Ежедневный Гороскоп. Четверг 6 июля 2017 г.

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Оповещение о луне

Сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Делайте все возможное, чтобы продвигать позитивные отношения с партнерами и близкими друзьями, потому что именно там вы преуспеваете. (Это отличный год для вступления в брак.) Чтобы эта формула работала в вашей жизни, вы также должны приносить им пользу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Продолжайте искать способы улучшить свою существующую работу или получить лучшую работу, потому что это может произойти в этом году. И ваше здоровье тоже может поправиться! Таким образом, вы можете повысить свое здоровье и получить лучшую работу.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Используйте любую возможность насладиться отдыхом, потому что у вас есть лучший шанс сделать это за более чем за десятилетие. Спортивные мероприятия, игры с детьми, искусство, романтика, любовные дела – и да, каникулы – это все для вас в этом году.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это ваш год, чтобы выяснить, как вы можете создать дом своей мечты. Другими словами, вы можете продавать и покупать или лучше покупать или сдавать какую-то недвижимость, но что бы вы ни делали, вам понравится, где вы живете в этом году, потому что это будет больше и лучше. Ваша семейная жизнь будет богаче. Вы жжете!

Лев (23 июля — 22 августа)

Секрет вашего успеха в этом году – ваша способность поддерживать позитивное отношение. Это непросто, потому что жизнь непростая. Но вы знаете, что отношение — это все, и ваше отношение создает или разрушает ваше счастье, а также счастье других.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Продолжайте искать способы увеличить свой доход, потому что они существуют, дорогая Дева. В этом году многие из вас будут радоваться. Вы увеличите свои активы, поэтому вы можете купить себе потрясающие лакомства. Как мило!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший год, потому что счастливый Юпитер в вашем знаке, который приносит вам легкость, удовлетворение и удачу. Ваши благословения. Конечно, у вас все еще есть проблемы, потому что у кого их нет? Но вы должны помнить, что в этом году вы будете очень благодарны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В этом году ваше счастье было недолгим, но значимым. Вы смогли спокойно рассказать о своих удачах, потому что вы знаете, что жизнь для вас хороша. И, конечно же, о том, о чем никто не может спросить.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это такой популярный год! Вы наслаждаетесь компанией друзей, а также взаимодействуете с клубами и группами. Одно прекрасное влияние заключается в том, что эти взаимодействия побудили вас проявить смелость в отношении ваших будущих целей. Вы думаете больше, чем обычно, и это здорово!

Козерог (22 декабря 19 января)

В этом году ваша репутация звездная. Другие уважают вас и восхищаются вами. Кажется, что бы вы ни делали, у вас есть возможность насладиться центром внимания или практически, назовите свое имя в свете, потому что люди слышат о вас, говорят о вас и знают, кто вы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Замечательно, что у вас так много возможностей путешествовать, не так ли? Вы не только физически путешествуете, но и путешествуете в своем уме через наслаждение высокими, глубокими дискуссиями с другими о религии и политике. Прямо вверх по своей аллее.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы выигрываете от богатства и ресурсов других людей в этом году, поэтому многие подарки и лакомства идут вам навстречу. Это хороший день, чтобы попросить кредит или ипотеку, потому что двери откроются для вас. Многие из вас наследуют или получают большой подарок.