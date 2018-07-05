Ежедневный Гороскоп. Четверг 5 июля 2018

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

День сегодня, это смешанное благословение, но это благословение. Поддержка других, особенно для вашего дома или члена семьи, будет замечательной вещью! Тем не менее, споры с детьми, романтическими партнерами или друзьями могут уйти от этих добрых чувств, которые у вас есть сегодня. Оставайтесь с добрыми чувствами. Эх?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Избегайте семейных споров сегодня, особенно споров с родителями или авторитетными деятелями. Вам это не нужно. По иронии судьбы, вы на самом деле оптимистичны и счастливы сегодня! Поэтому идите с тем, что работает, и избегайте людей, которые ищут бой. Не позволяйте никому идти на ваш парад.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для бизнеса и торговли. Доверяйте своим новомодным идеям, потому что они могут расширить ваши возможности на работе, привлечь к путешествиям, связанным с работой, которые вам нравятся, и они также могут в конечном итоге повысить ваш доход. (Избегайте споров с братьями и сестрами, родственниками и соседями.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы чувствуете себя счастливым и позитивным! Вы в восторге от того, что делаете что-то хорошее и полезное для себя и для других, что замечательно. Поэтому не увязните в финансовых спорах или спорах о владениях или о собственности на что-то. Сосредоточьтесь на том, что хорошо.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете себя щедрыми и добрыми к другим, и это всегда радует вас. (Это делает кого-то счастливым.) Тем не менее, Меркурий в вашем знаке отличается от Марса, что делает вас конкурентоспособными и импульсивными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с друзьями и членами групп сегодня теплые и дружелюбные. Вы готовы сплотить свои войска и отправить их маршем! Однако быть в стороне от дела, вас раздражает. Вы можете быть спокойны, но вы раздражены. Не позволяйте этому разрушить ваш день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Отношения с боссами, родителями и VIP-персонами сегодня потрясающие! Фактически, конкретная связь может повысить ваш доход или привести к лучшей работе или принести вам богатство. Сосредоточьтесь на этом вместо спора с другом или членом группы. Гнев не служит цели, кроме поощрения нищеты.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это потрясающий день для путешествий. Это отличный день для изучения чего-то. Вы можете изучить возможности публикации, средства массовой информации, медицину и закон. Однако избегайте споров с авторитетными фигурами. Это не принесет вам пользы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и национальные проблемы сегодня, потому что люди просто хотят сражаться. Не ввязывайтесь. Вместо этого сосредоточьтесь на более эффективном способе решения проблемы совместного использования собственности, наследования, налогов и долгов, потому что вы выиграете! Да, в них есть деньги!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с партнерами и близкими друзьями, а также членами широкой общественности сегодня являются гладкими и дружелюбными. Вот почему вы не хотите увязнуть в спорах об общей собственности или наследованиях. Пусть это уйдет. Сосредоточьтесь на хороших временах, которые у вас есть с другими.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это позитивный день на работе. На самом деле, вы чувствуете бодрость! Все, что связано с домашними животными, принесет вам радость и удовольствие. Придерживайтесь того, что заставляет вас чувствовать себя хорошо сегодня и избегать споров с партнерами и близкими друзьями. (Эти различия будут ослабевать.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это замечательный игровой день! Примите приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь театром, искусством, социальными мероприятиями с другими людьми и спортивными мероприятиями. Мероприятия с детьми порадуют. Избегайте импульсивных споров с коллегами или людьми на работе. Кому это нужно? Не вам.

Если ваш день рождения сегодня

Основатель театра кукол Сергей Образцов, астронавт Нил Амстронг и революционерка Клара Цеткин делятся своим днем ​​рождения сегодня. У вас есть равновесие и класс и стиль. Вы авантюрист, который все делает. Это год, полный волнения и стимуляции! Примите изменения и новые возможности. Будьте готовы действовать быстро. Ваша личная свобода будет главным приоритетом. Вы также будете путешествовать в этом году и делать все, чтобы расширить свои горизонты. Наслаждайтесь этим занятым, быстро меняющимся годом!