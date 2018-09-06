Ежедневный Гороскоп. Четверг 6 сентября 2018

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о луне

После 10:30 утра, у нас «все ясно» сегодня, чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны, потому что это несчастный случай для ваших детей. Люди немного нетерпеливы. (Не вы, конечно.) Социальные планы будут сорваны, отложены или изменены. Делайте все возможное, чтобы идти с потоком и быть милостивым.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сделайте все возможное, чтобы сохранить мир сегодня, особенно сегодня утром. Маленькие приборы могут сломаться или могут произойти небольшие поломки, потому что что-то неожиданное изменит вашу повседневную жизнь. Беседы с родителями могут быть агрессивными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что возможен несчастный случай. Держи свои мысли при себе. Замедляйтесь и избегайте делать или говорить что-нибудь, о чем позже сожалеете. Берегитесь импульсивных рефлексов.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня речь идет о деньгах и финансах. Держите глаза открытыми, потому что вы можете найти деньги или потерять деньги. Охраняйте свои владения от потери, кражи или повреждения. Могут возникнуть споры о совместном имуществе, наследовании и страховании.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке противоречит Урану и противостоящему огненному Марсу. Вот почему вы должны быть добрыми и терпеливыми с другими. Вы любите получать хорошую прессу и вам нравятся компании других. Кроме того, вы любите поощрять хорошие времена в жизни других людей. Расслабьтесь!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Что-то, что происходит за кулисами, может удивить вас сегодня. Возможно, вы что-то делаете медленно, потому что не можете говорить о том, что вас раздражает. Это истощит вашу энергию и разрушит ваш день. Отпустите ситуацию. Вы на первом месте.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Друг или член группы могут бросить вам криволинейный мяч сегодня, потому что что-то случится, что совершенно неожиданно. Кроме того, сегодня вы можете встретить персонажа, человека, который странный или авангардный. Подумайте, прежде чем говорить, чтобы избежать споров.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что люди непредсказуемы, это означает, что споры могут легко возникать. Не перекрещивайте мечи с начальниками, родителями, авторитетными деятелями или полицией, потому что это может быстро стать противным. Никто не нуждается в неприятности. Расслабьтесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Выберите дополнительное время для вашего дня, чтобы у вас было место для маневра, чтобы справиться с неожиданностью. Это связано с тем, что планы поездок могут быть отменены, отложены или изменены каким-то образом. Ожидайте неожидаемое. Вы можете также встретиться с кем-то, кого меньше всего ожидали встретить, особенно с кем-то из другой культуры.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте споров о наследствах, проблемах страхования и общей собственности сегодня, потому что люди мятежны и нетерпеливы. Удостоверьтесь, что у вас есть подходящие средства для социальных прогулок или для детских расходов, потому что здесь может произойти что-то неожиданное.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня огненный Марс находится в вашем знаке, противостоящем Луне, что противоречит Урану. Это означает, что ваши отношения с партнерами и близкими друзьями непредсказуемы и ваша домашняя рутина может внезапно измениться. Сделайте все возможное, чтобы оставаться на вершине, прежде чем они уйдут, так что вы контролируете ситуацию. Перейдите на проблему, прежде чем она укусит вас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Главное имейте в виду не ссоры с коллегами или боссами, потому что все будет идти от плохого к худшему. Оставайтесь холодным. Но будьте бдительны, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с работой. Вы также должны быть настороже, чтобы быть активными и противостоять чему-либо, что внезапно уходит с рельсов.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Наоми Харрис и Аника Нони Роуз, певец Юрий Шатунов, модель Энджи Эверхарт и писатель Феликс Зальтен делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы убедительны, и вы хороший слушатель. Вы также сострадательны и независимы. В этом году пришло время думать об успехе, власти и деньгах! Это год сбора урожая и основных достижений, потому что вы пожинаете плоды последнего десятилетия. Вы испытаете силу и лидерство во всех своих отношениях. Пойдемте. Сделайте это!