул «Мисс нежность России»
05.09.2018, 11:40
Красота & Здоровье
В Якутске пройдет ярмарка здоровья
05.09.2018, 11:37
Экономика
«Ассоциация строителей АЯМ»: ТРЦ «Чудо парк» исполнилось 7 лет!
05.09.2018, 11:15
Столица
Горожан приглашают на «Фестиваль ухи»
05.09.2018, 11:04
Происшествия
Житель Якутии до смерти забил родного отца
05.09.2018, 11:02
Желток
Резонанс
Якутская красавица об участии в «Мисс Мира»: Один звонок перевернул всю мою жизнь…
05.09.2018, 10:41
Экономика
13 тонн бивней мамонта ушли на экспорт
05.09.2018, 10:37
Происшествия
Фотофакт
Страшная авария в центре Якутска
05.09.2018, 10:29
Общество
Новый облик Якутии – безопасность и комфортная городская среда
05.09.2018, 10:28
Общество
Якутяне получили государственные награды
05.09.2018, 10:14
Происшествия
Адвокат просил отпустить под домашний арест обвиняемого в убийстве Иннокентия Макарова
05.09.2018, 10:00
Экономика
Объявление
График плановых работ энергетиков на 5 сентября
05.09.2018, 9:56
Происшествия
В Якутии действует 18 природных пожаров
05.09.2018, 9:39
Политика
Выборы: В Якутске открыты избирательные участки для голосования
05.09.2018, 9:35
Происшествия
Резонанс
Злоключения Чертово колеса — возбуждено дело
05.09.2018, 9:33
Происшествия
В Якутии произошел 1 пожар
05.09.2018, 8:08
Культура & Образование
Эксклюзив
Якутские видеографы сняли свадьбу в Грузии
05.09.2018, 7:22
Культура & Образование
Афиша
8 сентября — Евгений Гришковец в Якутске
05.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 5 сентября 2018
05.09.2018, 0:25
Экология
Сегодня день рождения эколога
04.09.2018, 22:01
Экономика
Сунтарские энергетики ведут капитальный ремонт линий электропередачи в Западной Якутии
04.09.2018, 21:02
Республика
«Көмүс күһүн» в Нюрбинском районе
04.09.2018, 18:55
Экономика
Объявление
С днем рождения, Камелек! Вместе с 2005 года! Презентация якутской керамики!
04.09.2018, 18:26
Политика
Видео
Алена Атласова: «Верить в победу и не отступать»
04.09.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Что произойдет с организмом при отказе от алкоголя
04.09.2018, 17:48
Столица
В Якутске покажут световое 3D-шоу
Архив новостей
Футуролог
6 сентября 2018, 6:00
223

