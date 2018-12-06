Ежедневный гороскоп. Четверг 6 декабря 2018

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Новолуние находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодняшнее новолуние – единственное в своем роде, которая призывает вас подумать над тем, какое дальнейшее образование или учеба может улучшить вашу работу. А также, какое дальнейшее путешествие вы можете предпринять, чтобы улучшить свою жизнь в позитивном ключе?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это идеальный день, чтобы подумать о том, как выйти из долгов и лучше справиться с общей собственностью и совместными ресурсами. Так легко игнорировать проблемы, но сегодня настало время столкнуться с этими проблемами. Сделайте себе эту услугу!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это новолуние – ваш лучший шанс года подумать о том, что вы можете сделать, чтобы улучшить свои самые близкие отношения и партнерские отношения. Каждое новолуние – это шанс сделать резолюции и установить намерения. Каковы ваши резолюции?

Рак (21 июня — 22 июля)

Это лучший день в году, чтобы спросить себя, как вы можете лучше управлять своей жизнью. Как вы можете быть более организованными и более эффективными? Что вы можете сделать, чтобы улучшить свое здоровье? Да, это ваши вопросы сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы – творческий знак, но вы можете сомневаться в этом, потому что ваше творчество часто основывается на ваших идеях и вашей сфере деятельности. Сегодняшнее новолуние призывает вас ценить ваше творчество. Это также отличный день для планирования отпуска и развлечений с детьми. Есть идеи?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это новолуние – ваш лучший шанс года подумать о том, что вы можете сделать, чтобы улучшить свой дом и ваши семейные отношения. В конце концов, всегда есть место для улучшения. Подумайте, что вы можете сделать — это принесет вам пользу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы любите шутить с другими, потому что вы социальный знак. Сегодняшнее новолуние – ваш лучший шанс года подумать о вашем стиле общения. Вы четкий коммуникатор? Вы слушаете или вы просто ждали своей очереди говорить?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодняшнее новолуние призывает вас сосредоточиться на деньгах, доходах, движении денежных средств и ваших активах. Это единственное новолуние в течение всего года, которое предлагает вам эту возможность, что идеально, потому что вы собираетесь увеличить свое богатство в этом году! Хорошее время подумать об этом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня единственное новолуние в вашем знаке в течение всего года, это означает, что вы должны реалистично взглянуть в зеркало и спросить себя, что вы можете сделать, чтобы улучшить образ, который вы создаете в своем мире. У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Из-за Новолуния сегодня это хороший день, чтобы думать о ваших духовных ценностях или о том, что действительно ведет вас в жизни. Вы хотите знать, что важно. Вы не хотите быть старыми, глядя в зеркало думая: «О нет, я разобью его».

Водолей (20 января — 18 февраля)

Дружба важна для вас и сегодня Новолуние находится в вашем Доме Дружбы. Это означает, что это лучший день в году, чтобы подумать о том, как вы можете улучшить свои дружеские отношения и свои отношения с группами. Например, хотите, чтобы вы были другом?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодняшнее новолуние – единственное в своем роде, которое побуждает вас думать о вашем стиле и вашем подходе к тому, как вы относитесь к боссам, родителям, VIP-персонам и полиции. Другими словами, как вы справляетесь с властью в своей жизни? Мы все должны иметь дело с властью.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Екатерина Кабак и Сара Рафферти, пародист Михаил Евдокимов, актер Александр Балуев, музыкант и певец Владимир Политов и телеведущая Жанна Агалакова делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы оптимист с умными, убедительными навыками общения. Люди видят вас дружелюбными и общительными. В этом году пора отдохнуть. Это более медленный темп, год ожидания и созерцания. Узнайте, как сотрудничать с другими. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны и легко двигайтесь. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях.