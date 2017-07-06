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Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 6 июля 2017 г.
06.07.2017, 0:07
Желток
Эксклюзив
Сенсация
Марат Сафин в Якутске!
05.07.2017, 23:13
Общество
Экстра
Начальник столичной полиции ушел в отставку
05.07.2017, 22:19
Культура & Образование
Фотофакт
Куда пойти учиться?
05.07.2017, 22:14
Происшествия
В один день по вине пьяных водителей пострадали двое подростков
05.07.2017, 22:11
Желток
В честь Максима Местникова в Ил Тумэне сытно покушали
05.07.2017, 18:46
Столица
Фотофакт
Кабриолет по-якутски
05.07.2017, 17:58
Спорт
Впервые сформирована сборная команда СПО в «Играх Манчаары»
05.07.2017, 17:56
Республика
6 июля в Якутске и Усть-Алданском улусе ограничения электроснабжения
05.07.2017, 17:55
Республика
Дневник навигации – 2017: На верхней Лене уровни воды ниже гарантированных
05.07.2017, 17:45
Общество
Директор «РЦИТ» ушла на пенсию
05.07.2017, 17:40
Происшествия
Женщина купила поддельное украшение за 17500 рублей
05.07.2017, 17:30
Культура & Образование
Академии наук Якутии и Абхазии будут сотрудничать
05.07.2017, 17:20
Республика
Во сколько обходится жителю Белой Горы перелет в Якутск?
05.07.2017, 17:12
Республика
Почти у 30% судов задержан выход в навигацию
05.07.2017, 17:05
Культура & Образование
ППОС СВФУ стал трехкратным победителем Ысыаха молодежи
05.07.2017, 16:55
Культура & Образование
Кто может заняться бизнесом на селе?
05.07.2017, 16:39
Политика
Егору Борисову вручили консульский патент Монголии
05.07.2017, 16:30
Происшествия
Как помочь родным утонувших людей
05.07.2017, 16:18
Политика
Евгения Михайлова провела личный прием граждан
05.07.2017, 16:10
Финансы
Тарифы на «коммуналку» в Якутии выросли на 6%
05.07.2017, 16:00
Республика
Спутники NASA сфотографировали лесные пожары Якутии
05.07.2017, 15:51
Культура & Образование
Программа Международной научной конференции об эпосах народов мира
05.07.2017, 15:47
Культура & Образование
Издательство «Бичик» объявляет акцию «Абитуриент»
05.07.2017, 15:38
Столица
Прием заявок на участие в фотоконкурсе «Якутск глазами горожан» продлен до 20 июля
05.07.2017, 15:25
Культура & Образование
Избран новый председатель якутского отделения «Всероссийское педсобрание»
05.07.2017, 15:14
Происшествия
Задержан подозреваемый в тройном убийстве
05.07.2017, 15:12
Столица
В Автодорожном округе прошла благотворительная акция для школьников
05.07.2017, 14:57
Столица
«Активный поиск работы» в форме игры
05.07.2017, 14:49
Республика
Из Аргахтаха эвакуируют жителей. Фоторепортаж спасателя
05.07.2017, 14:41
Культура & Образование
Расписание маршрутов «Якутск — Орто Дойду»
05.07.2017, 14:30
Республика
Прокуратура: Дороги Олекминского района требуют ремонта
05.07.2017, 14:20
Республика
В Олекминске по требованию прокурора ремонтируются участки теплосети
05.07.2017, 14:11
Республика
МЧС: во время режима ЧС категорически запрещается выезд в лесные массивы
05.07.2017, 14:00
Происшествия
Крупную задолженность предприятию вернули в Нюрбе
05.07.2017, 13:08
Общество
Эксклюзив
Геолог и планетолог Манчаары, ушедший в последний маршрут…
05.07.2017, 12:55
Происшествия
В Якутске арестованы двое мужчин, подозреваемых в покушении 
05.07.2017, 12:45
Происшествия
Брат на брата
05.07.2017, 12:40
Экология
Якутия приняла участие в совещании Северного Форума в Югре
05.07.2017, 12:30
Общество
Если к вам стучатся «из Пенсионного фонда»…
05.07.2017, 12:22
Общество
Присуждены госнаграды Якутии
05.07.2017, 12:20
Общество
Группа якутян получит госнаграды республики
05.07.2017, 12:15
Финансы
Алмазэргиэнбанк внедрил сервис проверки контрагентов «Светофор»
05.07.2017, 12:01
Общество
МЧС приглашает принять участие в конкурсе фото- и журналистских работ
05.07.2017, 11:50
Финансы
Выгодные кредиты наличными от ВТБ24
05.07.2017, 11:40
Общество
Позитив
Сотрудники ГИБДД г. Якутска поздравили уважаемого водителя с днем рождения
05.07.2017, 11:30
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Продавец Горпечати обогатилась на полмиллиона
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Происшествия
В селе Рассолода завышали цены
05.07.2017, 11:19
Экономика
Виктор Федоров: Якутия должна уходить с Осетрово в Нижний Бестях
05.07.2017, 11:10
Общество
Прокуратура Якутска защитила социальные права пенсионерки
05.07.2017, 11:00
Происшествия
Самое быстрое раскрытие преступления
05.07.2017, 10:50
Общество
Год добра: в Якутске продолжается экологическая акция «Вызов-кузов»
05.07.2017, 10:40
Республика
Для борьбы с лесными пожарами в Якутию прибыла парашютно-десантная служба Рослесхоза
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Общество
МЧС: рекомендации для родителей по детской безопасности
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Сегодня день рождения политиков и журналиста
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Футуролог
6 июля 2017, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Четверг 6 июля 2017 г.