Ежедневный Гороскоп. Четверг 6 сентября 2018

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак

Предупреждение о луне

После 10:30 утра, у нас «все ясно» сегодня, чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны, потому что это несчастный случай для ваших детей. Люди немного нетерпеливы. (Не вы, конечно.) Социальные планы будут сорваны, отложены или изменены. Делайте все возможное, чтобы идти с потоком и быть милостивым.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сделайте все возможное, чтобы сохранить мир сегодня, особенно сегодня утром. Маленькие приборы могут сломаться или могут произойти небольшие поломки, потому что что-то неожиданное изменит вашу повседневную жизнь. Беседы с родителями могут быть агрессивными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что возможен несчастный случай. Держи свои мысли при себе. Замедляйтесь и избегайте делать или говорить что-нибудь, о чем позже сожалеете. Берегитесь импульсивных рефлексов.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня речь идет о деньгах и финансах. Держите глаза открытыми, потому что вы можете найти деньги или потерять деньги. Охраняйте свои владения от потери, кражи или повреждения. Могут возникнуть споры о совместном имуществе, наследовании и страховании.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке противоречит Урану и противостоящему огненному Марсу. Вот почему вы должны быть добрыми и терпеливыми с другими. Вы любите получать хорошую прессу и вам нравятся компании других. Кроме того, вы любите поощрять хорошие времена в жизни других людей. Расслабьтесь!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Что-то, что происходит за кулисами, может удивить вас сегодня. Возможно, вы что-то делаете медленно, потому что не можете говорить о том, что вас раздражает. Это истощит вашу энергию и разрушит ваш день. Отпустите ситуацию. Вы на первом месте.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Друг или член группы могут бросить вам криволинейный мяч сегодня, потому что что-то случится, что совершенно неожиданно. Кроме того, сегодня вы можете встретить персонажа, человека, который странный или авангардный. Подумайте, прежде чем говорить, чтобы избежать споров.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что люди непредсказуемы, это означает, что споры могут легко возникать. Не перекрещивайте мечи с начальниками, родителями, авторитетными деятелями или полицией, потому что это может быстро стать противным. Никто не нуждается в неприятности. Расслабьтесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Выберите дополнительное время для вашего дня, чтобы у вас было место для маневра, чтобы справиться с неожиданностью. Это связано с тем, что планы поездок могут быть отменены, отложены или изменены каким-то образом. Ожидайте неожидаемое. Вы можете также встретиться с кем-то, кого меньше всего ожидали встретить, особенно с кем-то из другой культуры.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте споров о наследствах, проблемах страхования и общей собственности сегодня, потому что люди мятежны и нетерпеливы. Удостоверьтесь, что у вас есть подходящие средства для социальных прогулок или для детских расходов, потому что здесь может произойти что-то неожиданное.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня огненный Марс находится в вашем знаке, противостоящем Луне, что противоречит Урану. Это означает, что ваши отношения с партнерами и близкими друзьями непредсказуемы и ваша домашняя рутина может внезапно измениться. Сделайте все возможное, чтобы оставаться на вершине, прежде чем они уйдут, так что вы контролируете ситуацию. Перейдите на проблему, прежде чем она укусит вас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Главное имейте в виду не ссоры с коллегами или боссами, потому что все будет идти от плохого к худшему. Оставайтесь холодным. Но будьте бдительны, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с работой. Вы также должны быть настороже, чтобы быть активными и противостоять чему-либо, что внезапно уходит с рельсов.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Наоми Харрис и Аника Нони Роуз, певец Юрий Шатунов, модель Энджи Эверхарт и писатель Феликс Зальтен делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы убедительны, и вы хороший слушатель. Вы также сострадательны и независимы. В этом году пришло время думать об успехе, власти и деньгах! Это год сбора урожая и основных достижений, потому что вы пожинаете плоды последнего десятилетия. Вы испытаете силу и лидерство во всех своих отношениях. Пойдемте. Сделайте это!

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
04.09.2018, 17:48
Столица
В Якутске покажут световое 3D-шоу
01.09.2018, 14:24
Общество
SOS
Известный композитор Якутии просит о помощи
01.09.2018, 15:57
Желток
Резонанс
Экс-премьер Якутии переехал в Москву на ПМЖ
01.09.2018, 13:28
Происшествия
Эксклюзив
Резонанс
Следствие хочет арестовать имущество Николая Местникова
01.09.2018, 13:39
Происшествия
Резонанс
Новые подробности хода уголовного дела известного оперативника Белюнаса
31.08.2018, 21:33
Экономика
На Каскаде Вилюйских ГЭС продолжается ремонт водосбросного канала
31.08.2018, 21:41
Происшествия
Резонанс
Дело Александра Уарова: три семьи и коммунальные долги?
02.09.2018, 8:37
Политика
Резонанс
Экс-министр Якутии перешел в оппозицию?
31.08.2018, 21:30
Столица
Когда в дома жителей Якутска начнет поступать тепло
02.09.2018, 8:26
Происшествия
В Якутии загорелся жилой дом
31.08.2018, 18:30
Общество
Сотрудники ГИБДД погостили на закрытии военно-спортивной смены «Суолдьут»    
02.09.2018, 11:56
Желток
Позитив
Экс-мэр Якутска — не вампир!
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Политика
06.09.2018

Верховный суд России вернул на выборы Ивана Данилова

Политика
05.09.2018

Кандидаты в депутаты скрыли факты своих судимостей

Резонанс
Происшествия
05.09.2018

Известный оперативник Белюнас не выйдет из СИЗО 9 сентября

Политика
05.09.2018

Главы российских городов и Всероссийский Совет местного самоуправления поддерживают Александра Саввинова

Происшествия
05.09.2018

В Якутии без вести пропали 7 человек

Фотофакт
Общество
05.09.2018

Ольга Григорьева: «Камелек» — это целая жизнь длиною в 13 лет

Общество
05.09.2018

Айсен Николаев выступил с законодательной инициативой в поддержку региональных льгот

Происшествия
05.09.2018

Экологическая катастрофа в Якутии: хронология событий