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец

Оповещение о луне

Сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Делайте все возможное, чтобы продвигать позитивные отношения с партнерами и близкими друзьями, потому что именно там вы преуспеваете. (Это отличный год для вступления в брак.) Чтобы эта формула работала в вашей жизни, вы также должны приносить им пользу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Продолжайте искать способы улучшить свою существующую работу или получить лучшую работу, потому что это может произойти в этом году. И ваше здоровье тоже может поправиться! Таким образом, вы можете повысить свое здоровье и получить лучшую работу.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Используйте любую возможность насладиться отдыхом, потому что у вас есть лучший шанс сделать это за более чем за десятилетие. Спортивные мероприятия, игры с детьми, искусство, романтика, любовные дела – и да, каникулы – это все для вас в этом году.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это ваш год, чтобы выяснить, как вы можете создать дом своей мечты. Другими словами, вы можете продавать и покупать или лучше покупать или сдавать какую-то недвижимость, но что бы вы ни делали, вам понравится, где вы живете в этом году, потому что это будет больше и лучше. Ваша семейная жизнь будет богаче. Вы жжете!

Лев (23 июля — 22 августа)

Секрет вашего успеха в этом году – ваша способность поддерживать позитивное отношение. Это непросто, потому что жизнь непростая. Но вы знаете, что отношение — это все, и ваше отношение создает или разрушает ваше счастье, а также счастье других.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Продолжайте искать способы увеличить свой доход, потому что они существуют, дорогая Дева. В этом году многие из вас будут радоваться. Вы увеличите свои активы, поэтому вы можете купить себе потрясающие лакомства. Как мило!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший год, потому что счастливый Юпитер в вашем знаке, который приносит вам легкость, удовлетворение и удачу. Ваши благословения. Конечно, у вас все еще есть проблемы, потому что у кого их нет? Но вы должны помнить, что в этом году вы будете очень благодарны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В этом году ваше счастье было недолгим, но значимым. Вы смогли спокойно рассказать о своих удачах, потому что вы знаете, что жизнь для вас хороша. И, конечно же, о том, о чем никто не может спросить.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это такой популярный год! Вы наслаждаетесь компанией друзей, а также взаимодействуете с клубами и группами. Одно прекрасное влияние заключается в том, что эти взаимодействия побудили вас проявить смелость в отношении ваших будущих целей. Вы думаете больше, чем обычно, и это здорово!

Козерог (22 декабря 19 января)

В этом году ваша репутация звездная. Другие уважают вас и восхищаются вами. Кажется, что бы вы ни делали, у вас есть возможность насладиться центром внимания или практически, назовите свое имя в свете, потому что люди слышат о вас, говорят о вас и знают, кто вы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Замечательно, что у вас так много возможностей путешествовать, не так ли? Вы не только физически путешествуете, но и путешествуете в своем уме через наслаждение высокими, глубокими дискуссиями с другими о религии и политике. Прямо вверх по своей аллее.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы выигрываете от богатства и ресурсов других людей в этом году, поэтому многие подарки и лакомства идут вам навстречу. Это хороший день, чтобы попросить кредит или ипотеку, потому что двери откроются для вас. Многие из вас наследуют или получают большой подарок.

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